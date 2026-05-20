क्यों इस देश में सोना पहनना बुरा माना जाता है? 'गोल्ड से एलर्जी' की वजह जानकर खुल रह जाएंगी आंखें

5 . क्या सच में लोग सोना पहनने वालों से दूरी बना लेते हैं?

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ऐसा नहीं है कि वहां सोना पहनना गैरकानून या पूरी तरह बैन है. लेकिन बहुत ज्यादा फ्लैशी ज्वेलरी (flashy jewellery) कई लोगों को अनकंफर्टेबल महसूस करा सकती है. कई स्थानीय लोगों का मानना है कि जरूरत से ज्यादा एक्सपेंसिव चीजें दिखाना दूसरों को प्रभावित करने या खुद को सुपीरियर दिखाने की कोशिश हो सकती है. यही वजह है कि वहां मिनिमल फैशन ज्यादा पॉपुलर है.छोटे सिंपल और कम भड़काऊ गहनों को तवज्जो दी जाती है. दिलचस्प बात यह है कि दुनिया के कई फैशन एक्सपर्ट्स अब क्वाइट लग्जरी ट्रेंड को फ्यूचर लाइफस्टाइल बात रहे हैं. जहां लोग कम दिखावा लेकिन हाई क्वालिटी लाइफ जीना पसंद कर रहे हैं. (फोटो एआई)

