FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
Numerology: किस मूलांक के लिए कौन-सा करियर है बेस्ट? बर्थडेट से जानिए नौकरी करेगी सूट या बिजनेस के बनेंगे बादशाह

किस मूलांक के लिए कौन-सा करियर है बेस्ट? बर्थडेट से जानिए नौकरी करेगी सूट या बिजनेस के बनेंगे बादशाह

क्या ऑक्सीजन की ओवरडोज से मौत हो सकती है? जानिए मालदीव में स्कूबा डाइविंग के दौरान 5 पर्यटकों के साथ क्या हुआ था

क्या ऑक्सीजन की ओवरडोज से मौत हो सकती है? जानिए मालदीव में स्कूबा डाइविंग के दौरान 5 पर्यटकों के साथ क्या हुआ था

कितनी गर्मी झेल सकता है आपका शरीर? जानिए कितने तापमान पर बॉडी का नेचुरल कूलिंग सिस्टम कर जाता है ब्लास्ट

कितनी गर्मी झेल सकता है आपका शरीर? जानिए कितने तापमान पर बॉडी का नेचुरल कूलिंग सिस्टम कर जाता है ब्लास्ट

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
क्यों मैराथन रनर्स में बढ़ रहा कैंसर? फिट रहने के लिए दौड़ रहे लोग अनजाने में बढ़ा रहे ये बीमारी? नई रिपोर्ट ने बढ़ाई चिंता

क्यों मैराथन रनर्स में बढ़ रहा कैंसर? फिट रहने के लिए दौड़ रहे लोग अनजाने में बढ़ा रहे ये बीमारी? नई रिपोर्ट ने बढ़ाई चिंता

दुनिया का सबसे पुराना फल कौन-सा है? ताकत का पावरहाउस कहा जाता है ये फ्रूट लेकिन कुछ मानते हैं इसे मांसाहारी

दुनिया का सबसे पुराना फल कौन-सा है? ताकत का पावरहाउस कहा जाता है ये फ्रूट लेकिन कुछ मानते हैं इसे मांसाहारी

तेल सप्लाई में बदला गेम! भारत के लिए तीसरा सबसे बड़ा Crude Oil Supplier बना ये देश, देखें टॉप 5 की लिस्ट

तेल सप्लाई में बदला गेम! भारत के लिए तीसरा सबसे बड़ा Crude Oil Supplier बना ये देश, देखें टॉप 5 की लिस्ट

HomePhotos

लाइफस्टाइल

क्यों मैराथन रनर्स में बढ़ रहा कैंसर? फिट रहने के लिए दौड़ रहे लोग अनजाने में बढ़ा रहे ये बीमारी? नई रिपोर्ट ने बढ़ाई चिंता

Colorectal Cancer in Young Adults: फिट रहने के लिए मैराथन दौड़ना आज ट्रेंड बन चुका है, लेकिन जरूरत से ज्यादा दौड़ शरीर पर भारी भी पड़ सकती है. नई रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि लंबी दूरी तक लगातार दौड़ने वाले लोगों में कोलन कैंसर का खतरा बढ़ सकता है.

ऋतु सिंह | May 23, 2026, 10:29 AM IST

1.मैराथन और अल्ट्रा-मैराथन को हेल्दी जीवन की पहचान हैं लेकिन...

मैराथन और अल्ट्रा-मैराथन को हेल्दी जीवन की पहचान हैं लेकिन...
1

फिटनेस के लिए सुबह दौड़ना आजकल लाइफस्टाइल का हिस्सा बन चुका है. कई लोग मैराथन और अल्ट्रा-मैराथन को हेल्दी जीवन की पहचान मानते हैं. लेकिन अब एक नई स्टडी ने फिटनेस की इसी दुनिया को लेकर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है.

