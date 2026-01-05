क्यों है इस ट्रेन का सफर बिलकुल मुफ्त? 77 सालों से हर किसी को फ्री सर्विस दे रही ये भारतीय रेल 

प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करेंगे CM योगी, सोमनाथ स्वाभिमान पर्व में भाग लेंगे PM मोदी, PM मोदी 11 जनवरी को सोमनाथ मंदिर जाएंगे, सोमनाथ में 8-11 जनवरी तक कई कार्यक्रम | ज्वेलरी चोरी पर सर्राफा व्यापारियों का फैसला, झांसी में बुर्का, नकाब पहनने पर बड़ा फैसला, दुकानदारों ने बुर्का, नकाब हटाने के पोस्टर लगाए, दुकानदारों की अपील- बुर्का हटाकर खरीदारी करें, ज्वेलरी देखने या खरीदने पर नकाब हटाना होगा
लाइफस्टाइल
ऋतु सिंह | Jan 05, 2026, 08:45 AM IST
1. ट्रेन जो बिना टिकट लिए लोगों को सफर कराती है
अगर आप कभी ट्रेन में सफर करने का प्लान करते हैं तो सबसे पहले आपको चिंता ये होती है कि रिजर्वेशन मिलेगा या नहीं. अगर रिजर्वेशन है तो टिकट का फेयर कितना है ये टेंशन होती है. लेकिन आज आपको एक 77 साल पुरानी ऐसी ट्रेन के बारे में बताएंगे जो बिना टिकट के आपको सवारी कराएगी और जितनी बार चाहें उतनी बार आप इस ट्रेन की सेवा ले सकते हैं.
2. 77 वर्षों से लगातार चल रही है ये ट्रेन
हैरानी की बात यह है कि यह मुफ्त सेवा हाल ही में शुरू नहीं हुई है, बल्कि लगभग 77 वर्षों से लगातार चल रही है. इतना ही नहीं, यह कोई सब्सिडी या अस्थायी सुविधा नहीं है, बल्कि जनहित के लिए बनाई गई एक अनूठी प्रणाली है. यह अनोखी ट्रेन क्या है और इसके पीछे की कहानी जानकर आप निश्चित रूप से आश्चर्यचकित होंगे. तो, पेश है इसके बारे में जानकारी:
3.1948 में शुरू हुई थी ये निःशुल्क रेल सेवा
यह अनूठी रेल सेवा 1948 में शुरू हुई थी. भारत की नई स्वतंत्रता के समय, देश भर में एक व्यापक अवसंरचना निर्माण परियोजना चल रही थी. यह रेलवे लाइन भाखरा नांगल बांध के निर्माण में सहयोग के लिए बनाई गई थी, जो उस समय उत्तर भारत की सबसे महत्वाकांक्षी परियोजनाओं में से एक थी. बांध स्थल तक श्रमिकों, इंजीनियरों और भारी मशीनरी के परिवहन में ट्रेन ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई.
4.बांध का काम पूरा होने के बाद भी सेवा जारी है
आमतौर पर भाखरा नांगल बांध का निर्माण पूरा होने के बाद इस तरह की अस्थायी परिवहन व्यवस्था बंद कर दी जाती है. लेकिन यहां इसके विपरीत निर्णय लिया गया. भाखरा ब्यास प्रबंधन बोर्ड ने जानबूझकर इस ट्रेन सेवा को निशुल्क जारी रखने का फैसला किया. इस सेवा को बांध क्षेत्र के विकास और स्थानीय लोगों के लाभ के लिए एक जनहितकारी सेवा माना गया.
5.यह ट्रेन मुफ़्त क्यों है?
इस ट्रेन का मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना नहीं है. बीबीएमबी इसे सड़कों या नहरों जैसी सार्वजनिक बुनियादी संरचना मानता है. इसलिए टिकटों की बिक्री से राजस्व कमाने का कोई सवाल ही नहीं उठता. ट्रेन के रखरखाव, ईंधन और कर्मचारियों का खर्च पूरी तरह से बीबीएमबी वहन करता है. यही मुख्य कारण है कि यह ट्रेन इतने वर्षों से मुफ़्त है.
6.पर्यटन को बढ़ावा देना
इन दिनों इस मुफ्त ट्रेन का एक और महत्वपूर्ण उद्देश्य भाखरा बांध के आसपास पर्यटन को बढ़ावा देना है. देश के विभिन्न हिस्सों से पर्यटक इस ऐतिहासिक बांध को देखने आते हैं. नांगल और भाखरा के बीच चलने वाली यह ट्रेन पर्यटकों के लिए एक आसान और सुविधाजनक यात्रा प्रणाली प्रदान करती है. इससे लोगों को बांध की सुंदरता और इतिहास को करीब से अनुभव करने का अवसर मिलता है.
7.इस ट्रेन का रूट और विशेषताएं क्या हैं?
यह मुफ्त ट्रेन लगभग 13 किलोमीटर की दूरी तय करती है. यह भारतीय रेलवे की नियमित सेवा नहीं है, बल्कि बीबीएमबी द्वारा संचालित एक रेल मार्ग है. आज भी यह ट्रेन डीजल इंजनों से चलती है और इसमें लकड़ी के डिब्बे इस्तेमाल होते हैं. यह पारंपरिक ट्रेन यात्रा पर्यटकों को एक अलग अनुभव प्रदान करती है.
8. यह ट्रेन टिकट राजस्व पर निर्भर नहीं है
इसलिए, भारतीय रेलवे के विपरीत, यह ट्रेन टिकट राजस्व पर निर्भर नहीं है. यह पूरी तरह से स्वतंत्र प्रणाली है और एक सार्वजनिक सेवा के रूप में संचालित होती है. भारत में ऐसी मुफ्त ट्रेन सेवा दुर्लभ है और इसे देश के अनूठे परिवहन मॉडलों में से एक कहा जा सकता है.
9.यह ट्रेन मात्र परिवहन का साधन नहीं है
संक्षेप में कहें तो... भारत में 77 वर्षों से निःशुल्क चल रही यह ट्रेन मात्र परिवहन का साधन नहीं है. यह देश के अवसंरचना विकास के इतिहास, जनसेवा की भावना और स्थानीय लोगों के जीवन का अभिन्न अंग है. भाखरा नांगल बांध से जुड़ी यह ट्रेन इस बात का उत्कृष्ट उदाहरण है कि निःशुल्क सेवा के माध्यम से भी जनहित को कैसे साधा जा सकता है.
