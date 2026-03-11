FacebookTwitterYoutubeInstagram
Harish Rana Euthanasia: क्या होता है पैसिव यूथनेशिया, जिसकी अनुमति सुप्रीम कोर्ट ने दे दी है

MPPSC SET Answer Key 2026: एमपी सेट की प्रोविजनल आंसर की जारी, जानें कब तक कर पाएंगे ऑब्जेक्शन

ईरान या US नहीं, उनकी लड़ाई का सबसे बड़ा फायदा उस देश को होगा जिसकी नैया डुबाने पर तुले थे ट्रंप

Surya Gochar 2026: मीन राशि में सूर्य के गोचर से बढ़ेगी इन लोगों की मुश्किलें, जीवन में संकट और समस्याओं का करना पड़ेगा सामना

लड़कियों के सबसे अच्छे स्लीपिंग पार्टनर कौन होते हैं? हसबैंड नहीं इनके साथ आती है इन्हें सुकून भरी नींद  

क्या आपने देखा है भारत का स्कॉटलैंड, IRCTC दे रहा 2 रात 3 दिन के टूर का बेहतरीन मौका, जानिए ये जगह क्यों है खास

लाइफस्टाइल

इंडियन क्रिकेट टीम नीली जर्सी क्यों पहनती है? ‘Men in Blue’ की पहचान के पीछे ये दिलचस्प कहानी जानते हैं आप?

What is Men in Blue: क्या आपको पता है वनडे मैच के लिए भारतीय टीम क्यों नीली जर्सी पहनती है? इंडियन क्रिकेटर्स को अक्सर मेन इन ब्लू भी कहा जाता है. इसके पीछे एक रोचक इतिहास है. शायद बहुत कम लोग इस नीली जर्सी की कहानी को जानते होंगे.

ऋतु सिंह | Mar 11, 2026, 08:31 AM IST

1.क्रिकेट में रंग की पहचान कैसे बनती है

क्रिकेट में रंग की पहचान कैसे बनती है
1

क्रिकेट केवल एक खेल नहीं, बल्कि कई देशों में सांस्कृतिक पहचान का हिस्सा बन चुका है. जब भी भारतीय टीम मैदान पर उतरती है, तो नीली जर्सी पूरे देश के उत्साह और उम्मीदों का प्रतीक बन जाती है.स्टेडियम में बैठे हजारों दर्शक भी अक्सर उसी रंग की टी-शर्ट पहनकर टीम का समर्थन करते दिखाई देते हैं. इसी वजह से भारतीय टीम को दुनिया भर में ‘Men in Blue’ के नाम से भी जाना जाता है.हालांकि क्रिकेट देखने वाले कई लोगों के मन में यह सवाल जरूर आता है कि आखिर भारतीय टीम की जर्सी का रंग नीला ही क्यों चुना गया. (Photo Credit-AI Generated)

2.सीमित ओवर क्रिकेट में रंगीन जर्सी की शुरुआत

सीमित ओवर क्रिकेट में रंगीन जर्सी की शुरुआत
2

क्रिकेट के तीन मुख्य प्रारूप होते हैं टेस्ट, वनडे और टी20. टेस्ट क्रिकेट में आज भी खिलाड़ी पारंपरिक रूप से सफेद कपड़ों में खेलते हैं.लेकिन सीमित ओवर के मैचों में रंगीन जर्सी का चलन बाद में शुरू हुआ. क्रिकेट इतिहास के जानकारों के अनुसार इस बदलाव को लोकप्रिय बनाने में ऑस्ट्रेलियाई मीडिया उद्यमी Kerry Packer की बड़ी भूमिका मानी जाती है.1970 के दशक में आयोजित World Series Cricket के दौरान टेलीविजन प्रसारण को अधिक आकर्षक बनाने के लिए रंगीन जर्सी और दिन-रात के मैचों की शुरुआत की गई.(Photo Credit-AI Generated)
 

3.भारतीय टीम के लिए नीला रंग क्यों चुना गया

भारतीय टीम के लिए नीला रंग क्यों चुना गया
3

भारतीय क्रिकेट टीम के लिए नीले रंग का चयन भी प्रतीकात्मक माना जाता है. भारत के राष्ट्रीय ध्वज के केंद्र में बने Ashoka Chakra का रंग गहरा नीला है. कई विशेषज्ञों का मानना है कि यही रंग राष्ट्रीय एकता और गतिशीलता का प्रतीक माना जाता है. इसी विचार के आधार पर भारतीय टीम की जर्सी के लिए नीले रंग को प्रमुख पहचान बनाया गया. समय के साथ यह रंग भारतीय क्रिकेट की वैश्विक पहचान बन गया.(Photo Credit-AI Generated)

