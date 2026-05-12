क्यों जाना विदेश जब भारत में हैं ‘स्विट्जरलैंड’ से लेकर ‘फ्रांस तक, इन 7 जगहों को मिला है मिनी यूरोप का दर्जा

लाइफस्टाइल
ऋतु सिंह | May 12, 2026, 06:56 AM IST
1.भारत के खूबसूरत ठिकाने कहां हैं जहां यूरोप वाला फील मिलता है?
हर साल लाखों भारतीय छुट्टियां मनाने के लिए विदेश जाने का सपना देखते हैं. कोई स्विट्जरलैंड की वादियां देखना चाहता है, तो कोई फ्रांस की गलियों में घूमना. लेकिन क्या आपको पता है कि भारत में ही ऐसी कई जगहें मौजूद हैं, जहां जाने पर विदेशी टूर जैसा एहसास होता है और खर्च भी काफी कम आता है?
हाल के दिनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घरेलू पर्यटन को बढ़ावा देने की बात कही है. इसका सीधा संबंध सिर्फ घूमने-फिरने से नहीं, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था, स्थानीय रोजगार और आम लोगों की जेब से भी जुड़ा हुआ है. अब लोग समझने लगे हैं कि विदेश में लाखों खर्च करने से बेहतर है भारत के उन खूबसूरत ठिकानों को देखा जाए, जो प्राकृतिक सुंदरता और अनुभव के मामले में किसी विदेशी डेस्टिनेशन से कम नहीं हैं. (फोटो एआई)
2.कम बजट में विदेश जैसा अनुभव
पिछले कुछ वर्षों में विदेश यात्राओं का खर्च तेजी से बढ़ा है. फ्लाइट टिकट, वीजा, होटल और करेंसी एक्सचेंज मिलाकर एक परिवार का ट्रिप लाखों में पहुंच जाता है. ऐसे में घरेलू पर्यटन अब केवल ‘सस्ता विकल्प’ नहीं, बल्कि स्मार्ट ट्रैवल ट्रेंड बनता जा रहा है.
दिलचस्प बात यह है कि भारत के कई पर्यटन स्थल न सिर्फ विदेशी जगहों जैसे दिखते हैं, बल्कि वहां का माहौल, मौसम और संस्कृति भी वैसा ही एहसास देते हैं. इससे मिडिल क्लास परिवार बिना भारी खर्च के लग्जरी ट्रैवल जैसी फीलिंग ले पा रहे हैं. (फोटो एआई)
3.केरल से हिमाचल तक, भारत में छिपे हैं विदेशी नजारों वाले शहर
अलाप्पुझा को ‘पूर्व का वेनिस’ कहा जाता है. यहां के बैकवॉटर, हाउसबोट और शांत नहरें इटली के वेनिस शहर जैसी फीलिंग देती हैं. यही वजह है कि अब विदेशी ट्रिप कैंसिल कर कई लोग केरल की तरफ रुख कर रहे हैं. वहीं ऊटी की ठंडी हवाएं, धुंध से ढकी पहाड़ियां और ब्रिटिश दौर की इमारतें इंग्लैंड के ग्रामीण इलाकों जैसा माहौल बनाती हैं. गर्मियों में यहां बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंचते हैं.
जबकि खज्जियार को मिनी स्विट्जरलैंड कहा जता है. देवदार के जंगल और हरी घास से ढके मैदान यूरोप की याद दिलाते हैं. खास बात यह है कि यहां का खर्च विदेशी ट्रिप के मुकाबले बेहद कम पड़ता है. (फोटो एआई)
4.सेम मौसम और यूरोप जैसी फील यहीं मिलेगी
भारत में कई ऐसी जगहें हैं जिन्हें उनकी खूबसूरती, मौसम और यूरोप जैसी फील के कारण “मिनी यूरोप” कहा जाता है। इनमें सबसे चर्चित नाम ये हैं:
5.घरेलू पर्यटन सिर्फ घूमना नहीं, लाखों लोगों की कमाई से भी जुड़ा है
जब लोग भारत के अंदर घूमते हैं, तो उसका फायदा सिर्फ होटल या ट्रैवल कंपनियों को नहीं मिलता. लोकल टैक्सी ड्राइवर, छोटे दुकानदार, हस्तशिल्प बेचने वाले और स्थानीय गाइड तक की कमाई बढ़ती है.
उदाहरण के तौर पर Munnar जैसे हिल स्टेशन में चाय बागानों से जुड़े हजारों परिवार पर्यटन पर निर्भर हैं. इसी तरह Puducherry में छोटे कैफे, होमस्टे और लोकल बिजनेस घरेलू पर्यटकों से ही चलते हैं.
यानी जब कोई भारतीय परिवार देश के भीतर घूमने का फैसला करता है, तो उसका पैसा देश के भीतर ही रोजगार और व्यापार को मजबूत करता है. (फोटो एआई)
6.भारत के ये डेस्टिनेशन सोशल मीडिया ट्रेंड भी बन रहे हैं
अब ट्रैवल केवल घूमने तक सीमित नहीं रहा. लोग इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर ऐसी जगहें तलाशते हैं जो दिखने में यूनिक हों. यही वजह है कि गंडिकोटा जैसे स्थान तेजी से लोकप्रिय हो रहे हैं. इसे ‘इंडिया का ग्रैंड कैन्यन’ कहा जाता है.
वहीं सुंदरबन का मैंग्रोव जंगल और रॉयल बंगाल टाइगर एडवेंचर पसंद लोगों को आकर्षित कर रहे हैं. यहां लोगों को अमेजन जंगल जैसा रोमांच महसूस होता है. विशेषज्ञ मानते हैं कि सोशल मीडिया ने घरेलू पर्यटन को नई ताकत दी है. पहले जो जगहें सिर्फ स्थानीय लोगों तक सीमित थीं, अब वे राष्ट्रीय स्तर पर ट्रेंड बन रही हैं. (फोटो एआई)
7.विदेश जैसा एहसास, लेकिन बिना वीजा और भारी खर्च के
भारत की सबसे बड़ी खासियत उसकी विविधता है. एक तरफ समुद्र, दूसरी तरफ बर्फीली पहाड़ियां, कहीं फ्रेंच कॉलोनी जैसा शहर तो कहीं यूरोप जैसी घाटियां. यही वजह है कि अब लोग ‘विदेश जाने’ से ज्यादा ‘भारत को एक्सप्लोर करने’ पर ध्यान देने लगे हैं.
ट्रैवल एक्सपर्ट्स का मानना है कि आने वाले वर्षों में घरेलू पर्यटन भारत की अर्थव्यवस्था का बड़ा इंजन बन सकता है. इससे न सिर्फ विदेशी मुद्रा की बचत होगी, बल्कि छोटे शहरों और पर्यटन क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर भी बढ़ेंगे. (फोटो एआई)
8.तो विदेशी ट्रिप प्लान करने से पहले जान लें...
यानी अगली बार अगर आप विदेशी ट्रिप प्लान कर रहे हों, तो एक नजर भारत के इन खूबसूरत ठिकानों पर जरूर डालिए. हो सकता है कम बजट में आपको वही अनुभव मिल जाए, जिसके लिए लोग विदेशों में लाखों रुपये खर्च करते हैं. (फोटो एआई)
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