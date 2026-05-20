FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
WhatsApp पर होगा PF Balance check और मिलेगी अकाउंट की पूरी जानकारी, ये रहा पूरा प्रोसेस

WhatsApp पर होगा PF Balance check और मिलेगी अकाउंट की पूरी जानकारी, ये रहा पूरा प्रोसेस

Jyeshtha Adhik Purnima 2026:इस दिन है ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा, जानें पुरुषोत्तम मास में आने वाली तिथि की पूजा विधि से लेकर महत्व

इस दिन है ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा, जानें पुरुषोत्तम मास में आने वाली तिथि की पूजा विधि से लेकर महत्व और उपाय

देशभर में आज लाखों मेडिकल स्टोर रहेंगे बंद! केमिस्ट क्यों कर रहे हैं हड़ताल, जानें क्या हैं मांगें

देशभर में आज केमिस्ट हड़ताल पर! जानें क्या हैं मांगें, चेक करें क्या आपके शहर में बंद रहेंगे मेडिकल स्टोर

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
अरब सागर के पास है तमिलनाडु, फिर भी केरल ही क्यों बनता है भारत का Gateway of Monsoon? जानें पूरा साइंस

अरब सागर के पास है तमिलनाडु, फिर भी केरल ही क्यों बनता है भारत का Gateway of Monsoon? जानें पूरा साइंस

LIC Scheme: हर दिन मात्र 45 रुपये निवेश करने पर मिलेगा 25 लाख रुपये का फंड, साथ में कवर होगा जीवन बीमा

हर दिन मात्र 45 रुपये निवेश करने पर मिलेगा 25 लाख रुपये का फंड, साथ में कवर होगा जीवन बीमा

भारत कैसे बनने जा रहा है दुनिया का अगला सेमीकंडक्टर सुपरपावर?

भारत कैसे बनने जा रहा है दुनिया का अगला सेमीकंडक्टर सुपरपावर?

HomePhotos

लाइफस्टाइल

क्यों इस देश में सोना पहनना बुरा माना जाता है? 'गोल्ड से एलर्जी' की वजह जानकर खुल रह जाएंगी आंखें

Where People Dislike Gold Jewellery: भारत में सोना सिर्फ गहना नहीं, इज्जत और स्टेटस का प्रतीक माना जाता है. शादी हो, त्योहार हो या कोई बड़ा फंक्शन- सोने का अपना महत्व होता है. जबकि दुनिया का एक देश ऐसा है जहां सोना पहनना बुरा माना जाता है और कोई पहना दिख जाए तो लोग उससे कन्नी काटने लगते हैं.

ऋतु सिंह | May 20, 2026, 10:11 AM IST

1.क्यों है सोने से इतनी एलर्जी?

क्यों है सोने से इतनी एलर्जी?
1

दुनिया में कुछ देश ऐसे भी हैं जहां अगर कोई व्यक्ति भारी सोने के गहने पहनकर बाहर निकल जाए, तो लोग उसकी तारीफ नहीं बल्कि उससे दूरी बनाना शुरू कर देते हैं. यहां तक कि कई लोग इसे खराब व्यवहार और अहंकार की निशानी तक मानते हैं. दुनिया की यह सोच भारत जैसे देशों के लिए चौंकाने वाली लग सकती है, लेकिन इसके पीछे की वजह और संस्कृति बेहद दिलचस्प है. (फोटो एआई)
 

Advertisement

2.आखिर कौन-सा है वह देश जहां सोने का दिखावा पसंद नहीं किया जाता?

आखिर कौन-सा है वह देश जहां सोने का दिखावा पसंद नहीं किया जाता?
2

यूरोप के उत्तरी हिस्से में बसे स्वीडन समेत कई स्कैंडिनेवियाई देशों में सोने और महंगे गहनों को लेकर सोच बाकी दुनिया से काफी अलग मानी जाती है. यह देश आर्थिक रूप से बेहद मजबूत हैं. यहां रहने वाले लोगों के पास पैसे और लग्जरी की कमी नहीं होती, लेकिन फिर भी पब्लिक प्लेस पर भारी गोल्ड ज्वेलरी पहनना आम बात नहीं है. दिलचस्प बात यह है कि यहां लोग सादगी को ज्यादा सम्मान देते हैं. अगर कोई व्यक्ति जरूरत से ज्यादा अपने धन का प्रदर्शन करता है, तो उसे कई लोग अनकंफर्टेबल नजरों से देखने लगते हैं.  (फोटो एआई)
 

3.क्यों पसंद नहीं किया जाता दिखावटी लाइफस्टाइल?

