शहद क्या मांसाहारी है? खान सर से समझिए वेज हनी कैसे बनता है नॉनवेज और किस धर्म में इसे खाना वर्जित है

ऋतु सिंह | Mar 07, 2026, 11:53 AM IST
1.खान सर ने बताया शहद है नॉनवेज
शहद को लेकर अचानक से लेकर एक बहस छिड़ गई है कि ये नॉनवेज है या वेज, खान सर ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया जिसमें उन्होंने साइंटिफिकली बताया है कि कैसे वेज शहद नॉनवेज बन जाता है. यही कारण है कि कुछ वेगन डाइट वाले और एक खास धर्म में इसे खाना वर्जित माना गया है. (Photo Credit - AI Generated)
2.क्यों उठता है शहद के वेज या नॉनवेज होने का सवाल?
पिछले कुछ वर्षों में वेगन और एथिकल फूड को लेकर चर्चा बढ़ी है. इसी वजह से यह सवाल भी बार-बार सामने आता है कि मधुमक्खियों द्वारा बनाया गया शहद आखिर शाकाहारी है या नहीं. इस बहस में विज्ञान, धार्मिक परंपरा और नैतिक दृष्टिकोण तीनों शामिल हो जाते हैं.(Photo Credit - AI Generated)
3.कैसे बनता है शहद
वैज्ञानिक, पोषण विशेषज्ञों और खान सर के अनुसार शहद फूलों के रस यानी नेक्टर से बनता है. मधुमक्खियां फूलों से यह रस इकट्ठा करके अपने छत्ते में लाती हैं. वहां यह रस उनके शरीर में मौजूद एंजाइम की प्रक्रिया से गाढ़े शहद में बदल जाता है.इस पूरी प्रक्रिया में मधुमक्खियां भोजन को संशोधित करती हैं और उसे छत्ते में जमा करती हैं. इसलिए कई पोषण विशेषज्ञ इसे animal-derived product यानी जीव द्वारा बनाया गया खाद्य मानते हैं, भले ही इसका मूल स्रोत पौधे ही क्यों न हों.(Photo Credit - AI Generated)
4.कैसे बन जाता है वेज शहद नॉनवेज
खान सर बताते हैं कि जब शहद निकालने के लिए छत्ते पर धुआं किया जाता है तो मधुमक्खियां तो भाग जाती है लेकिन उनके अंडे उसी शहद में मर जाते हैं. यही कारण है कि शहद निकालते हुए वेज शहद नॉनवेज बन जाता है. कुछ वैज्ञानिक और वेगन समुदाय यही तर्क देते हैं कि क्योंकि इसमें कीट की जैविक भूमिका है, इसलिए इसे पूरी तरह पौधों से मिलने वाला भोजन नहीं कहा जा सकता.(Photo Credit - AI Generated)
5.जैन धर्म में शहद क्यों नहीं खाया जाता?
Jainism में अहिंसा का सिद्धांत सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है. जैन आचार्यों के अनुसार शहद निकालने की प्रक्रिया में मधुमक्खियों के अंडों और छोटे जीवों को नुकसान पहुंच सकता है. इसी वजह से जैन धर्म में शहद का सेवन वर्जित माना गया है. कई धार्मिक ग्रंथों में यह भी उल्लेख मिलता है कि शहद में सूक्ष्म जीव मौजूद हो सकते हैं, इसलिए इसे खाने से बचने की सलाह दी जाती है.जैन समुदाय इस नियम को केवल भोजन का नहीं, बल्कि जीवों के प्रति करुणा और संरक्षण के सिद्धांत से जोड़कर देखता है.(Photo Credit - AI Generated)
6.हिंदू धर्म में शहद क्यों पवित्र माना जाता है?
Hinduism में शहद को पवित्र और शुभ पदार्थ माना जाता है. कई धार्मिक अनुष्ठानों में इसका उपयोग हजारों वर्षों से किया जाता रहा है.पूजा में इस्तेमाल होने वाले पंचामृत में दूध, दही, घी, शक्कर और शहद मिलाया जाता है. इस मिश्रण से देवताओं का अभिषेक किया जाता है और बाद में इसे प्रसाद के रूप में भी ग्रहण किया जाता है.धार्मिक मान्यता के अनुसार शहद मिठास, ऊर्जा और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है. इसी कारण यह कई व्रत और पूजा-पाठ में शामिल रहता है.(Photo Credit - AI Generated)
7.आयुर्वेद में शहद है कई रोगों में वरदान
Ayurveda में शहद को औषधीय गुणों वाला पदार्थ माना गया है. आयुर्वेदिक ग्रंथों में इसे पाचन सुधारने, गले की समस्या कम करने और औषधियों के साथ मिलाकर उपयोग करने की सलाह दी जाती है. कई आयुर्वेद विशेषज्ञ इसे प्राकृतिक स्वीटनर और ऊर्जा देने वाला तत्व भी मानते हैं. हालांकि वे यह भी कहते हैं कि शहद का सेवन संतुलित मात्रा में ही करना चाहिए.(Photo Credit - AI Generated)
8.तो शहद वेज है या नॉनवेज?
असल में शहद का वर्गीकरण पूरी तरह दृष्टिकोण पर निर्भर करता है. पारंपरिक भारतीय भोजन पद्धति में इसे शाकाहारी माना जाता है और पूजा-पाठ में भी इसका प्रयोग होता है. लेकिन वेगन और जैन दृष्टिकोण से यह एक ऐसा उत्पाद है जो जीवों द्वारा बनाया जाता है, इसलिए वे इसे खाने से बचते हैं. इस तरह शहद के बारे में अंतिम निष्कर्ष अलग-अलग मान्यताओं और नैतिक विचारों पर आधारित रहता है.
विशेषज्ञों का मानना है कि भोजन से जुड़ी इन बहसों को समझने के लिए विज्ञान और संस्कृति दोनों के दृष्टिकोण को साथ देखकर ही संतुलित निष्कर्ष निकाला जा सकता है.(Photo Credit - AI Generated)
