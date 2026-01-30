अमिताभ बच्चन की कलाई की नब्ज क्यों नहीं करती है काम, बिना पल्स के बिग बी कैसे जी रहे हेल्दी लाइफ?

लाइफस्टाइल
1.अमिताभ बच्चन की नब्ज नहीं करती काम
ऐसा बॉलीवुड के शहंशाह अमिताभ बच्चन के साथ है कि उनकी हाथ की नब्ज यानी नाड़ी काम ही नहीं करती है. आम धारणा यह है कि अगर किसी के हाथ की नाड़ी (Pulse) बंद हो जाए तो मौत हो सकती है लेकिन मेडिकल साइंस इसे अलग तरीके से डिफाइन करता है.
2. बिग बीके एक हाथ की पल्स फिल्म कूली की शूटिंग के दौरान डैमेज हुई थी
शरीर में ब्लड सर्कुलेशन का जाल इतना व्यापक है कि किसी एक जगह की नाड़ी कमजोर या खत्म हो जाने पर भी वह जिंदा ही नहीं सामान्य जीवन तक जी सकता है. इसका सबसे चर्चित उदाहरण हैं अमिताभ बच्चन. बिग बीके एक हाथ की पल्स फिल्म कूली की शूटिंग के दौरान हुए गंभीर हादसे के बाद क्षतिग्रस्त हो गई थी फिर भी वे आज दशकों से सक्रिय और स्वस्थ जीवन जी रहे हैं.
3.पल्स होती क्या है और कहाँ-कहाँ मिलती है?
शरीर में पल्स कई जगह होती है और पल्स असल में दिल से निकलने वाले रक्त के दबाव की वह धड़कन है जो धमनियों में महसूस होती है. डॉक्टर शरीर के कुछ खास स्थानों पर इसे महसूस करते हैं, जैसे— कलाई पर (Radial Pulse), गर्दन में (Carotid Pulse), कनपटी के पास (Temporal Pulse), कोहनी के अंदर, जांघ में (Femoral Pulse) और टखने और पैर के ऊपर भी पल्स होती है. इन सभी जगहों पर नाड़ी महसूस होने का मतलब यह नहीं कि वहीं से रक्त आता है. इसका मतलब ये है कि धमनियां सतह के पास हैं.
4.अगर हाथ की नाड़ी काम न करे तो क्या इंसान जिंदा रह सकता है?
हां, बिल्कुल. यदि किसी व्यक्ति की कलाई की पल्स महसूस नहीं होती, तो इसका अर्थ यह नहीं कि उस हाथ में रक्त नहीं जा रहा. शरीर में Collateral Circulation नाम की एक अद्भुत व्यवस्था होती है यानी वैकल्पिक रक्त मार्ग. जब एक मुख्य धमनी कमजोर हो जाती है या क्षतिग्रस्त हो जाती है, तो शरीर आसपास की छोटी धमनियों को सक्रिय कर देता है, जिससे अंग तक रक्त पहुंचता रहता है. यही कारण है कि कई लोगों की कलाई पर पल्स नहीं मिलती, लेकिन उनका हाथ पूरी तरह सामान्य काम करता रहता है.
5.अमिताभ बच्चन के साथ क्या हुआ था?
1982 में फिल्म कूली की शूटिंग के दौरान अमिताभ बच्चन को गंभीर आंतरिक चोट लगी थी. उस हादसे में उनके पेट और शरीर के कई हिस्सों पर गहरा असर पड़ा. उसी दौरान उनके एक हाथ की नसों और रक्त-प्रवाह से जुड़ी संरचना को भी क्षति पहुँची.
खुद अमिताभ बच्चन कई बार इंटरव्यू में बता चुके हैं कि उनके एक हाथ की कलाई पर अब पल्स महसूस नहीं होती. यह माना जाता है कि वहाँ की मुख्य धमनी या उससे जुड़ी नसें उस चोट में प्रभावित हुईं. लेकिन हाथ सुन्न नहीं हुआ था और काम करने की क्षमता बनी रही थी क्योकि रक्त संचार वैकल्पिक मार्गों से चलता रहा था यानी शरीर ने खुद को नए तरीके से ढाल लिया था.
6.अगर पल्स काम नहीं करती तो इससे कोई समस्या होती है?
अगर पल्स काम नहीं करती तो इससे कोई समस्या अधिकतर मामलों में नहीं होतती है.
जब तक उस अंग में सुन्नपन, ठंडापन, स्किन का रंग बदलना या दर्द और कमजोरी जैसे लक्षण न हों, तब तक यह स्थिति खतरनाक नहीं मानी जाती. कई लोगों को पता भी नहीं चलता कि उनकी किसी जगह की पल्स कमजोर है. हालाँकि, डॉक्टर इसे एक क्लिनिकल साइन की तरह देखते हैं और जरूरत पड़ने पर डॉप्लर टेस्ट जैसे माध्यमों से रक्त प्रवाह की जांच करते हैं.
7.शरीर की अद्भुत क्षमता समझिए
शरीर केवल जीवित रहने की मशीन नहीं, बल्कि खुद को ढालने वाली एक जीवित प्रणाली है. एक रास्ता बंद हो जाए, तो दूसरा बना लेता है. अमिताभ बच्चन का उदाहरण यही दिखाता है.