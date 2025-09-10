Moonwalk में माइकल जैक्शन को भी मात देती है ये चिड़िया, डांस स्टेप देख चौंक जाते हैं लोग!
Most Expensive Salt: रईसों की थाली में होता है कोरियाई बांस वाला ये खास नमक, कीमत जानकर रह जाएंगे हैरान
DU-JNU से ली डिग्री, फिर हिंदू कॉलेज में पढ़ाया, जानें UPSC टॉप करने के बाद भी क्यों IAS नहीं बन पाए आलोक रंजन झा
शरीर की 206 हड्डियों को अंदर से मजबूत कर देंगे ये 6 फूड्स, भरपूर मात्रा में मिलता है कैल्शियम से लेकर मैग्नीशियम
Indian Wedding: शादी के बाद अपने माता-पिता को नहीं छोड़ते पुरुष, पत्नी से क्यों रखते हैं उम्मीद?
पति कितना भी प्यार करने वाला क्यों न हो उससे कभी न बताएं ये 7 बातें, वरना मैरिज लाइफ होगी बर्बाद
Health Tips: हाइपरटेंशन से हैं परेशान तो दिनचर्या में शामिल करें ये 3 चीजें, एक हफ्ते में कंट्रोल हो जाएगा BP
नेपाल में शूट इस फिल्म में जीनत अमान ने सच में पी थी चिलम, कई कश मारने के बाद फिर जो नशे में हुआ ...
पंजाब में भारी बारिश को लेकर अलर्ट तो दिल्ली में रहेगी उमस भरी गर्मी, जानें हिमाचल का क्या है हाल
Spiritual Bead Count: 108, 56, 51 या 18, हाथ और गले में कितने मनके की माला करनी चाहिए धारण?
लाइफस्टाइल
Abhay Sharma | Sep 10, 2025, 09:57 AM IST
1.शादी पत्नी का घर छीनने का लाइसेंस
आमतौर पर यह माना जाता है कि घर छोड़ना पत्नी की जिम्मेदारी है और अपने घर में रहना पति का अधिकार. यह पितृसत्ता (patriarchy) की सच्चाई को दिखाती है. इस असंतुलन को समझने के लिए हमें सांस्कृतिक, सामाजिक और भावनात्मक सभी कारणों को देखना होगा. आखिर कैसे शादी पत्नी का घर छीनने का लाइसेंस बन गया...
2.बेटियां ‘पराया धन’
घर में जब बेटी का जन्म होता है तो उन्हें अस्थायी मेहमान की तरह तैयार किया जाता है. इस सोच को मजबूत बनाते हैं ‘पराया धन’ जैसे शब्द और ‘कन्यादान’ जैसी रस्में. बचपन से बेटियों को 'अलग होने' की तैयारी करवाई जाती है. बेटियां इस उम्मीद के साथ पाली जाती हैं कि एक दिन उनका घर कहीं और होगा. वहीं बेटों को उसी घर में वंश बढ़ाने, घर, जमीन और धार्मिक रीति रिवाजों का उत्तराधिकारी बनाकर रखा जाता है.
3.पुरुष और महिला के लिए शादी का मतलब अलग
दक्षिण एशियाई विवाहों का अध्ययन करने वाले मानवशास्त्री इस असंतुलन पर ध्यान देते हैं, यहां विवाह के बाद दुल्हन को पति के घर में समाहित कर दिया जाता है और दूल्हे की पहचान अपरिवर्तित ही रहती है. यहां पुरुषों के लिए शादी का मतलब है अपनी दुनिया में एक साथी का आगमन और महिलाओं के लिए शादी है विस्थापन. शादी के बाद उन्हें मिलता है नया घर, नया नाम, नए नियम और कई बार नई-नई पाबंदियां.
