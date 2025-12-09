किसी देश की अर्थव्यवस्था क्यों अंडरवियर से आंकी जाती है? जानिए इकोनॉमी में क्या होता है ये ‘Underwear Index’

2 . अंडरवियर पर खर्च यानी...

अंडरवियर इंडेक्स बताता है कि लोग आर्थिक रूप से आत्मविश्वास में हैं या दबाव में. यानी अगर अंडरवियर की बिक्री बढ़ रही है तो अर्थव्यवस्था स्थिर है और अगर बिक्री गिरे मतलब लोग खर्च रोक रहे हैं. यह सबसे ईमानदार आर्थिक संकेतक माना जाता है क्योंकि लोग इनरवियर को दिखावे और फैशन का प्रभाव में नहीं खरीदते बल्कि जरूरत पर खरीदते हैं. जब अर्थव्यवस्था मजबूत होती है, लोग निश्चिंत होकर अंडरवियर खरीदते हैं. लेकिन मंदी के डर से लोग इस बेसिक खर्च को भी कुछ महीने टाल देते हैं. यही बदलाव आर्थिक स्वास्थ्य का संकेत देता है.