FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
HIV से लेकर कैंसर तक की कब आएगी वैक्सीन? अभी कितना और करना होगा इंतजार?

HIV से लेकर कैंसर तक की कब आएगी वैक्सीन? अभी कितना और करना होगा इंतजार?

Masik Krishna Janmashtami 2026: वैशाख माह में इस दिन रखा जाएगा मासिक कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत, जानें तारीख और शुभ मुहूर्त

वैशाख माह में इस दिन रखा जाएगा मासिक कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत, जानें तारीख और शुभ मुहूर्त

World Health Day: सिर्फ 21 मिनट का 7-7-7 रूल आपकी फिजिकल और मेंटल हेल्थ कर सकता है रीसेट, जानिए कैसे

सिर्फ 21 मिनट का 7-7-7 रूल आपकी फिजिकल और मेंटल हेल्थ कर सकता है रीसेट, जानिए कैसे

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
पृथ्वी का सबसे बड़ा नेशनल पार्क कहां है? दुनिया के 166 देशों से विशाल है आकार

पृथ्वी का सबसे बड़ा नेशनल पार्क कहां है? दुनिया के 166 देशों से विशाल है आकार

उस जंग की कहानी जिसमें एक देश ने 80 सैनिक भेजे, न गोली चली-न लड़ाई हुई, वापस आए थे 81 जवान

उस जंग की कहानी जिसमें एक देश ने 80 सैनिक भेजे, न गोली चली-न लड़ाई हुई, वापस आए थे 81 जवान

World Health Day: आपकी जेब हेल्दी है या बीमार? इन 5 सवालों में छुपा है जवाब, तुरंत करें चेक

World Health Day: आपकी जेब हेल्दी है या बीमार? इन 5 सवालों में छुपा है जवाब, तुरंत करें चेक

HomePhotos

लाइफस्टाइल

अमीर लोग कार में दाईं सीट पर क्यों बैठते हैं? मास्टर सीट पर बैठना सिर्फ स्टाइल नहीं, इसमें छिपा है पावर और सेफ्टी का गेम

Wealthy Person Habit: क्या आपने कभी नोटिस किया है कि कई बड़े लोग या बिजनेस टायकून कार में अक्सर एक खास सीट या साइड पर बैठते हैं? ये सिर्फ उनकी आदत या स्टाइल नहीं, बल्कि इसके पीछे एक सोच, सुरक्षा और स्टेटस का पूरा सिस्टम काम करता है.

ऋतु सिंह | Apr 07, 2026, 08:00 AM IST

1. बिजनेस टाइकून से लेकर स्टार्स तक कार में इस साइड ही क्यों बैठते हैं?

बिजनेस टाइकून से लेकर स्टार्स तक कार में इस साइड ही क्यों बैठते हैं?
1

बिजनेस टाइकून मुकेश अंबानी- गौतमअडानी से लेकर बड़े बॉलीवुड स्टार तक को आपने अक्सर देखा होगा कि ये कार में हमेशा दाईं ओर ही बैठते हैं. लेकिन अमीरों की ये आदत कोई स्टाइल नहीं है बल्कि इसे कार का वीआईपी सेफ जोन कहा जाता है. क्या है ये VIP Safe Zone और क्यों राइट साइड को हमेशा सेफ माना जाता है, चलिए समझते हैं. Photo Credit: AI

Advertisement

2.दाईं सीट का राज: सिर्फ बैठने की जगह नहीं, ‘पोजिशन’ है

दाईं सीट का राज: सिर्फ बैठने की जगह नहीं, ‘पोजिशन’ है
2

अक्सर देखा जाता है कि जिन लोगों के पास ड्राइवर होता है, वे पीछे की सीट पर दाईं ओर बैठना पसंद करते हैं. इसका सबसे बड़ा कारण है कंफर्ट और कंट्रोल. दाईं तरफ बैठने पर वे आसानी से उतर सकते हैं (भारत जैसे देशों में, जहां गाड़ी बाईं तरफ चलती है, यह फुटपाथ की तरफ होता है). यानी यह सिर्फ बैठना नहीं, बल्कि रोजमर्रा की छोटी-छोटी चीजों को आसान और सुविधाजनक बनाना है. Photo Credit: AI
 

3.सेफ्टी फैक्टर: क्यों मानी जाती है ये सीट ज्यादा सुरक्षित?

सेफ्टी फैक्टर: क्यों मानी जाती है ये सीट ज्यादा सुरक्षित?
3

कार एक्सपर्ट्स के अनुसार, पीछे की सीट आगे की तुलना में ज्यादा सुरक्षित मानी जाती है.
और दाईं तरफ बैठना इसलिए बेहतर होता है क्योंकि यह ट्रैफिक से थोड़ा दूर रहता है (खासकर सड़क के बीच वाले हिस्से से). कुछ लोग इसे “VIP सेफ ज़ोन” भी कहते हैं.यह समझने वाली बात है कि अमीर लोग हर छोटी चीज में भी सुरक्षा को प्राथमिकता देते हैं. Photo Credit: AI
 

