क्यों जाना विदेश जब भारत में हैं ‘स्विट्जरलैंड’ से लेकर ‘फ्रांस तक, इन 7 जगहों को मिला है मिनी यूरोप का दर्जा

1 . भारत के खूबसूरत ठिकाने कहां हैं जहां यूरोप वाला फील मिलता है?

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हर साल लाखों भारतीय छुट्टियां मनाने के लिए विदेश जाने का सपना देखते हैं. कोई स्विट्जरलैंड की वादियां देखना चाहता है, तो कोई फ्रांस की गलियों में घूमना. लेकिन क्या आपको पता है कि भारत में ही ऐसी कई जगहें मौजूद हैं, जहां जाने पर विदेशी टूर जैसा एहसास होता है और खर्च भी काफी कम आता है?

हाल के दिनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घरेलू पर्यटन को बढ़ावा देने की बात कही है. इसका सीधा संबंध सिर्फ घूमने-फिरने से नहीं, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था, स्थानीय रोजगार और आम लोगों की जेब से भी जुड़ा हुआ है. अब लोग समझने लगे हैं कि विदेश में लाखों खर्च करने से बेहतर है भारत के उन खूबसूरत ठिकानों को देखा जाए, जो प्राकृतिक सुंदरता और अनुभव के मामले में किसी विदेशी डेस्टिनेशन से कम नहीं हैं. (फोटो एआई)