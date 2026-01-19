FacebookTwitterYoutubeInstagram
Delhi Earthquake: दिल्ली में सोमवार की सुबह कांपी धरती, जानें कितनी थी भूकंप की तीव्रता और कहां था केंद्र?

पीठ-कमर और गर्दन दर्द के साथ शुगर बढ़ने पर दवा और एक्सरसाइज भी नहीं करेगी काम, अगर नहीं छोड़ी ये आदत

'धुरंधर 2' में विलेन बनेंगे रहमान डकैत या दिखेगा सनी पाजी का जलवा? मेकर्स के प्लान ने सोशल मीडिया पर लगाई आग

Upcoming Web Series: फुलेरा में फिर बैठेगी 'पंचायत', शाहिद का दिखेगा 'फर्जी' रूप, 2026 में इन 6 वेब सीरीज के आएंगे नए सीजन

यूपी का ये गांव Teacher Village क्यों कहा जाता है? यहां के हर घर में मिल जाएंगे व्हाइट कॉलर जॉब वाले

18 सालों बाद राहु-बुध की युति से इन 3 राशियों का शुरू होने जा रहा स्वर्णिम युग, हर तमन्ना होगी पूरी

HomePhotos

लाइफस्टाइल

यूपी का ये गांव Teacher Village क्यों कहा जाता है? यहां के हर घर में मिल जाएंगे व्हाइट कॉलर जॉब वाले

Teacher's Village: यूपी का एक गांव ऐसा है जिसे शिक्षक गांव के नाम से जाना जाता है. यहां हर घर में शिक्षक ही नहीं व्हाइट कॉलर जॉब वाले भी मिल जाएंगे.

ऋतु सिंह | Jan 19, 2026, 10:06 AM IST

1.यहां बच्चों के लिए रोल मॉडल घर में ही मिल जाते हैं

यहां बच्चों के लिए रोल मॉडल घर में ही मिल जाते हैं
1

भारत में गुरु को ईश्वर का दर्जा दिया गया है और यही कारण है कि भारतीय परंपरा में  गुरु के लिए ये सम्मान सम्मान का भाव होता है. शिक्षा को सबसे पवित्र और पुण्य का काम माना गया है और आज आपको एक ऐसे ही गांव के बारे में बताएंगे जहां जा कर आपको दिखेगा कि यहां के गलियों में चलते बच्चे सिर्फ सपने नहीं देखते बल्कि वे अपने ही घरों में बैठे रोल मॉडल्स को देखकर भविष्य गढ़ते हैं क्योंकि यहां हर परिवार में एक शिक्षक आपको मिल जाएगा. और समय से साथ इन घरों में तेजी से व्हाइट कॉलर जॉब वालों की संख्या भी बढ़ रही है. 
 

2.कौन सा ये गांव 

कौन सा ये गांव 
2

ये गांव है उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में औ और इस गांव का नाम है संखानी. ये गांव आज केवल एक भौगोलिक पहचान नहीं, बल्कि शिक्षा की विरासत के लिए पहचाना जाता है. 
 

3.यहां 300 से अधिक स्थायी सरकारी शिक्षक हैं

यहां 300 से अधिक स्थायी सरकारी शिक्षक हैं
3

संखानी को ‘शिक्षक ग्राम’ कहा जाता है क्योंकि यहां 300 से अधिक स्थायी सरकारी शिक्षक हैं. दिल्ली, यूपी और दूसरे राज्यों के स्कूल-कॉलेजों में पढ़ाने वाले ये शिक्षक एक ही गांव से निकले हैं. यह सिलसिला कोई नई बात नहीं—इसके बीज 19वीं सदी में बोए गए थे. गांव के पहले शिक्षक तुफैल अहमद (1880–1940) और बाद में बकर हुसैन जैसे नामों ने शिक्षा को यहां सम्मान और लक्ष्य दोनों बनाया.
 

4.600–700 घरों वाला गांव सामाजिक मॉडल बन चुका है

600–700 घरों वाला गांव सामाजिक मॉडल बन चुका है
4

1903 में गांव में चार निजी और एक सरकारी स्कूल की स्थापना हुई. आज यहां सात स्कूल हैं. करीब 600–700 घरों और 15–18 हजार की आबादी वाला यह गांव एक अनोखा सामाजिक मॉडल बन चुका है—जहां शिक्षा विरासत है, और नौकरी नहीं बल्कि मिशन है.
 

5.यहां पढ़ाई का माहौल घर की छत से आंगन तक में दिखता है

यहां पढ़ाई का माहौल घर की छत से आंगन तक में दिखता है
5

संखानी की खासियत सिर्फ शिक्षकों की संख्या नहीं, बल्कि वह माहौल है जो पीढ़ी दर पीढ़ी बनता गया. यहां बच्चे ट्यूशन नहीं, परंपरा में पले-बढ़ते हैं. शाम को छतों पर गणित के सवाल हल होते हैं, आंगन में अंग्रेज़ी की प्रैक्टिस होती है और मोहल्लों में प्रतियोगी परीक्षाओं की चर्चा. घर-घर में किताबें हैं, और हर बड़े भाई-बहन के पास एक कहानी है—किस तरह पढ़ाई ने जिंदगी बदली.
 

6.व्हाइट कॉलर जॉब वाले है इस गांव मे

व्हाइट कॉलर जॉब वाले है इस गांव मे
6

यह गांव केवल शिक्षकों तक सीमित नहीं. यहां से डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, पत्रकार, एयर होस्टेस, पुलिस अधिकारी भी निकले हैं. कुछ डॉक्टर विदेशों में सेवाएं दे रहे हैं. दिल्ली हाईकोर्ट तक यहां के वकील पहुंचे हैं. कई युवा पीएचडी कर रहे हैं. दो छात्र अभी दिल्ली विश्वविद्यालय से एलएलबी कर रहे हैं. यानी संखानी ने शिक्षा को “एक रास्ता” नहीं, “संस्कृति” बना दिया है.

7.फेल होने वाले को डांट नहीं दिशा दी जाती है

फेल होने वाले को डांट नहीं दिशा दी जाती है
7

दिलचस्प बात यह है कि यहां प्रतियोगिता दबाव नहीं बनाती, प्रेरणा बनती है. एक छात्र जब फेल होता है, तो उसे डांट नहीं, दिशा मिलती है. बुजुर्ग बताते हैं, “हम बच्चों को नौकरी नहीं, उद्देश्य सिखाते हैं.” यही वजह है कि यहां शिक्षा सिर्फ करियर नहीं, सामाजिक जिम्मेदारी भी है.

 

8.संखानी एक मॉडल पेश करता है:

संखानी एक मॉडल पेश करता है:
8

आज जब देश ड्रॉपआउट और स्किल गैप से जूझ रहा है, संखानी एक मॉडल पेश करता है: घर को ही पहला स्कूल बनाइए, शिक्षक को समाज का हीरो बनाइए और बच्चों को सपनों का नक्शा दीजिए. तभी कोई गांव, कस्बा नहीं ‘शिक्षक ग्राम’ बनता है.

