'लंगड़ा आम' को क्यों कहा जाता है 'लंगड़ा'? कहानी जान नहीं रुकेगी हंसी

6 . लंगड़ा आम की खासियतें

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कुछ लोग बताते हैं कि इस आम का वजन इतना ज्यादा होता था कि कंधे पर लादकर ले जाते समय इंसान के चलने का अंदाज लंगड़ाने जैसा हो जाता था, इसलिए इसका नाम लंगड़ा पड़ गया. लंगड़ा आम की खासियत ये है कि ये पकने पर भी हरा ही दिखता है. इसका स्वाद खट्टा- खट्टा, बहुत रसीला, फाइबर से भरपूण होता है.

(Credit Image AI)

डिस्क्लेमर- यह जानकारी सामान्य ज्योतिष और ग्रह- नक्षत्रों के आधार पर लिखी गई है. जरूरी नहीं की सबका अनुभव एक सा हो. ग्रहों और कुंडली से भी परिणाम बदल जाते हैं. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें

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