4.स्टेटस और पावर का संकेत

स्टेटस और पावर का संकेत
4

जब कोई व्यक्ति खुद ड्राइव नहीं करता और पीछे बैठता है, तो यह एक तरह से उसकी पोजिशन और स्टेटस को दिखाता है. दाईं सीट को अक्सर “मास्टर सीट” माना जाता है, जहां से व्यक्ति आराम से कॉल्स, मीटिंग या काम संभाल सकता है. यह सिर्फ दिखावा नहीं, बल्कि समय और ऊर्जा को बचाने का तरीका भी है. Photo Credit: AI

TRENDING NOW

5.ये आदत सोच को दिखाती है

ये आदत सोच को दिखाती है
5

असल में यह आदत एक बड़ी मानसिकता को दिखाती है, जो अमीर लोग अपने समय, आराम और सुरक्षा को ज्यादा महत्व देते हैं.  वे छोटी-छोटी चीजों को अपने अनुकुल करते हैं, जिससे उनका पूरा दिन ज्यादा प्रोडक्टिव बनता है.आप भी अपनी लाइफ में छोटे बदलाव करके बड़ा फर्क ला सकते हैं. चाहे वह ट्रैवल हो, काम हो या रूटीन. Photo Credit: AI
 

6.ये बात समझ लें

ये बात समझ लें
6

कार में कौन सी सीट पर बैठना है, यह छोटी बात लग सकती है, लेकिन इसके पीछे छिपी सोच बड़ी है. अमीर लोग सिर्फ पैसा ही नहीं कमाते, वे अपनी हर आदत को स्मार्ट तरीके से डिजाइन करते हैं. Photo Credit: AI

Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
पृथ्वी का सबसे बड़ा नेशनल पार्क कहां है? दुनिया के 166 देशों से विशाल है आकार
पृथ्वी का सबसे बड़ा नेशनल पार्क कहां है? दुनिया के 166 देशों से विशाल है आकार
उस जंग की कहानी जिसमें एक देश ने 80 सैनिक भेजे, न गोली चली-न लड़ाई हुई, वापस आए थे 81 जवान
उस जंग की कहानी जिसमें एक देश ने 80 सैनिक भेजे, न गोली चली-न लड़ाई हुई, वापस आए थे 81 जवान
World Health Day: आपकी जेब हेल्दी है या बीमार? इन 5 सवालों में छुपा है जवाब, तुरंत करें चेक
World Health Day: आपकी जेब हेल्दी है या बीमार? इन 5 सवालों में छुपा है जवाब, तुरंत करें चेक
अमीर लोग कार में दाईं सीट पर क्यों बैठते हैं? मास्टर सीट पर बैठना सिर्फ स्टाइल नहीं, इसमें छिपा है पावर और सेफ्टी का गेम
अमीर लोग कार में दाईं सीट पर क्यों बैठते हैं? मास्टर सीट पर बैठना सिर्फ स्टाइल नहीं, इसमें छिपा है पावर और सेफ्टी का गेम
Shukra-Pluto Clash: शुक्र-प्लूटो इन 4 राशियों की लव लाइफ में मचाएंगे तूफान, अचानक बढ़ेंगी गलतफहमियां और टकराव?
शुक्र-प्लूटो इन 4 राशियों की लव लाइफ में मचाएंगे तूफान, अचानक बढ़ेंगी गलतफहमियां और टकराव?
MORE
Advertisement
धर्म
Numerology: मोबाइल नंबर के आखिरी में है ये 4 डिजीट तो किस्मत बिगड़ना तय, जो भी करेंगे उसका रिजल्ट होगा जीरो 
मोबाइल नंबर के आखिरी में है ये 4 डिजीट तो किस्मत बिगड़ना तय, जो भी करेंगे उसका रिजल्ट होगा जीरो
April 2026 Vivah Muhurat: अप्रैल माह में इस दिन से बजनी शुरू होगी शहनाई, ये हैं शादी-विवाह के 9 शुभ मुहूर्त
अप्रैल माह में इस दिन से बजनी शुरू होगी शहनाई, ये हैं शादी-विवाह के 9 शुभ मुहूर्त
Surya-Shukra Yuti:सूर्य-शुक्र युति इन 5 राशियों के लिए ला रही कॉम्बो ऑफर, पैसा-सक्सेस और नई जॉब का तैयार हो गया गोल्डन पाथ  
सूर्य-शुक्र युति इन 5 राशियों के लिए ला रही कॉम्बो ऑफर, पैसा-सक्सेस और नई जॉब का तैयार हो गया गोल्डन पाथ
Chandra Gochar 2026: चंद्रमा के 30 दिनों में 19 बार चाल बदलने से चमकेगी इन 5 राशियों की किस्मत, सफलता के साथ मिलेगा बेशुमार धन
चंद्रमा के 30 दिनों में 19 बार चाल बदलने से चमकेगी इन 5 राशियों की किस्मत, सफलता के साथ मिलेगा बेशुमार धन
Numerology Mobile Number: मोबाइल नंबर के ये 2 डिजिट बनाते हैं राजयोग, बैठे बिठाएं आता है पैसा, खुल जाते हैं सक्सेस के रास्ते
मोबाइल नंबर के ये 2 डिजिट बनाते हैं राजयोग, बैठे बिठाएं आता है पैसा, खुल जाते हैं सक्सेस के रास्ते
MORE
Advertisement