4.लड़कियों के हिस्से में आता है Adjustment और Sacrifice
शादी के बाद लड़कियों से उम्मीद की जाती है कि वह ससुराल की उम्मीदों के अनुरूप खुद को ढाल ले, उनका खाना बनाए, उनके त्योहार मनाए, उनकी रीति‑रिवाज अपनाए. जो ‘समायोजित’ (adjust) हो जाती हैं, भारतीय समाज उन महिलाओं की प्रशंसा की जाती है. पुरुषों से कभी ये उम्मीद नहीं की जाती कि वे अपनी पत्नी के घर वालों के अनुसार खुद को बदले, ऐसा करना मर्दानगी (Masculinity) को खतरे में डालना माना जाता है.
5.शादी के बाद बहू से घर छोड़ने की उम्मीद
माता-पिता के साथ रहना बेटों के लिए एक पवित्र कर्तव्य माना जाता है. समाजशास्त्रियों का मानना है कि यह ‘कर्तव्य’ सुविधा से गहराई से जुड़ा हुआ है. क्योंकि संयुक्त परिवार पुरुषों को आर्थिक सुरक्षा, घरेलू काम और भावनात्मक स्थिरता प्रदान करता है और महिलाओं से अपेक्षा की जाती है कि वे इस व्यवस्था की सेवा करें और साथ ही अपने पैतृक माता-पिता से कम संपर्क बनाए रखें. शादी के बाद जब कोई पुरुष अपने माता-पिता की देखभाल करता है, तो उस पर कभी प्रश्न नहीं उठता. पर बेटियों के साथ ऐसा नहीं होता है.
6.पुरुषों के लिए घर जमाई होना कलंक
बेटी अगर अपने पति के घर में रहती है, तो उसकी तारीफ़ की जाती है. इसके उलट यदि कोई पुरुष अपनी पत्नी के घर में रहता है, तो उसे ‘घर जमाई’ कहकर मज़ाक उड़ाया जाता है. ऐसे पुरुष को निर्बल, निर्भर और अपमानित माना जाता है. लेकिन, महिलाओं के लिए ऐसी कोई तिरस्कारजनक शब्दावली नहीं है, क्योंकि उनका विदा होना, परिवार छोड़ना प्रत्याशित माना जाता है. इस कलंक ने यह सुनिश्चित कर दिया है कि पुरुष कभी अपने माता‑पिता को छोड़ने नहीं सकते हैं और महिलाएं अपने माता‑पिता के साथ रहने की कल्पना नहीं कर सकतीं.
7.आज भी वही असंतुलन
शहरी न्यूक्लियर परिवारों में यह असंतुलन आज भी जारी है. पत्नी भले ही अपने पति के साथ अलग रहती हो पर त्योहारों, आपातकालीन स्थितियों या प्रसव के दौरान, सामान्यत उसकी ससुराल ही प्राथमिकता पाती है. आज भी उच्च शिक्षा प्राप्त दंपति भी अपने ससुराल के साथ अधिक समय बिताते हैं बजाय अपनी पत्नी के मायके के. आज भी विवाह की भावनात्मक भूगोल वही बनी हुई है. जब तक दोनों परिवारों को समान सम्मान और उपस्थिति नहीं मिलेगी तब तक पति-पत्नी के बीच समानता अधूरी रहेगी.
8.पत्नी से ही क्यों अपेक्षित होता है बलिदान?
शादी अगर बराबरों को जोड़ने का माध्यम है, तो यह बलिदान केवल पत्नी से ही क्यों मांगा जाता है. उसका विदा होना कर्तव्य माना जाता है, जबकि पति का वहीं रहना सम्मान. दरअसल भारतीय विवाह इस अनुमान पर बनते हैं कि महिलाओं को अधिक त्याग करना ही पड़ेगा. यह परंपरा है यह सवाल नहीं है बल्कि क्या यह न्यायसंगत है? क्या ऐसे विवाह कल्पना कर सकते हैं जहां पुरुषों को भी आराम, सुविधा और पहचान छोड़कर बराबरी के प्रेम के लिए त्याग करना पड़े? ठीक उसी तरह जैसे महिलाएं हमेशा करती आई हैं? तब तक, विवाह में समानता का वादा एक भ्रम रहेगा.
अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.