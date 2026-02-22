सोने की शुद्धता कैरेट में और चांदी को किलो में क्यों मापा जाता है? आखिर मेजरमेंट का ये सिस्टम इतना अलग क्यों है?

2 . क्यों सोने की शुद्धता कैरेट में मापी जाती है?

2

सोने की शुद्धता को 24 भागों के पैमाने पर मापा जाता है. 24 कैरेट = लगभग 99.9% शुद्ध सोना होता है. वहीं, 22 कैरेट = लगभग 91.67% शुद्ध और 18 कैरेट = लगभग 75% शुद्ध होता है. शुद्ध सोना बहुत नरम होता है, इसलिए इसमें तांबा, चांदी या जिंक मिलाया जाता है. कैरेट सिस्टम यह बताता है कि मिश्रधातु में 24 में से कितने भाग शुद्ध सोना है, यह प्रणाली अंतरराष्ट्रीय ज्वेलरी इंडस्ट्री में मानक है. यानी कैरेट = मिश्रधातु में सोने का अनुपात बताता है. (Photo : AI)