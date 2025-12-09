नीता अंबानी अपना हाथ किसी से टच क्यों नहीं होने देती हैं? ज्योतिष में छुपा है इसका गहरा संबंध?

CIC के चयन के लिए मीटिंग खत्म, राहुल गांधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कमरे से निकले | पाकिस्तान में खुले घूम रहे हैं मोस्ट वॉटेंड आतंकी, लश्कर के दो आतंकी एक साथ दिखे, सैफुल्लाह कसूरी के साथ दिखा हाफिज सईद का बेटा तल्हा सईद | संजीव बालियान डीपी यादव और चौधरी वीरेंद्र सिंह ने पश्चिम प्रदेश निर्माण मोर्चे का गठन किया, अलग पश्चिमी उत्तर प्रदेश बनाने को लेकर फिर शुरू होगा आंदोलन
ऋतु सिंह | Dec 09, 2025, 10:42 PM IST
1.कई वीडियोज में नीता हाथ मिलाने से बचती नजर आई हैं
आपने कई वीडियोज में देखा होगा जब नीता अंबानी कोई चैरेटी कर रही हों या किसी से पब्लिकली या फंक्शन में मिलती हैं तो अपना हाथ किसी से मिलाने से बचती हैं या किसी को अपना हाथ टच करना टालती हैं. अगर कोई अपना हाथ उनकी ओर टच करने को बढ़ाता है तो वो केवल उंगली के पोर्स से टच कर बच निकलती हैं. इसके पीछे वजह क्या है, जानते हैं?, चलिए जानें.
2.ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार लोग हाथ क्यों नहीं छूने देते?
नीता अंबानी ही नहीं कई बड़े अमीर और नामचीन लोग अनजान या किसी को भी अपना हाथ देने से कतराते हैं. केवल नीता ही नहीं, बल्कि ज्योतिष, ऊर्जा विज्ञान और हस्तरेखा पर विश्वास करने कई लोग हाथ को टच करने से बचते हैं और इसके पीछे वजह भी ऊर्जा से जुड़ी है.
3.हाथों में “आभा” (Aura) और ऊर्जा होती है
ऐसी मान्यता है कि हाथ में बहुत गहरी ऊर्जा होती है और दूसरों के छूने से उनकी ऊर्जा असंतुलित हो सकती है.
4.हस्तरेखा बदलने का डर
हस्तरेखाविद मानते हैं कि किसी के हाथ को बार-बार अलग ऊर्जा वाले लोग छूएं तो हाथ की ऊर्जा की केवल असंतुलित नहीं होती बल्कि कई बार रेखाओं की ऊर्जा कमजोर होती है और व्यक्ति की मनोवैज्ञानिक ऊर्जा प्रभावित हो सकती है.
5.अमीर और फेमस लोग अपना हाथ बचाकर रखते हैं
अमीर और फेमस लोग अपना हाथ बचाकर रखते हैं इसके पीछे केवल ज्योतिष ऊर्जा ही नहीं बल्कि सुरक्षा और शिष्टाचार का हिस्सा होता है. वहीं भीड़ से नुकसान, संक्रमण / जर्म्स से बचना और व्यक्तिगत सुरक्षा भी होती है.
6.“नजर” और नकारात्मक ऊर्जा से बचाव
बहुत से धार्मिक और पारंपरिक परिवार मानते हैं कि हाथ मिलाने / छूने से नज़र या नकारात्मक कंपन प्रभावित कर सकते हैं. इसलिए वे ऐसे संपर्क कम रखते हैं Ambani परिवार में आध्यात्मिकता और परंपरा का महत्व है, इसलिए यह कारण अधिक तार्किक माना जा सकता है. लेकिन डीएनए हिंदी इसकी पुष्टी नहीं करता है.
7.तो फिर लोग हाथ छूने से क्यों बचते हैं?
ज्योतिष यो लोक मान्याताओं को अगर ना मान तो फिर लोग हाथ छूने से क्यों बचते हैं? ध्यान, योग और अध्यात्म से जुड़ा मत कहता है कि कुछ परिवार या आध्यात्मिक लोग इन कारणों से ऐसा करते हैं क्योंकि इससे Aura गड़बड़ होता है और व्यक्तिगत ऊर्जा कम होती है. कुछ का मानना है कि हाथ बहुत लोगों से मिलाने से मानसिक थकावट बढ़ती है.