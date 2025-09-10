Indian Wedding: शादी के बाद अपने माता-पिता को नहीं छोड़ते पुरुष, पत्नी से क्यों रखते हैं उम्मीद?

8 . पत्नी से ही क्यों अपेक्षित होता है बलिदान?

शादी अगर बराबरों को जोड़ने का माध्यम है, तो यह बलिदान केवल पत्नी से ही क्यों मांगा जाता है. उसका विदा होना कर्तव्य माना जाता है, जबकि पति का वहीं रहना सम्मान. दरअसल भारतीय विवाह इस अनुमान पर बनते हैं कि महिलाओं को अधिक त्याग करना ही पड़ेगा. यह परंपरा है यह सवाल नहीं है बल्कि क्या यह न्यायसंगत है? क्या ऐसे विवाह कल्पना कर सकते हैं जहां पुरुषों को भी आराम, सुविधा और पहचान छोड़कर बराबरी के प्रेम के लिए त्याग करना पड़े? ठीक उसी तरह जैसे महिलाएं हमेशा करती आई हैं? तब तक, विवाह में समानता का वादा एक भ्रम रहेगा.

