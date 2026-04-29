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'लंगड़ा आम' को क्यों कहा जाता है 'लंगड़ा'? कहानी जान नहीं रुकेगी हंसी

'लंगड़ा आम' को क्यों कहा जाता है 'लंगड़ा'? कहानी जान नहीं रुकेगी हंसी

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'लंगड़ा आम' को क्यों कहा जाता है 'लंगड़ा'? कहानी जान नहीं रुकेगी हंसी

Why is Langra Mango Called Langra: गर्मी आते ही बाजार में आम दिखना शुरू हो जाते हैं, ऐसे में कुछ लोग देसी तो कुछ लंगड़ा आम खाने की शौकीन होते हैं, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि आखिर लंगड़ा आम का नाम लंगड़ा क्यों पड़ा? अगर नहीं तो आइए जानते हैं, इसके पीछे की कहानी...

Nitin Sharma | Apr 29, 2026, 04:09 PM IST

1.खट्टा-मीठा स्वाद आता है पसंद

खट्टा-मीठा स्वाद आता है पसंद
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मैंगो लवर्स पूरे साल आम के सीजन का इंतजार करते हैं. गर्मी आते ही बाजार में आम दिखना शुरू हो जाते हैं. आम के कई प्रकार होते हैं, जैसे अल्फांसो, दशहरी, लंगड़ा, चौसा, केसर, तोतापरी आदि. हालांकि लंगड़े का खट्टा मीठा स्वाद लोगों को खूब पसंद आता है
 

(Credit Image AI)

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2.प्रसिद्ध और स्वादिष्ट आमों में से एक

प्रसिद्ध और स्वादिष्ट आमों में से एक
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लेकिन क्या कभी आपने इसे खाते-खाते ये सोचा है कि इसका नाम लंगड़ा कैसे पड़ा? लंगड़ा आम भारत के सबसे प्रसिद्ध और स्वादिष्ट आमों में से एक है. इसका खट्टा-मीठा स्वाद छोटे से लेकर बड़े तक हर किसी को पसंद आता है. इसका गूदा रसीला, फाइबर रहित और खुशबूदार होता है.

(Credit Image AI)

3.250-300 साल पुरानी किस्म

250-300 साल पुरानी किस्म
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लंगड़े आम की खासियत है कि ये पकने के बाद भी हरा दिखता है, लेकिन अक्सर लोग इसे लेकर एक सवाल करते हैं कि आखिर इस आम का नाम लंगड़ा क्यों पड़ा? इतिहास उठाकर देखें तो लंगड़ा आम की उत्पत्ति उत्तर प्रदेश के वाराणसी (बनारस) से मानी जाती है,  यह लगभग 250-300 साल पुरानी किस्म है.

(Credit Image AI)

4.क्या है कहानी?

क्या है कहानी?
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बताते हैं कि तकरीबन 300 साल पहले बनारस के एक शिव मंदिर में एक लंगड़े (दिव्यांग) पुजारी हुआ करते थे, जिन्हें स्थानीय लोग प्यार से "लंगड़ा पुजारी" या "लंगड़ा साधु" कहते थे, एक साधु ने इसी मंदिर में आम का बीज बोया या पौधा लगाया. उन्होंने पुजारी को जिम्मेदारी सौंपी कि पेड़ की देखभाल करो, पहला फल भगवान शिव को चढ़ाना और बाकी भक्तों में प्रसाद के रूप में बांटना.

(Credit Image AI)

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5.ऐसे पड़ा नाम

ऐसे पड़ा नाम
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बस फिर क्या था पुजारी लग गए फल की सेवा में और जब पेड़ पर फल आए तो ये बेहद स्वादिष्ट, रसीले और मीठे निकले, जिसने भी इन्हें खाया दीवाने हो गया. धीरे-धीरे लोग इस आम को 'लंगड़ा पुजारी वाला आम' या 'लंगड़ा का आम' कहने लगे, समय के साथ यह नाम छोटा हो गया और लोग इसे "लंगड़ा आम" कहने लगे.

(Credit Image AI)

6.लंगड़ा आम की खासियतें

लंगड़ा आम की खासियतें
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कुछ लोग बताते हैं कि इस आम का वजन इतना ज्यादा होता था कि कंधे पर लादकर ले जाते समय इंसान के चलने का अंदाज लंगड़ाने जैसा हो जाता था, इसलिए इसका नाम लंगड़ा पड़ गया. लंगड़ा आम की खासियत ये है कि ये पकने पर भी हरा ही दिखता है. इसका स्वाद खट्टा- खट्टा, बहुत रसीला, फाइबर से भरपूण होता है.

(Credit Image AI)

डिस्क्लेमर- यह जानकारी सामान्य  ज्योतिष और ग्रह- नक्षत्रों  के आधार पर लिखी गई है. जरूरी नहीं की सबका अनुभव एक सा हो. ग्रहों और कुंडली से भी परिणाम बदल जाते हैं. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें

 

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