नीता अंबानी अपना हाथ किसी से टच क्यों नहीं होने देती हैं? ज्योतिष में छुपा है इसका गहरा संबंध?

1 . कई वीडियोज में नीता हाथ मिलाने से बचती नजर आई हैं

1

आपने कई वीडियोज में देखा होगा जब नीता अंबानी कोई चैरेटी कर रही हों या किसी से पब्लिकली या फंक्शन में मिलती हैं तो अपना हाथ किसी से मिलाने से बचती हैं या किसी को अपना हाथ टच करना टालती हैं. अगर कोई अपना हाथ उनकी ओर टच करने को बढ़ाता है तो वो केवल उंगली के पोर्स से टच कर बच निकलती हैं. इसके पीछे वजह क्या है, जानते हैं?, चलिए जानें.