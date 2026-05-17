इस फल की वजह से मिस हो जाएगी फ़्लाइट, लगेगी हजारों की चपत! जानिए क्यों इसपर लगा है बैन

लाइफस्टाइल
Abhay Sharma | May 17, 2026, 04:01 PM IST
1.फ्लाइट में नहीं ले जा सकते ये फल
फ्लाइट में कई चीजों को ले जाना सख्त मना होता है. इनमें से एक है सूखा नारियल, जो फ्लाइट में पूरी तरह से प्रतिबंधित है. अगर आपके बैग में नारियल है, चाहे वह साबुत हो या घिसा हुआ तो चेकिंग के दौरान उसे जब्त कर लिया जाएगा. आइए जानते हैं क्या है इसके पीछे की वजह.. (AI Image)
2.फ्लाइट में क्यों नहीं ले जा सकते नारियल
फ्लाइट में कोई भी ज्वलनशील वस्तु यानी ऐसा सामान जिसमें अचानक आग लग जाए, उसे अपने साथ लेकर नहीं जा सकते. नारियल भी इनमें से एक है. दरअसल, सूखे नारियल में तेल की मात्रा बहुत ज्यादा होती है और यही वजह है कि इसमें आग लगने का रिस्क ज्यादा होता है. (AI Image)
3.पूरी दुनिया में लागू है ये नियम
केवल भारत में नहीं, यह नियम पूरी दुनिया में लागू है. कार्गो या केबिन के अंदर अगर तापमान बढ़ता है या किसी कारण से चिंगारी निकलती है, तो सूखा नारियल आग पकड़ सकता है, जो पूरे विमान के लिए खतरा बन सकता है. इसलिए चेक-इन और केबिन बैग में इसे साथ ले जाने की अनुमति नहीं होती है. (AI Image)
4.भरना पड़ सकता है जुर्माना
एयरपोर्ट सुरक्षा जांच के दौरान अगर आपके पास सूखा नारियल मिलता है, तो सुरक्षाकर्मी उसे जब्त कर सकते हैं. इसके अलावा अंतरराष्ट्रीय यात्रा के दौरान, ज्वलनशील वस्तुओं को ले जाने की कोशिश में कस्टम्स के उल्लंघन के लिए आपको चेतावनी दी जा सकती है या फिर जुर्माना भी भरना पड़ सकता है. (AI Image)
5.सामान पैक करने से पहले जरूर देखें प्रतिबंधित वस्तुओं की सूची
इसलिए सलाह दी जाती है कि सामान पैक करने या यात्रा पर निकलने से पहले हमेशा अपनी एयरलाइन की वेबसाइट पर 'प्रतिबंधित वस्तुओं' की सूची देख ले. इसके अलावा आपके बैग में कोई भी फूड आइटम ऐसा है, जिसे ले जाना मना है, तो उसे अच्छी तरह से 'लीक-प्रूफ' पैकिंग में चेक-इन बैगेज में रखें. (AI Image)
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