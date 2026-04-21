Jamdani Saree: हर महिला को पसंद क्यों है जामदानी साड़ी, बंगाल से क्या है इसका कनेक्शन?

4 . क्या है असली जामदानी की पहचान?

4

असली और हाई क्वालिटी की जामदानी की पहचान यह है कि इसका डिजाइन आगे-पीछे दोनों तरफ एक जैसा होता है. इसमें कोई गांठ या धागे लटकते नजर नहीं आते. असली जामदानी साड़ी को बनाने के लिए 2 बुनकरों को एकसाथ काम करना पड़ता है. इसे तैयार करने में कई दिनों का समय लगता है. यह दिखने में इतनी खूबसूरत लगती है कि हर महिला को यह पसंद है. (फोटो:AI)

