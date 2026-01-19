यूपी का ये गांव Teacher Village क्यों कहा जाता है? यहां के हर घर में मिल जाएंगे व्हाइट कॉलर जॉब वाले

1 . यहां बच्चों के लिए रोल मॉडल घर में ही मिल जाते हैं

1

भारत में गुरु को ईश्वर का दर्जा दिया गया है और यही कारण है कि भारतीय परंपरा में गुरु के लिए ये सम्मान सम्मान का भाव होता है. शिक्षा को सबसे पवित्र और पुण्य का काम माना गया है और आज आपको एक ऐसे ही गांव के बारे में बताएंगे जहां जा कर आपको दिखेगा कि यहां के गलियों में चलते बच्चे सिर्फ सपने नहीं देखते बल्कि वे अपने ही घरों में बैठे रोल मॉडल्स को देखकर भविष्य गढ़ते हैं क्योंकि यहां हर परिवार में एक शिक्षक आपको मिल जाएगा. और समय से साथ इन घरों में तेजी से व्हाइट कॉलर जॉब वालों की संख्या भी बढ़ रही है.

