क्यों मैराथन रनर्स में बढ़ रहा कैंसर? फिट रहने के लिए दौड़ रहे लोग अनजाने में बढ़ा रहे ये बीमारी? नई रिपोर्ट ने बढ़ाई चिंता

लाइफस्टाइल
ऋतु सिंह | May 23, 2026, 10:29 AM IST
1.मैराथन और अल्ट्रा-मैराथन को हेल्दी जीवन की पहचान हैं लेकिन...
फिटनेस के लिए सुबह दौड़ना आजकल लाइफस्टाइल का हिस्सा बन चुका है. कई लोग मैराथन और अल्ट्रा-मैराथन को हेल्दी जीवन की पहचान मानते हैं. लेकिन अब एक नई स्टडी ने फिटनेस की इसी दुनिया को लेकर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है.
शोधकर्ताओं का कहना है कि बहुत लंबी दूरी तक लगातार दौड़ने वाले लोगों में कोलन कैंसर का खतरा बढ़ सकता है. खास बात यह है कि कई रनर्स अपने शरीर के शुरुआती संकेतों को सिर्फ “थकान” समझकर नजरअंदाज कर देते हैं. (फोटो एआई)
2.युवा उम्र में बढ़ रहे हैं कोलन कैंसर के मामले
पहले कोलोरेक्टल कैंसर को बढ़ती उम्र की बीमारी माना जाता था. लेकिन अब 35 से 50 साल के लोगों में भी इसके मामले तेजी से सामने आ रहे हैं. यही वजह है कि डॉक्टर अब इसे “साइलेंट यंग एज कैंसर” कहने लगे हैं.
हाल ही में अमेरिका में किए गए एक अध्ययन में अल्ट्रा-मैराथन रनर्स की जांच की गई. इसमें कई प्रतिभागियों के शरीर में ऐसे पॉलीप्स पाए गए, जो आगे चलकर कैंसर में बदल सकते हैं. विशेषज्ञों के मुताबिक यह संकेत बताता है कि शरीर पर लगातार अत्यधिक दबाव डालना हमेशा फायदेमंद नहीं होता.(फोटो एआई)
3.जरूरत से ज्यादा एक्सरसाइज शरीर पर कैसे डालती है असर?
आमतौर पर दौड़ना और व्यायाम शरीर के लिए अच्छा माना जाता है. इससे वजन कंट्रोल रहता है, दिल मजबूत होता है और कई बीमारियों का खतरा घटता है. लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब शरीर को लगातार उसकी सीमा से ज्यादा धकेला जाता है.
विशेषज्ञ बताते हैं कि लंबी दूरी तक दौड़ने के दौरान शरीर का ब्लड फ्लो कई बार आंतों से हटकर मांसपेशियों की तरफ ज्यादा चला जाता है. इससे पाचन तंत्र पर असर पड़ सकता है. लंबे समय तक ऐसा होने पर आंतों में सूजन और कोशिकाओं पर तनाव बढ़ सकता है. यही कारण है कि अब वैज्ञानिक अल्ट्रा-रनिंग और कोलन हेल्थ के बीच संबंध को गंभीरता से समझने की कोशिश कर रहे हैं. (फोटो एआई)
4.फिटनेस की दुनिया का छिपा दबाव भी बन रहा खतरा
आजकल सोशल मीडिया ने फिटनेस को “परफॉर्मेंस कल्चर” बना दिया है. लोग खुद को साबित करने के लिए लगातार लंबी दौड़, हाई-इंटेंसिटी ट्रेनिंग और बेहद कठिन फिटनेस चैलेंज अपनाने लगे हैं. कई बार शरीर आराम मांगता है, लेकिन लोग उसे नजरअंदाज कर देते हैं. थकान, पेट दर्द, कब्ज, ब्लोटिंग या मल में बदलाव जैसे संकेतों को सामान्य समझ लिया जाता है. डॉक्टरों का कहना है कि यही लापरवाही बाद में गंभीर बीमारी का रूप ले सकती है. (फोटो एआई)
5.कौन-से लक्षण दिखें तो तुरंत जांच करवानी चाहिए?
कोलन कैंसर के शुरुआती संकेत हमेशा तेज नहीं होते. लगातार पेट खराब रहना, मल में खून आना, अचानक वजन घटना, कमजोरी या लंबे समय तक कब्ज जैसी समस्याएं चेतावनी हो सकती हैं.
विशेषज्ञ सलाह देते हैं कि अगर कोई व्यक्ति नियमित रूप से अल्ट्रा-मैराथन या अत्यधिक एंड्योरेंस ट्रेनिंग करता है, तो उसे समय-समय पर मेडिकल स्क्रीनिंग करवानी चाहिए. खासकर 45 वर्ष की उम्र के बाद कोलोनोस्कोपी जैसी जांच काफी महत्वपूर्ण मानी जाती है. (फोटो एआई)
6.फिटनेस जरूरी है, लेकिन शरीर की सीमा समझना भी उतना ही जरूरी
डॉक्टर साफ कहते हैं कि इसका मतलब यह नहीं कि दौड़ना नुकसानदायक है. सामान्य रनिंग और नियमित एक्सरसाइज अब भी स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद मानी जाती है. असली चिंता “ओवरट्रेनिंग” को लेकर है.
यानी फिटनेस का मतलब सिर्फ ज्यादा दौड़ना नहीं, बल्कि शरीर को सही रिकवरी, संतुलित आहार और आराम देना भी है. आज के समय में लोग फिट दिखने पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, लेकिन शरीर अंदर से क्या संकेत दे रहा है, यह समझना उससे भी ज्यादा जरूरी हो गया है.(फोटो एआई)
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