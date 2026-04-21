Jamdani Saree: हर महिला को पसंद क्यों है जामदानी साड़ी, बंगाल से क्या है इसका कनेक्शन?

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रईश खान | Apr 21, 2026, 11:51 PM IST
1.Jamdani Saree connection with Bengal
दरअसल, Jamdani Saree का बंगाल से खास कनेक्शन है. इसका इतिहास और अस्तित्व बंगाल की मिट्टी से जुड़ा हुआ है. जामदानी की उत्पत्ति बंगाल के ढाका (जो अब बांग्लादेश की राजधानी है) में हुई थी. मुगलकाल में जामदानी को दुनिया का बेशकीमती सूती मलमल माना जाता था.
2.UNESCO में मिला अमूर्त सांस्कृतिक विरासत का दर्जा
बंगाल के विभाजन के बाद यह कला दोनों तरफ खूब फली-फूली. बांग्लादेश की 'ढाकाई जामदानी' को UNESCO ने अमूर्त सांस्कृतिक विरासत का दर्जा दे रखा है. पश्चिम बंगाल के शांतिपुर और धनियाखली क्षेत्रों में जामदानी की बुनाई प्रसिद्ध है. (फोटो:AI)
3.बंगाल में क्यों प्रसिद्ध है जामदानी की साड़ी?
बंगाल में दुर्गा पूजा, पारंपरिक उत्सव और शादियों में जामदानी साड़ियां पहनना एक परंपरा और प्रतिष्ठा का प्रतीक माना जाता है. जामदानी की सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसकी डिजाइन को हाथ से एक-एक धागा पिरोकर बनाया जाता है. जिसे देखने में ऐसा लगता है जैसे कपड़े पर कढ़ाई की गई हो, लेकिन वास्तव में वो धागों की जाल से बनाया गया होता है. (फोटो:AI)
4.क्या है असली जामदानी की पहचान?
असली और हाई क्वालिटी की जामदानी की पहचान यह है कि इसका डिजाइन आगे-पीछे दोनों तरफ एक जैसा होता है. इसमें कोई गांठ या धागे लटकते नजर नहीं आते. असली जामदानी साड़ी को बनाने के लिए 2 बुनकरों को एकसाथ काम करना पड़ता है. इसे तैयार करने में कई दिनों का समय लगता है. यह दिखने में इतनी खूबसूरत लगती है कि हर महिला को यह पसंद है. (फोटो:AI)