क्यों पसंद नहीं किया जाता दिखावटी लाइफस्टाइल?
3

स्कैंडिनेवियाई देशों की कल्चर इक्ववैलिटी यानि समानता पर आधारित मानी जाती है. यहां लोगों का मानना है कि किसी भी व्यक्ति को अपने पैसे, लग्जरी या स्टेट्स को इस तरह नहीं दिखाना चाहिए जिससे दूसरे लोग खुद को छोटा महसूस करें. यही वजह है कि महंगी कारों का शो-ऑफ, चमकदार ज्वेलरी, ब्रांडेड लाइफस्टाइल का अत्यधिक प्रदर्शन, कई बार निगेटिव बिहेवियर माना जाता है. यहां का हिडन सोशनल एंगल यह है कि लोग सिंपलिसिटी को मैच्योरिटी और कॉन्फिडेंस से जोड़कर देखते हैं. यानी जो व्यक्ति ज्यादा दिखावा नहीं करता, उसे अधिक बैलेंस्ड और रिस्पेक्टफुल माना जाता है. (फोटो एआई)
 

4.‘जानते कानून’(Jante Law) क्या है और इसका सोने से क्या है कनेक्शन?

‘जानते कानून’(Jante Law) क्या है और इसका सोने से क्या है कनेक्शन?
4

स्कैंडिनेवियाई समाज में एक सोशल माइंडसेट काफी चर्चित है जिसे “Jante Law” कहा जाता है. यह कोई सरकारी कानून नहीं, बल्कि एक सामाजिक सोच है. इसका मुख्य विचार यह है कि: “कोई भी व्यक्ति खुद को दूसरों से ज्यादा खास या श्रेष्ठ साबित करने की कोशिश न करे.” इसी सोच का असर लाइफस्टाइल और फैशन पर भी दिखाई देता है. यही कारण है कि कई रिच लोग भी साधारण कपड़े पहनते हैं,सिंपल लाइफस्टाइल रखते हैं,  पब्लिक में लग्जरी का दिखावा करने से बचते हैं. यानी यहां सिंपलिसिटी सिर्फ फैशन नहीं, सोशल रिस्पेक्ट का हिस्सा होती है. (फोटो एआई)
 

TRENDING NOW

5.क्या सच में लोग सोना पहनने वालों से दूरी बना लेते हैं?

क्या सच में लोग सोना पहनने वालों से दूरी बना लेते हैं?
5

ऐसा नहीं है कि वहां सोना पहनना गैरकानून या पूरी तरह बैन है. लेकिन बहुत ज्यादा फ्लैशी ज्वेलरी (flashy jewellery) कई लोगों को अनकंफर्टेबल महसूस करा सकती है. कई स्थानीय लोगों का मानना है कि जरूरत से ज्यादा एक्सपेंसिव चीजें दिखाना दूसरों को प्रभावित करने या खुद को सुपीरियर दिखाने की कोशिश हो सकती है. यही वजह है कि वहां मिनिमल फैशन ज्यादा पॉपुलर है.छोटे सिंपल और कम भड़काऊ गहनों को तवज्जो दी जाती है. दिलचस्प बात यह है कि दुनिया के कई फैशन एक्सपर्ट्स अब क्वाइट लग्जरी ट्रेंड को फ्यूचर लाइफस्टाइल बात रहे हैं. जहां लोग कम दिखावा लेकिन हाई क्वालिटी लाइफ जीना पसंद कर रहे हैं.  (फोटो एआई)
 

6.भारत और स्कैंडिनेवियाई देशों की सोच इतनी अलग क्यों?

भारत और स्कैंडिनेवियाई देशों की सोच इतनी अलग क्यों?
6

भारत में सोना भावनाओं, परंपरा और फाइनेंशियल सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ है. कई परिवारों में इसे इंवेस्टमेंट और सोशल प्रेस्टीज दोनों माना जाता है. वहीं स्कैंडिनेवियाई देशों में सोशल इक्वैलिटी और लो प्रोफाइल लाइफ स्टाइल को ज्यादा महत्व दिया जाता है. यानी दोनों जगहों की सोच उनके इतिहास, कल्चर और सामाजिक मूल्यों से जुड़ी हुई है. एक दिलचस्प तथ्य यह भी है कि जहां भारत में शादी बिना गोल्ड ज्वेलरी अधूरी मानी जाती है, वहीं कई यूरोपीय देशों में सिंपल वेडिंग फैशन ज्यादा पसंद किया जाता है.  (फोटो एआई)
 

7.अब दुनिया में क्यों बढ़ रहा है ‘Silent Luxury’ trend?

