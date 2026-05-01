Numerology: जन्म मूलांक को एक्टिवेट करना क्यों है जरूरी? अपनी बर्थडेट से जानें सक्सेस और पैसे का ये स्मार्ट फॉर्मूला कैसे करेगा काम

2 . मूलांक एक्टिवेट कैसे किया जाता है?

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न्यूमरोलॉजी एक्सपर्ट्स के मुताबिक, मूलांक एक्टिवेशन कोई जादू नहीं बल्कि आदतों और व्यवहार में बदलाव से जुड़ा प्रोसेस है. इसके लिए कुछ सामान्य तरीके बताए जाते हैं जैसे अपने मूलांक से जुड़े रंगों का उपयोग, उसी नंबर से जुड़े दिन या तारीख पर महत्वपूर्ण काम करना, और उस ग्रह से जुड़े मंत्र या ध्यान का अभ्यास करना.

उदाहरण के तौर पर, मूलांक 1 वाले लोगों को रविवार और सूरज से जुड़ी चीजों पर फोकस करने की सलाह दी जाती है, जबकि मूलांक 8 वालों के लिए अनुशासन और समय प्रबंधन सबसे जरूरी माना जाता है.

यहां एक छुपा हुआ एंगल यह है कि ये तरीके व्यक्ति को फोकस और रूटीन में लाते हैं, जिससे उसका आत्मविश्वास बढ़ता है. तो चलिए अपनी बर्थडेट से जानें कैसे आप आपना मूलांक एक्टिवेट कर सकते हैं. (फोटो एआई)

