19 मिनट का ये वायरल वीडियो अगर आपने शेयर किया तो जेल जाना तय है, पुलिस ने जारी कर दी है चेतावनी

भारत-रूस रणनीतिक साझेदारी को मिली नई रफ्तार, पुतिन की दो दिवसीय भारत यात्रा में हुए कई अहम फैसले

दिल्ली से लेकर यूपी, हरियाणा और राजस्थान में शुरू हुई कड़ाके की ठंड, शीतलहर से अभी और गिरेगा तापमान

महीने की शुरुआत में ही सैलरी खत्म हो जाती है? इन 5 आदतों से होगा पैसों पर कंट्रोल

Zodiac signs: बहुत ही खतरनाक होते हैं इन 4 राशियों के लोग, बाहर से अच्छे होने का करते हैं दिखावा

ये हैं दुनिया के 5 सबसे गंदे शहर, यहां सांस लेना भी किसी चुनौती से कम नहीं

लाइफस्टाइल

2 सालों से भारतीय लोग गूगल पर पोर्न स्टार मार्टिनी को क्यों खोज रहे हैं? इसमें ऐसा क्या खास है?

क्या आप जानते हैं भारतीय लोग पिछले 2 साल से गूगल पर पोर्न स्टार मार्टिनी को क्यों सर्च कर रहे हैं? आखिर इसमें ऐसा क्या है कि साल 2024 ही नहीं, 2025 में भी पोर्न स्टार मार्टिनी टॉप सर्च में रही है.

ऋतु सिंह | Dec 05, 2025, 09:23 PM IST

1.एडल्ट फ़िल्मों से क्या है इसका रिश्ता?

एडल्ट फ़िल्मों से क्या है इसका रिश्ता?
1

"पोर्न स्टार" शब्द सुनते ही कई लोगों के दिमाग में एडल्ट फ़िल्में आती हैं. लेकिन हम आपको इस अश्लील नाम से जुड़ी एक ऐसी बात बताने जा रहे हैं जिसे भारत में गूगल पर सबसे ज़्यादा सर्च किया गया. लेकिन ये असल में अश्लील नहीं है.
 

2.पोर्न स्टार मार्टिनी है क्या आखिर

पोर्न स्टार मार्टिनी है क्या आखिर
2

पोर्न स्टार मार्टिनी के बारे में जो आपको बताने जा रहे हैं उसके बारे में जानकर आपको बिलकुल ऐसा लगेगा की खोदा पहाड़ निकली चूहिया टाइप. असल में ये एक ड्रिंक होती है.

3. पोर्न स्टार मार्टिनी की रेसेपी सर्च कर रहे लोग

पोर्न स्टार मार्टिनी की रेसेपी सर्च कर रहे लोग
3

असल में पोर्न स्टार मार्टिनी की रेसेपी लोग पिछले 2 साल से गूगल पर सबसे ज़्यादा खोज रहे हैं. इस सूची में सबसे ऊपर पोर्न स्टार मार्टिनी है, जिसे भारत में सबसे ज़्यादा सर्च किया जाता है.

4.ये एक कॉकटेल है

ये एक कॉकटेल है
4

पोर्नस्टार मार्टिनी वोडका और विभिन्न जूस से बना एक कॉकटेल है. इसमें पैशन फ्रूट का स्वाद होता है. इसे वनीला, पैशन फ्रूट लिकर, पैशन फ्रूट प्यूरी, नींबू के रस और स्पार्कलिंग वाइन से बनाया जाता है. 
 

5. ब्रिटिश बार मालिक डगलस एंक्रा ने बनाया था

ब्रिटिश बार मालिक डगलस एंक्रा ने बनाया था
5

कहा जाता है कि इस कॉकटेल को सबसे पहले 2002 में ब्रिटिश बार मालिक डगलस एंक्रा ने बनाया था. इस ड्रिंक का नाम विवाद का विषय रहा है, कुछ लोगों का मानना ​​है कि इसका उद्देश्य पोर्न उद्योग को बढ़ावा देना था.
 

6.अब इसका नाम पैशन स्टार मार्टिनी कर दिया गया है

अब इसका नाम पैशन स्टार मार्टिनी कर दिया गया है
6

2019 में, एक प्रमुख ब्रिटिश कंपनी ने इसका नाम बदलकर पैशन स्टार मार्टिनी कर दिया, लेकिन इसके संस्थापक ने कहा कि यह केवल एक स्टाइलिश और आत्मविश्वास से भरे पेय का प्रतिनिधित्व करने के लिए था. 

महीने की शुरुआत में ही सैलरी खत्म हो जाती है? इन 5 आदतों से होगा पैसों पर कंट्रोल
Zodiac signs: बहुत ही खतरनाक होते हैं इन 4 राशियों के लोग, बाहर से अच्छे होने का करते हैं दिखावा
ये हैं दुनिया के 5 सबसे गंदे शहर, यहां सांस लेना भी किसी चुनौती से कम नहीं
2 सालों से भारतीय लोग गूगल पर पोर्न स्टार मार्टिनी को क्यों खोज रहे हैं? इसमें ऐसा क्या खास है?
25 लाख की नौकरी को लात मारकर शुरू किया बिजनेस, आज बना दी 25 करोड़ की कंपनी; आप भी ले सकते हैं सीख
साल की आखिरी माघ पूर्णिमा पर कर लिये ये उपाय तो पूर्ण होगी हर कामना, खूब बरसेगा धन
सिंह और तुला वालों को निवेश में मिलेगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
सफेद बालों एक ही अप्लीकेशन में ब्लैकिश-ब्राउन कर देगा ये हर्बल कलर, इन दो चीजों से घर पर बनाएं केश काला डाई
आपके हस्ताक्षर के बिंदुओं से लेकर स्टाइल से लगाया जाता है पर्सनैलिटी का पता, ज्योतिष में जानिए इससे मिलने वाले संकेत
गुरुवार के दिन भगवान विष्णु को हल्दी चढ़ाने से पूर्ण होगी मनोकामना, पूजा करते समय भूलकर भी न करें ये गलती
