सोने की शुद्धता कैरेट में और चांदी को किलो में क्यों मापा जाता है? आखिर मेजरमेंट का ये सिस्टम इतना अलग क्यों है?

क्या आपने कभी सोचा है कि सोना कैरेट में क्यों होता है, लेकिन चांदी किलो में खरीदी जाती है? ज्वेलरी खरीदते समय ये शब्द हम रोज़ सुनते हैं, लेकिन इनके पीछे का ट्रेड सिस्टम बहुत कम लोग जानते हैं.

Ritu Singh | Feb 22, 2026, 09:21 AM IST

1. सोने की शुद्धता कैरेट में और चांदी को टैंच में क्यों?

सोने की शुद्धता कैरेट में और चांदी को टैंच में क्यों?
1

सोना और चांदी दोनों ही बहुमूल्य धातुएं हैं, लेकिन दोनो के माप और शुद्धता का पैमाना अलग-अलग है. सोने की शुद्धता कैरेट में और जबकि चांदी को टैंच के आधार पर नापा जाता है. तो आइए समझते हैं कि सोने की माप कैरेट में और चांदी की माप किलोग्राम में क्यों है.  (Photo : AI)

2. क्यों सोने की शुद्धता कैरेट में मापी जाती है?

 क्यों सोने की शुद्धता कैरेट में मापी जाती है?
2

सोने की शुद्धता को 24 भागों के पैमाने पर मापा जाता है. 24 कैरेट = लगभग 99.9% शुद्ध सोना होता है. वहीं, 22 कैरेट = लगभग 91.67% शुद्ध और 18 कैरेट = लगभग 75% शुद्ध होता है. शुद्ध सोना बहुत नरम होता है, इसलिए इसमें तांबा, चांदी या जिंक मिलाया जाता है. कैरेट सिस्टम यह बताता है कि मिश्रधातु में 24 में से कितने भाग शुद्ध सोना है, यह प्रणाली अंतरराष्ट्रीय ज्वेलरी इंडस्ट्री में मानक है. यानी कैरेट = मिश्रधातु में सोने का अनुपात बताता है.  (Photo : AI)

3.चांदी की शुद्धता प्रतिशत में क्यों बताई जाती है?

चांदी की शुद्धता प्रतिशत में क्यों बताई जाती है?
3

चांदी की शुद्धता प्रतिशत यानी टैंच में बताई जाती है. जैसे 999 (या 99.9 टैंच) = 99.9% शुद्ध चांदी या 925 (या 92.5 टैंच) = स्टर्लिंग सिल्वर. क्योंकि चांदी सोने से ज्यादा कठोर और स्थिर होती है और इसका मिश्रण कम बदलता है, इसलिए इसका प्रतिशत सिस्टम आसान होता है, BIS और वैश्विक मानकों में 999 और 925 मार्किंग मान्य है. भारत में इसे परंपरागत रूप से टैंच कहा जाता है.  (Photo : AI)

4.चांदी किलो में क्यों बेची जाती है?

चांदी किलो में क्यों बेची जाती है?
4

चांदी निवेश और उद्योग दोनों में बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होती है इसलिए इसका वजन महत्वपूर्ण  होता है और  वैश्विक ट्रेड फैक्ट में एशिया में चांदी किलो में ट्रेड होती है औरपश्चिमी देशों में ट्रॉय औंस का प्रयोग होता है. London Bullion Market Association (LBMA) की मानक चांदी की छड़ का वजन 1000 ट्रॉय औंस और इसकी शुद्धता 999.9 होती है. चांदी बड़े निवेश (bars) में खरीदी जाती है, इसलिए वजन आधारित माप जरूरी है.  (Photo : AI)

5.सोना बनाम चांदी: माप प्रणाली का बड़ा फर्क

सोना बनाम चांदी: माप प्रणाली का बड़ा फर्क
5

सोने की शुद्धता कैरेट में (मिश्रधातु आधारित) होती है जबिक चांदी की  शुद्धता प्रतिशत में होती है. वहीं चांदीनिवेश के लिए किलो में ट्रेड होती है और सोना ज्वेलरी के लिए कैरेट और ग्राम में बिकता है.  (Photo : AI)

6.क्यों जरूरी है यह जानकारी?

क्यों जरूरी है यह जानकारी?
6

सोने-चांदी की शुद्धता का ये पैमाना जानना हर किसी के लिए जरूरी है ताकि वह नकली सोना-चांदी पहचान सके और और ये जान सके कि वो जो ज्वेलरी खरीद रहा उसमें सोना या चांदी शुद्ध रूप से कितना है. (Photo : AI)

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

 

 

