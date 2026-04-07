अमीर लोग कार में दाईं सीट पर क्यों बैठते हैं? मास्टर सीट पर बैठना सिर्फ स्टाइल नहीं, इसमें छिपा है पावर और सेफ्टी का गेम

2 . दाईं सीट का राज: सिर्फ बैठने की जगह नहीं, ‘पोजिशन’ है

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अक्सर देखा जाता है कि जिन लोगों के पास ड्राइवर होता है, वे पीछे की सीट पर दाईं ओर बैठना पसंद करते हैं. इसका सबसे बड़ा कारण है कंफर्ट और कंट्रोल. दाईं तरफ बैठने पर वे आसानी से उतर सकते हैं (भारत जैसे देशों में, जहां गाड़ी बाईं तरफ चलती है, यह फुटपाथ की तरफ होता है). यानी यह सिर्फ बैठना नहीं, बल्कि रोजमर्रा की छोटी-छोटी चीजों को आसान और सुविधाजनक बनाना है. Photo Credit: AI

