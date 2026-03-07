शहद क्या मांसाहारी है? खान सर से समझिए वेज हनी कैसे बनता है नॉनवेज और किस धर्म में इसे खाना वर्जित है

8 . तो शहद वेज है या नॉनवेज?

असल में शहद का वर्गीकरण पूरी तरह दृष्टिकोण पर निर्भर करता है. पारंपरिक भारतीय भोजन पद्धति में इसे शाकाहारी माना जाता है और पूजा-पाठ में भी इसका प्रयोग होता है. लेकिन वेगन और जैन दृष्टिकोण से यह एक ऐसा उत्पाद है जो जीवों द्वारा बनाया जाता है, इसलिए वे इसे खाने से बचते हैं. इस तरह शहद के बारे में अंतिम निष्कर्ष अलग-अलग मान्यताओं और नैतिक विचारों पर आधारित रहता है.

विशेषज्ञों का मानना है कि भोजन से जुड़ी इन बहसों को समझने के लिए विज्ञान और संस्कृति दोनों के दृष्टिकोण को साथ देखकर ही संतुलित निष्कर्ष निकाला जा सकता है.(Photo Credit - AI Generated)