शोधकर्ताओं का कहना है कि बहुत लंबी दूरी तक लगातार दौड़ने वाले लोगों में कोलन कैंसर का खतरा बढ़ सकता है. खास बात यह है कि कई रनर्स अपने शरीर के शुरुआती संकेतों को सिर्फ “थकान” समझकर नजरअंदाज कर देते हैं. (फोटो एआई)

Advertisement

2.युवा उम्र में बढ़ रहे हैं कोलन कैंसर के मामले

युवा उम्र में बढ़ रहे हैं कोलन कैंसर के मामले
2

पहले कोलोरेक्टल कैंसर को बढ़ती उम्र की बीमारी माना जाता था. लेकिन अब 35 से 50 साल के लोगों में भी इसके मामले तेजी से सामने आ रहे हैं. यही वजह है कि डॉक्टर अब इसे “साइलेंट यंग एज कैंसर” कहने लगे हैं.

हाल ही में अमेरिका में किए गए एक अध्ययन में अल्ट्रा-मैराथन रनर्स की जांच की गई. इसमें कई प्रतिभागियों के शरीर में ऐसे पॉलीप्स पाए गए, जो आगे चलकर कैंसर में बदल सकते हैं. विशेषज्ञों के मुताबिक यह संकेत बताता है कि शरीर पर लगातार अत्यधिक दबाव डालना हमेशा फायदेमंद नहीं होता.(फोटो एआई)
 

3.जरूरत से ज्यादा एक्सरसाइज शरीर पर कैसे डालती है असर?

जरूरत से ज्यादा एक्सरसाइज शरीर पर कैसे डालती है असर?
3

आमतौर पर दौड़ना और व्यायाम शरीर के लिए अच्छा माना जाता है. इससे वजन कंट्रोल रहता है, दिल मजबूत होता है और कई बीमारियों का खतरा घटता है. लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब शरीर को लगातार उसकी सीमा से ज्यादा धकेला जाता है.

विशेषज्ञ बताते हैं कि लंबी दूरी तक दौड़ने के दौरान शरीर का ब्लड फ्लो कई बार आंतों से हटकर मांसपेशियों की तरफ ज्यादा चला जाता है. इससे पाचन तंत्र पर असर पड़ सकता है. लंबे समय तक ऐसा होने पर आंतों में सूजन और कोशिकाओं पर तनाव बढ़ सकता है. यही कारण है कि अब वैज्ञानिक अल्ट्रा-रनिंग और कोलन हेल्थ के बीच संबंध को गंभीरता से समझने की कोशिश कर रहे हैं. (फोटो एआई)
 

4.फिटनेस की दुनिया का छिपा दबाव भी बन रहा खतरा

फिटनेस की दुनिया का छिपा दबाव भी बन रहा खतरा
4

आजकल सोशल मीडिया ने फिटनेस को “परफॉर्मेंस कल्चर” बना दिया है. लोग खुद को साबित करने के लिए लगातार लंबी दौड़, हाई-इंटेंसिटी ट्रेनिंग और बेहद कठिन फिटनेस चैलेंज अपनाने लगे हैं. कई बार शरीर आराम मांगता है, लेकिन लोग उसे नजरअंदाज कर देते हैं. थकान, पेट दर्द, कब्ज, ब्लोटिंग या मल में बदलाव जैसे संकेतों को सामान्य समझ लिया जाता है. डॉक्टरों का कहना है कि यही लापरवाही बाद में गंभीर बीमारी का रूप ले सकती है. (फोटो एआई)

 

TRENDING NOW

5.कौन-से लक्षण दिखें तो तुरंत जांच करवानी चाहिए?

कौन-से लक्षण दिखें तो तुरंत जांच करवानी चाहिए?
5

कोलन कैंसर के शुरुआती संकेत हमेशा तेज नहीं होते. लगातार पेट खराब रहना, मल में खून आना, अचानक वजन घटना, कमजोरी या लंबे समय तक कब्ज जैसी समस्याएं चेतावनी हो सकती हैं.

विशेषज्ञ सलाह देते हैं कि अगर कोई व्यक्ति नियमित रूप से अल्ट्रा-मैराथन या अत्यधिक एंड्योरेंस ट्रेनिंग करता है, तो उसे समय-समय पर मेडिकल स्क्रीनिंग करवानी चाहिए. खासकर 45 वर्ष की उम्र के बाद कोलोनोस्कोपी जैसी जांच काफी महत्वपूर्ण मानी जाती है. (फोटो एआई)
 

6.फिटनेस जरूरी है, लेकिन शरीर की सीमा समझना भी उतना ही जरूरी

फिटनेस जरूरी है, लेकिन शरीर की सीमा समझना भी उतना ही जरूरी
6

डॉक्टर साफ कहते हैं कि इसका मतलब यह नहीं कि दौड़ना नुकसानदायक है. सामान्य रनिंग और नियमित एक्सरसाइज अब भी स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद मानी जाती है. असली चिंता “ओवरट्रेनिंग” को लेकर है.

