वैलेंटाइन डे पर क्यों मनाया जाता है काला दिन? जानिए 14 फरवरी के उस मंजर की कहानी

लाइफस्टाइल
Pragya Bharti | Feb 14, 2026, 09:10 AM IST
1.Why Black Day Celebrated on Valentines Day
आज 14 फरवरी है. पूरी दुनिया इसे 'वैलेंटाइन डे' के रूप में मनाकर प्यार का इजहार कर रही है, लेकिन भारत के लिए यह तारीख एक ऐसी टीस है, जो हर साल देशवासियों की आंखों को नम कर देती है. दरअसल, आज के ही दिन कुछ ऐसा हुआ था, जिसने देश को हिलाकर रख दिया था. उस गहरे जख्म को कोई याद करना भी नहीं चाहता है. अगर आप अब तक कंफ्यूज हैं कि आखिर 14 फरवरा यानी वैलेंटाइन डे पर सालों पहले क्या हुआ था, तो चलिए हम आपको बताते हैं.
2.मोहब्बत का जश्न कैसे बन गया 'ब्लैक डे'?
भारत के इतिहास में 14 फरवरी की तारीख अब दो विपरीत भावनाओं का संगम बन चुकी है. एक ओर जहां दुनिया वैलेंटाइन डे मनाती है, वहीं भारत अपने उस गहरे जख्म को याद करता है जिसने देश के 40 परिवारों का चिराग बुझा दिया था. वह दिन, जो लाल रंग को प्यार का प्रतीक मानता था, अचानक वीर जवानों के लहू से लाल होकर 'काला दिवस' में तब्दील हो गया.
3.14 फरवरी को क्या हुआ था?
14 फरवरी 2019, गुरुवार की एक सामान्य दोपहर थी. जब जम्मू-श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर सीआरपीएफ (CRPF) का एक विशाल काफिला गुजर रहा था. करीब 78 वाहनों में 2500 से ज्यादा जवान अपनी ड्यूटी पर लौट रहे थे. दोपहर लगभग 3:10 बजे, जब यह काफिला पुलवामा के लेथपोरा इलाके में पहुंचा, तो अचानक विपरीत दिशा से आती एक विस्फोटक लदी कार ने जवानों की बस को जोरदार टक्कर मार दी.
4.धमाका जिसने दुनिया हिला दी
हटक्कर होते ही इतना भीषण धमाका हुआ कि उसकी गूंज कई किलोमीटर तक सुनाई दी. बस के परखच्चे उड़ गए और चारों ओर धुएं और मलबे का ढेर लग गया. इस आत्मघाती हमले में 76वीं बटालियन के 40 से ज्यादा जवान शहीद हो गए. घटनास्थल का मंजर इतना खौफनाक था कि सड़कें खून से लथपथ थीं और देश के जांबाजों के अवशेष बिखरे हुए थे.
5.वैलेंटाइन डे पर क्यों मनाया जाता है 'काला दिन'?
आज 14 फरवरी को भारत के युवा और नागरिक वैलेंटाइन डे की चकाचौंध से दूर रहकर पुलवामा के शहीदों को श्रद्धांजलि देते हैं. यह दिन हमें याद दिलाता है कि हमारी सुरक्षा की कीमत उन जवानों ने चुकाई है जो तिरंगे में लिपटे हुए अपने घर लौटे थे.
