White Hair Care: सफेद बाल को नेचुरली काल कर देगा ये परमानेंट नेचुरल हेयर डाई, लेकिन डाइट में इन चीजों की कमी न होने दें

लाइफस्टाइल
ऋतु सिंह | Oct 25, 2025, 09:00 PM IST
1.किस विटामिन की कमी से बाल सफेद होते हैं?
आजकल बच्चों के बाल कम उम्र में ही सफेद हो रहे हैं, लेकिन जब 6 साल के बच्चे के बाल सफेद होते हैं, तो माता-पिता हैरान रह जाते हैं. बाल सफेद होने पर ऐसा लगता है कि इंसान बुढ़ापे की ओर झुक रहा है. इसलिए, कम उम्र में बाल सफेद होने पर माता-पिता चिंतित हो जाते हैं. ऐसे में अगर आपके या आपके बच्चे के बाल भी सफेद हो रहे हैं, तो बिना देर किए डॉक्टर से सलाह लें. अगर आप अभी ध्यान देंगे, तो भविष्य में इसे रोकना या सफेद बालों की समस्या पर काबू पाना नामुमकिन हो सकता है. जानिए किस विटामिन की कमी से बाल सफेद होते हैं?
2.विटामिन डी और बी12 की कमी
अगर शरीर में विटामिन डी और विटामिन बी12 की कमी हो, तो इससे सफेद बालों की समस्या हो सकती है. इसलिए बच्चों को विटामिन डी और बी12 से भरपूर आहार दें. ये पोषक तत्व शरीर के लिए बहुत ज़रूरी हैं.
3.आयरन और कॉपर की कमी
शरीर में आयरन की कमी से बाल समय से पहले सफेद हो सकते हैं. इसके अलावा, कॉपर, विटामिन-बी और सोडियम की कमी भी समय से पहले बालों के सफेद होने का कारण बनती है. इन पोषक तत्वों को अपने आहार में शामिल करें.
4.एंटीऑक्सीडेंट की कमी
ऑक्सीडेटिव तनाव मेलेनिन को कम कर सकता है और बालों के समय से पहले सफ़ेद होने का कारण बन सकता है. इसके लिए बच्चे के आहार में ज़्यादा से ज़्यादा हरी सब्ज़ियाँ शामिल करें. खाने में एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर खाद्य पदार्थ शामिल करें.
5.फोलिक एसिड की कमी
आहार में फोलिक एसिड की कमी भी सफेद बालों का कारण बन सकती है. सफेद बालों की समस्या को दूर करने के लिए आहार में मटर, बीन्स, काजू और अंडे शामिल करें. इससे फोलिक एसिड की कमी पूरी हो सकती है.
6.क्या निदान है?
आहार में ज़्यादा से ज़्यादा स्वास्थ्यवर्धक खाद्य पदार्थ शामिल करें. अपने बच्चों को आंवला खिलाएँ. आंवला कैल्शियम और विटामिन सी से भरपूर होता है. यह बालों को प्राकृतिक रूप से काला रखने में मदद करता है. आहार में आयोडीन युक्त खाद्य पदार्थ शामिल करें. जितना हो सके गाजर और केले खिलाएँ. अपने बच्चों को रासायनिक शैंपू से बचाएँ. रक्त संचार बेहतर करने के लिए बालों की मालिश करें. अपने स्कैल्प पर अच्छे तेल से मालिश करें. इससे बालों को मेलेनिन पहुँचाने वाली ग्रंथियाँ सक्रिय हो जाएँगी. बालों के सफ़ेद होने की समस्या भी कम होगी.