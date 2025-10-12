प्रेमानंद महाराज क्यों नहीं चाहते अपनी किडनी ट्रांसप्लांट कराना? वजह जानकर निकल आएंगे आंसू

6 . प्रेमानंद महाराज का जीवन एक तपस्या है

आपको बता दें कि प्रेमानंद महाराज का जीवन एक तपस्या है क्योंकि वह पूरे दिनभर में आधी रोटी और एक छोटी सी लोटी से पानी पीते हैं. इससे ज्यादा न वह खा सकते है न पानी पी सकते हैं. अगर उनको प्यास लगती है तो उनके शिष्य उनके होंठों के गीले कपड़े से पोंछ देते हैं. बहुत कठिन परिस्थिति में भी वह हमेशा हंसते और खुश रहते हैं और लोगों को भी यही सीख देते हैं.

