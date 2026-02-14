वैलेंटाइन डे पर क्यों मनाया जाता है काला दिन? जानिए 14 फरवरी के उस मंजर की कहानी

1 . Why Black Day Celebrated on Valentines Day

1

आज 14 फरवरी है. पूरी दुनिया इसे 'वैलेंटाइन डे' के रूप में मनाकर प्यार का इजहार कर रही है, लेकिन भारत के लिए यह तारीख एक ऐसी टीस है, जो हर साल देशवासियों की आंखों को नम कर देती है. दरअसल, आज के ही दिन कुछ ऐसा हुआ था, जिसने देश को हिलाकर रख दिया था. उस गहरे जख्म को कोई याद करना भी नहीं चाहता है. अगर आप अब तक कंफ्यूज हैं कि आखिर 14 फरवरा यानी वैलेंटाइन डे पर सालों पहले क्या हुआ था, तो चलिए हम आपको बताते हैं.