अमिताभ बच्चन की कलाई की नब्ज क्यों नहीं करती है काम, बिना पल्स के बिग बी कैसे जी रहे हेल्दी लाइफ?

5 . अमिताभ बच्चन के साथ क्या हुआ था?

1982 में फिल्म कूली की शूटिंग के दौरान अमिताभ बच्चन को गंभीर आंतरिक चोट लगी थी. उस हादसे में उनके पेट और शरीर के कई हिस्सों पर गहरा असर पड़ा. उसी दौरान उनके एक हाथ की नसों और रक्त-प्रवाह से जुड़ी संरचना को भी क्षति पहुँची.

खुद अमिताभ बच्चन कई बार इंटरव्यू में बता चुके हैं कि उनके एक हाथ की कलाई पर अब पल्स महसूस नहीं होती. यह माना जाता है कि वहाँ की मुख्य धमनी या उससे जुड़ी नसें उस चोट में प्रभावित हुईं. लेकिन हाथ सुन्न नहीं हुआ था और काम करने की क्षमता बनी रही थी क्योकि रक्त संचार वैकल्पिक मार्गों से चलता रहा था यानी शरीर ने खुद को नए तरीके से ढाल लिया था.

