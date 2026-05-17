इस फल की वजह से मिस हो जाएगी फ़्लाइट, लगेगी हजारों की चपत! जानिए क्यों इसपर लगा है बैन

5 . सामान पैक करने से पहले जरूर देखें प्रतिबंधित वस्तुओं की सूची

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इसलिए सलाह दी जाती है कि सामान पैक करने या यात्रा पर निकलने से पहले हमेशा अपनी एयरलाइन की वेबसाइट पर 'प्रतिबंधित वस्तुओं' की सूची देख ले. इसके अलावा आपके बैग में कोई भी फूड आइटम ऐसा है, जिसे ले जाना मना है, तो उसे अच्छी तरह से 'लीक-प्रूफ' पैकिंग में चेक-इन बैगेज में रखें. (AI Image)

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