अमीर लोग कार में दाईं सीट पर क्यों बैठते हैं? मास्टर सीट पर बैठना सिर्फ स्टाइल नहीं, इसमें छिपा है पावर और सेफ्टी का गेम

लाइफस्टाइल
ऋतु सिंह | Apr 07, 2026, 08:00 AM IST
1. बिजनेस टाइकून से लेकर स्टार्स तक कार में इस साइड ही क्यों बैठते हैं?
बिजनेस टाइकून मुकेश अंबानी- गौतमअडानी से लेकर बड़े बॉलीवुड स्टार तक को आपने अक्सर देखा होगा कि ये कार में हमेशा दाईं ओर ही बैठते हैं. लेकिन अमीरों की ये आदत कोई स्टाइल नहीं है बल्कि इसे कार का वीआईपी सेफ जोन कहा जाता है. क्या है ये VIP Safe Zone और क्यों राइट साइड को हमेशा सेफ माना जाता है, चलिए समझते हैं. Photo Credit: AI
2.दाईं सीट का राज: सिर्फ बैठने की जगह नहीं, ‘पोजिशन’ है
अक्सर देखा जाता है कि जिन लोगों के पास ड्राइवर होता है, वे पीछे की सीट पर दाईं ओर बैठना पसंद करते हैं. इसका सबसे बड़ा कारण है कंफर्ट और कंट्रोल. दाईं तरफ बैठने पर वे आसानी से उतर सकते हैं (भारत जैसे देशों में, जहां गाड़ी बाईं तरफ चलती है, यह फुटपाथ की तरफ होता है). यानी यह सिर्फ बैठना नहीं, बल्कि रोजमर्रा की छोटी-छोटी चीजों को आसान और सुविधाजनक बनाना है. Photo Credit: AI
3.सेफ्टी फैक्टर: क्यों मानी जाती है ये सीट ज्यादा सुरक्षित?
कार एक्सपर्ट्स के अनुसार, पीछे की सीट आगे की तुलना में ज्यादा सुरक्षित मानी जाती है.
और दाईं तरफ बैठना इसलिए बेहतर होता है क्योंकि यह ट्रैफिक से थोड़ा दूर रहता है (खासकर सड़क के बीच वाले हिस्से से). कुछ लोग इसे “VIP सेफ ज़ोन” भी कहते हैं.यह समझने वाली बात है कि अमीर लोग हर छोटी चीज में भी सुरक्षा को प्राथमिकता देते हैं. Photo Credit: AI
4.स्टेटस और पावर का संकेत
जब कोई व्यक्ति खुद ड्राइव नहीं करता और पीछे बैठता है, तो यह एक तरह से उसकी पोजिशन और स्टेटस को दिखाता है. दाईं सीट को अक्सर “मास्टर सीट” माना जाता है, जहां से व्यक्ति आराम से कॉल्स, मीटिंग या काम संभाल सकता है. यह सिर्फ दिखावा नहीं, बल्कि समय और ऊर्जा को बचाने का तरीका भी है. Photo Credit: AI
5.ये आदत सोच को दिखाती है
असल में यह आदत एक बड़ी मानसिकता को दिखाती है, जो अमीर लोग अपने समय, आराम और सुरक्षा को ज्यादा महत्व देते हैं. वे छोटी-छोटी चीजों को अपने अनुकुल करते हैं, जिससे उनका पूरा दिन ज्यादा प्रोडक्टिव बनता है.आप भी अपनी लाइफ में छोटे बदलाव करके बड़ा फर्क ला सकते हैं. चाहे वह ट्रैवल हो, काम हो या रूटीन. Photo Credit: AI
6.ये बात समझ लें
कार में कौन सी सीट पर बैठना है, यह छोटी बात लग सकती है, लेकिन इसके पीछे छिपी सोच बड़ी है. अमीर लोग सिर्फ पैसा ही नहीं कमाते, वे अपनी हर आदत को स्मार्ट तरीके से डिजाइन करते हैं. Photo Credit: AI