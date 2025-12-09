FacebookTwitterYoutubeInstagram
लूथरा ब्रदर्स की दिल्ली की रोहिणी कोर्ट में अर्जी, अग्रिम जमानत के लिए अर्जी दायर की

लाइफस्टाइल

किसी देश की अर्थव्यवस्था क्यों अंडरवियर से आंकी जाती है? जानिए इकोनॉमी में क्या होता है ये ‘Underwear Index’

Recession Warning Signs: सुनकर आपको अचरज होगा कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को अंडरवियर से मापा जाता है और इसे अंडरवियर इंडेक्स का नाम दिया गया है. अब अंडरवियर और इकोनॉमी के बीच आखिर संबंध क्या है और इसे कैसे रिसेशन से जोड़ा जाता है, चलिए जानें.

ऋतु सिंह | Dec 09, 2025, 08:19 PM IST

1.अंडरवियर इंडेक्स बताती है देश की आर्थिक सेहत

अंडरवियर इंडेक्स बताती है देश की आर्थिक सेहत
1

दुनिया की अर्थव्यवस्था को समझने के लिए बड़े–बड़े मॉडल, GDP ग्राफ़ और मार्केट डेटा का इस्तेमाल होता है, लेकिन एक ऐसा संकेतक भी है जिसे सुनकर लोग चौंक जाते हैं—अंडरवियर इंडेक्स. ये इंडेक्स बताता है कि किसी देश की आर्थिक सेहत कैसी है. इस सिद्धांत को सबसे पहले अमेरिका के फेडरल रिजर्व के पूर्व चेयरमैन एलन ग्रीनस्पैन ने लोकप्रिय बनाया था. आइए समझते हैं कि अंडरवियर की बिक्री से कैसे अर्थव्यवस्था का हाल पता चलता है.
 

2.अंडरवियर पर खर्च यानी...

अंडरवियर पर खर्च यानी...
2

अंडरवियर इंडेक्स बताता है कि लोग आर्थिक रूप से आत्मविश्वास में हैं या दबाव में. यानी अगर अंडरवियर की बिक्री बढ़ रही है तो अर्थव्यवस्था स्थिर है और अगर बिक्री गिरे मतलब लोग खर्च रोक रहे हैं. यह सबसे ईमानदार आर्थिक संकेतक माना जाता है क्योंकि लोग इनरवियर को दिखावे और फैशन का प्रभाव में नहीं खरीदते बल्कि जरूरत पर खरीदते हैं. जब अर्थव्यवस्था मजबूत होती है, लोग निश्चिंत होकर अंडरवियर खरीदते हैं. लेकिन मंदी के डर से लोग इस बेसिक खर्च को भी कुछ महीने टाल देते हैं. यही बदलाव आर्थिक स्वास्थ्य का संकेत देता है.

3.मंदी आने की शुरुआती चेतावनी

मंदी आने की शुरुआती चेतावनी
3

विशेषज्ञों के अनुसार मंदी आने से पहले सबसे पहले अंडरवियर की बिक्री गिरती है.क्योंकि लोग गैर–जरूरी खर्चों में कटौती शुरू कर देते हैं. यानी एक बार लोग फटा या घिसा हुआ भी अंडरवियर पहन लेते हैं क्योंकि वह दिखता नहीं है. जब ऐसा होने लगे तो समझ लें अर्थव्यवस्था चरमरा चुकी है.मंदी का असली असर दिखने से पहले ही Underwear Index बता देता है कि लोग पैसे बचाने की मानसिकता में जा रहे हैं.
 

4.पुरुषों का Underwear Index सबसे विश्वसनीय

पुरुषों का Underwear Index सबसे विश्वसनीय
4

ग्रीनस्पैन ने खास तौर पर कहा था कि पुरुष तब तक नया अंडरवियर नहीं खरीदते जब तक एकदम ज़रूरी न हो जाए. इसलिए पुरुषों के अंडरवियर की बिक्री में गिरावट आर्थिक दबाव का सटीक संकेत देती है. अगर पुरुषों का खरीदारी स्तर स्थिर है, तो इसका मतलब है कि मंदी का डर कम है.
 

5.अंडरवियर की बढ़ती बिक्री क्या बताती है

अंडरवियर की बढ़ती बिक्री क्या बताती है
5

अंडरवियर की बढ़ती बिक्री बताती है कि लोग अपने भविष्य को लेकर आश्वस्त हैं. उनकी नौकरी, आय और खर्च करने की क्षमता ठीक है. वे रोज़मर्रा की जरूरतों पर बिना हिचके पैसा लगा रहे हैं. लेकिन इसकी गिरती बिक्री आर्थिक अनिश्चितता का संकेत देती है.
 

6.क्यों माना जाता है सबसे ईमानदार आर्थिक संकेतक

क्यों माना जाता है सबसे ईमानदार आर्थिक संकेतक
6

अन्य उत्पादों की बिक्री फैशन, मौसम, सेल या ब्रांडिंग पर निर्भर करती है. लेकिन अंडरवियर की बिक्री इन चीज़ों से प्रभावित नहीं होती. यही वजह है कि इसे ‘सबसे शुद्ध आर्थिक संकेतकों’ में से एक माना जाता है.
 

7.अर्थव्यवस्थाओं को समझने का एक बेहद सरल और तेज़ तरीका

अर्थव्यवस्थाओं को समझने का एक बेहद सरल और तेज़ तरीका
7

अंडरवियर इंडेक्स सुनने में भले ही मज़ाक लगे लेकिन यह दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं को समझने का एक बेहद सरल और तेज़ तरीका है. लोगों की खरीद क्षमता, मानसिकता और आर्थिक भरोसे का सीधा आँकलन इसी से किया जाता है. जब Underwear Index ऊपर होता है, तो अर्थव्यवस्था के मजबूत होने के संकेत मिलते हैं, और जब यह नीचे जाता है, तो आर्थिक दबाव बढ़ने लगता है.