यानी फिटनेस का मतलब सिर्फ ज्यादा दौड़ना नहीं, बल्कि शरीर को सही रिकवरी, संतुलित आहार और आराम देना भी है. आज के समय में लोग फिट दिखने पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, लेकिन शरीर अंदर से क्या संकेत दे रहा है, यह समझना उससे भी ज्यादा जरूरी हो गया है.(फोटो एआई) 

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
क्यों मैराथन रनर्स में बढ़ रहा कैंसर? फिट रहने के लिए दौड़ रहे लोग अनजाने में बढ़ा रहे ये बीमारी? नई रिपोर्ट ने बढ़ाई चिंता
क्यों मैराथन रनर्स में बढ़ रहा कैंसर? फिट रहने के लिए दौड़ रहे लोग अनजाने में बढ़ा रहे ये बीमारी? नई रिपोर्ट ने बढ़ाई चिंता
दुनिया का सबसे पुराना फल कौन-सा है? ताकत का पावरहाउस कहा जाता है ये फ्रूट लेकिन कुछ मानते हैं इसे मांसाहारी
दुनिया का सबसे पुराना फल कौन-सा है? ताकत का पावरहाउस कहा जाता है ये फ्रूट लेकिन कुछ मानते हैं इसे मांसाहारी
तेल सप्लाई में बदला गेम! भारत के लिए तीसरा सबसे बड़ा Crude Oil Supplier बना ये देश, देखें टॉप 5 की लिस्ट
तेल सप्लाई में बदला गेम! भारत के लिए तीसरा सबसे बड़ा Crude Oil Supplier बना ये देश, देखें टॉप 5 की लिस्ट
भारत का Mango Powerhouse है यह राज्य, यहां होती है आम की सबसे ज्यादा किस्मों की खेती
भारत का Mango Powerhouse है यह राज्य, यहां होती है आम की सबसे ज्यादा किस्मों की खेती
Left या Right Nostril? कौन-सा नॉस्ट्रिल है एक्टिव, सांस से पता चलेगा आपका मूड और माइंडसेट
Left या Right Nostril? कौन-सा नॉस्ट्रिल है एक्टिव, सांस से पता चलेगा आपका मूड और माइंडसेट
MORE
Advertisement
धर्म
Ganga Dussehra 2026 Date: इस दिन है गंगा दशहरा, जान लें इसकी तारीख से लेकर शुभ मुहूर्त और महत्व
इस दिन है गंगा दशहरा, जान लें इसकी तारीख से लेकर शुभ मुहूर्त और महत्व
Numerology: हर किसी के फेवरेट होते हैं इस मूलांक के लोग, जानें इनकी ताकत, खूबियां और कमजोरियां
हर किसी के फेवरेट होते हैं इस मूलांक के लोग, जानें इनकी ताकत, खूबियां और कमजोरियां
Today Horoscope 21 May 2026: इन लोगों पर होगी भगवान विष्णु की कृपा, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल 
इन लोगों पर होगी भगवान विष्णु की कृपा, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Vastu Tips: दरवाजे पर गीला तौलिया या कपड़े टांगने से लगता है राहु दोष, घर में अट्रैक्ट होती नेगेटिव एनर्जी
दरवाजे पर गीला तौलिया या कपड़े टांगने से लगता है राहु दोष, घर में अट्रैक्ट होती नेगेटिव एनर्जी
नीम करौली बाबा की ये 7 बातें गांठ बांध लें, तिजोरियां भरती रहेंगी और बाधाएं हटती रहेंगी
नीम करौली बाबा की ये 7 बातें गांठ बांध लें, तिजोरियां भरती रहेंगी और बाधाएं हटती रहेंगी
MORE
Advertisement