4.पहली बार कब पहनी गई नीली जर्सी

पहली बार कब पहनी गई नीली जर्सी
4

इतिहास के अनुसार भारतीय टीम ने पहली बार प्रमुख अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट में नीली जर्सी Benson & Hedges World Championship of Cricket के दौरान पहनी थी. उस समय की जर्सी में नीले रंग के साथ पीली धारियां भी थीं. यह प्रयोग बाद में भारतीय टीम की स्थायी पहचान की दिशा में पहला कदम माना गया. इसके बाद सीमित ओवर क्रिकेट में भारतीय टीम धीरे-धीरे पूरी तरह नीली जर्सी में खेलने लगी.(Photo Credit-AI Generated)
 

5.1992 विश्व कप के बाद बना स्थायी रंग

1992 विश्व कप के बाद बना स्थायी रंग
5

रंगीन जर्सी को आधिकारिक रूप से व्यापक पहचान 1992 Cricket World Cup के दौरान मिली. उसी विश्व कप से अधिकांश टीमों ने अपनी अलग-अलग रंग की जर्सी के साथ खेलना शुरू किया. इस बदलाव के बाद भारतीय टीम का पूरा किट नीले रंग में तैयार किया जाने लगा. यही वह दौर था जब खिलाड़ियों को लोकप्रिय रूप से “मेन इन ब्लू” कहा जाने लगा.(Photo Credit-AI Generated)

6.जर्सी के रंगों को लेकर अंतरराष्ट्रीय नियम

जर्सी के रंगों को लेकर अंतरराष्ट्रीय नियम
6

अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में हर देश की टीम अपनी पहचान, संस्कृति और राष्ट्रीय प्रतीकों के आधार पर जर्सी का रंग तय करती है. यह फैसला संबंधित क्रिकेट बोर्ड द्वारा लिया जाता है. हालांकि वैश्विक टूर्नामेंटों में एक नियम यह भी है कि यदि दो टीमों की जर्सी का रंग काफी मिलता-जुलता हो, तो उनमें से एक टीम को वैकल्पिक जर्सी पहननी पड़ती है. इससे मैदान पर खिलाड़ियों को पहचानना आसान होता है और प्रसारण के दौरान दर्शकों को भी स्पष्ट दृश्य मिलता है.(Photo Credit-AI Generated)

7.'मेन इन ब्लू' की पहचान

'मेन इन ब्लू' की पहचान
7

आज भारतीय क्रिकेट टीम की नीली जर्सी केवल एक खेल किट नहीं रही, बल्कि यह देश के करोड़ों प्रशंसकों की भावनाओं का प्रतीक बन चुकी है.जब भी टीम मैदान पर उतरती है, तो नीला रंग भारतीय क्रिकेट की परंपरा, ऊर्जा और सामूहिक उम्मीदों का प्रतिनिधित्व करता है. यही वजह है कि 'मेन इन ब्लू' की पहचान अब विश्व क्रिकेट में एक अलग ब्रांड बन चुकी है. (Photo Credit-AI Generated)

Surya Gochar 2026: मीन राशि में सूर्य के गोचर से बढ़ेगी इन लोगों की मुश्किलें, जीवन में संकट और समस्याओं का करना पड़ेगा सामना
लड़कियों के सबसे अच्छे स्लीपिंग पार्टनर कौन होते हैं? हसबैंड नहीं इनके साथ आती है इन्हें सुकून भरी नींद  
क्या आपने देखा है भारत का स्कॉटलैंड, IRCTC दे रहा 2 रात 3 दिन के टूर का बेहतरीन मौका, जानिए ये जगह क्यों है खास
इंडियन क्रिकेट टीम नीली जर्सी क्यों पहनती है? ‘Men in Blue’ की पहचान के पीछे ये दिलचस्प कहानी जानते हैं आप?
खराब CIBIL के चलते नहीं मिल रहा लोन? अपनाएं Credit Score बढ़ाने के 5 आसान तरीके
