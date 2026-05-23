क्यों मैराथन रनर्स में बढ़ रहा कैंसर? फिट रहने के लिए दौड़ रहे लोग अनजाने में बढ़ा रहे ये बीमारी? नई रिपोर्ट ने बढ़ाई चिंता

3 . जरूरत से ज्यादा एक्सरसाइज शरीर पर कैसे डालती है असर?

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आमतौर पर दौड़ना और व्यायाम शरीर के लिए अच्छा माना जाता है. इससे वजन कंट्रोल रहता है, दिल मजबूत होता है और कई बीमारियों का खतरा घटता है. लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब शरीर को लगातार उसकी सीमा से ज्यादा धकेला जाता है.

विशेषज्ञ बताते हैं कि लंबी दूरी तक दौड़ने के दौरान शरीर का ब्लड फ्लो कई बार आंतों से हटकर मांसपेशियों की तरफ ज्यादा चला जाता है. इससे पाचन तंत्र पर असर पड़ सकता है. लंबे समय तक ऐसा होने पर आंतों में सूजन और कोशिकाओं पर तनाव बढ़ सकता है. यही कारण है कि अब वैज्ञानिक अल्ट्रा-रनिंग और कोलन हेल्थ के बीच संबंध को गंभीरता से समझने की कोशिश कर रहे हैं. (फोटो एआई)