अब दुनिया में क्यों बढ़ रहा है ‘Silent Luxury’ trend?
7

सोशल मीडिया और शो-ऑफ कल्चर के बीच अब दुनिया का एक बड़ा वर्ग सिंपल लग्जरी की तरफ बढ़ रहा है. लोग लाउड फैशन, हैवी ज्वेलरी लोगे ऑब्सेशन से दूर होकर क्लासी सिंपलिसिटी की तरफ जा रहे हैं. यही वजह है कि कई इंटरनेशनल सेलिब्रिटीज भी अब मिनिमल स्टाइलिंग अपनाते दिखाई देते हैं. यानी आने वाले समय में लग्जरी का मतलब सिर्फ “दिखाना” नहीं, बल्कि “कंफर्टेबल और बैलेंस्ड लाइफस्टाइल” भी हो सकता है.  (फोटो एआई)

 अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.


 

Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
अरब सागर के पास है तमिलनाडु, फिर भी केरल ही क्यों बनता है भारत का Gateway of Monsoon? जानें पूरा साइंस
अरब सागर के पास है तमिलनाडु, फिर भी केरल ही क्यों बनता है भारत का Gateway of Monsoon? जानें पूरा साइंस
LIC Scheme: हर दिन मात्र 45 रुपये निवेश करने पर मिलेगा 25 लाख रुपये का फंड, साथ में कवर होगा जीवन बीमा
हर दिन मात्र 45 रुपये निवेश करने पर मिलेगा 25 लाख रुपये का फंड, साथ में कवर होगा जीवन बीमा
भारत कैसे बनने जा रहा है दुनिया का अगला सेमीकंडक्टर सुपरपावर?
भारत कैसे बनने जा रहा है दुनिया का अगला सेमीकंडक्टर सुपरपावर?
फिल्मों में डेब्यू करने से पहले क्या करती थीं Suhana Khan, शाहरुख की लाडली की पहली मूवी कौन सी? जानें
फिल्मों में डेब्यू करने से पहले क्या करती थीं Suhana Khan, शाहरुख की लाडली की पहली मूवी कौन सी? जानें
ISS से दिखी मिल्की वे की जादुई झलक, NASA ने शेयर की दिल छू लेने वाली तस्वीर
ISS से दिखी मिल्की वे की जादुई झलक, NASA ने शेयर की दिल छू लेने वाली तस्वीर
MORE
Advertisement
धर्म
Numerology: शादी से पहले क्यों जरूर कराना चाहिए मूलांक मिलान? अपनी जन्मतिथि से जानिए किस नंबर की एनर्जी से मिलेगा ट्रू लव-सक्सेस और पैसा
शादी से पहले क्यों जरूर कराना चाहिए मूलांक मिलान? अपनी जन्मतिथि से जानिए किस नंबर की एनर्जी से मिलेगा ट्रू लव-सक्सेस और पैसा
Numerology: लीडरशिप, आत्मविश्वास और सफलता, इन तारीखों पर जन्मे लोगों में होती है Phoenix Rajyoga की ऊर्जा
Numerology: लीडरशिप, आत्मविश्वास और सफलता, इन तारीखों पर जन्मे लोगों में होती है Phoenix Rajyoga की ऊर्जा
Today Horoscope 19 May 2026: धनु राशि के लोग जल्दबाजी में न करें कोई काम, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
धनु राशि के लोग जल्दबाजी में न करें कोई काम, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Tulsi Mala Wearing: बिना गुरु दीक्षा धारण कर सकते हैं तुलसी माला? जानें क्या कहते हैं शास्त्र और इसे पहनने के नियम
बिना गुरु दीक्षा धारण कर सकते हैं तुलसी माला? जानें क्या कहते हैं शास्त्र और इसे पहनने के नियम
Aura Meaning: ऑरा क्या होता है और कैसे पता चलता है इसका रंग? हर कलर देता है अलग संकेत
ऑरा क्या होता है और कैसे पता चलता है इसका रंग? हर कलर देता है अलग संकेत
MORE
Advertisement