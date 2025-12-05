2 सालों से भारतीय लोग गूगल पर पोर्न स्टार मार्टिनी को क्यों खोज रहे हैं? इसमें ऐसा क्या खास है?

लाइफस्टाइल
ऋतु सिंह | Dec 05, 2025, 09:23 PM IST
1.एडल्ट फ़िल्मों से क्या है इसका रिश्ता?
"पोर्न स्टार" शब्द सुनते ही कई लोगों के दिमाग में एडल्ट फ़िल्में आती हैं. लेकिन हम आपको इस अश्लील नाम से जुड़ी एक ऐसी बात बताने जा रहे हैं जिसे भारत में गूगल पर सबसे ज़्यादा सर्च किया गया. लेकिन ये असल में अश्लील नहीं है.
2.पोर्न स्टार मार्टिनी है क्या आखिर
पोर्न स्टार मार्टिनी के बारे में जो आपको बताने जा रहे हैं उसके बारे में जानकर आपको बिलकुल ऐसा लगेगा की खोदा पहाड़ निकली चूहिया टाइप. असल में ये एक ड्रिंक होती है.
3. पोर्न स्टार मार्टिनी की रेसेपी सर्च कर रहे लोग
असल में पोर्न स्टार मार्टिनी की रेसेपी लोग पिछले 2 साल से गूगल पर सबसे ज़्यादा खोज रहे हैं. इस सूची में सबसे ऊपर पोर्न स्टार मार्टिनी है, जिसे भारत में सबसे ज़्यादा सर्च किया जाता है.
4.ये एक कॉकटेल है
पोर्नस्टार मार्टिनी वोडका और विभिन्न जूस से बना एक कॉकटेल है. इसमें पैशन फ्रूट का स्वाद होता है. इसे वनीला, पैशन फ्रूट लिकर, पैशन फ्रूट प्यूरी, नींबू के रस और स्पार्कलिंग वाइन से बनाया जाता है.
5. ब्रिटिश बार मालिक डगलस एंक्रा ने बनाया था
कहा जाता है कि इस कॉकटेल को सबसे पहले 2002 में ब्रिटिश बार मालिक डगलस एंक्रा ने बनाया था. इस ड्रिंक का नाम विवाद का विषय रहा है, कुछ लोगों का मानना है कि इसका उद्देश्य पोर्न उद्योग को बढ़ावा देना था.
6.अब इसका नाम पैशन स्टार मार्टिनी कर दिया गया है
2019 में, एक प्रमुख ब्रिटिश कंपनी ने इसका नाम बदलकर पैशन स्टार मार्टिनी कर दिया, लेकिन इसके संस्थापक ने कहा कि यह केवल एक स्टाइलिश और आत्मविश्वास से भरे पेय का प्रतिनिधित्व करने के लिए था.
