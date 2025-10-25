FacebookTwitterYoutubeInstagram
Amla Navami 2025 Date: अक्टूबर माह खत्म होने के साथ ही है आंवला नवमी, जानें तारीख से लेकर शुभ मुहूर्त और धार्मिक महत्व

जुबीन गर्ग की आखिरी फिल्म ने रिलीज से पहले ही बनाया रिकॉर्ड, सिनेमाघरों में महंगी हुई टिकट; जानें कब होगी रिलीज?

अमेरिका ने ​हरियाणा के 54 लोगों को किया डिपोर्ट , डंकी रूट से पहुंचे थे USA

रात में दिखते हैं विटामिन डी की कमी के ये लक्षण, समझ लें बढ़ रहा हार्ट अटैक, डायबिटीज और डिप्रेशन का खतरा

Turkey Earthquake: तुर्की में फिर से कांपी धरती, 6.1 तीव्रता का आया भूकंप कई इमारतें गिरी

9/11 Attack: बुर्का पहनकर भागा था वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमलों का मास्टरमाइंड ओसामा बिन लादेन, पूर्व CIA एजेंट का दावा 

दिल्ली में AQI बिगड़ने के आसार, 1 नवंबर से गैर-BS-VI कमर्शियल वाहनों पर प्रतिबंध, 48 टीमें निगरानी में जुटीं

Cyclone Montha Live:तूफान के दस्तक देने के बाद आंध्र प्रदेश और ओडिशा में हाई अलर्ट; चेन्नई में उड़ानें और ट्रेनें स्थगित, स्कूल बंद

अंडे के साथ भूलकर भी नहीं खानी चाहिए ये 5 चीजें, वरना सेहत हो जाएगा कबाड़ा

Bank Closed: अगले 5 दिन कहां-कहां बंद रहेंगे बैंक, जानें से पहले यहां देख लें छुट्टियों की लिस्ट

White Hair Care: सफेद बाल को नेचुरली काल कर देगा ये परमानेंट नेचुरल हेयर डाई, लेकिन डाइट में इन चीजों की कमी न होने दें

कम उम्र में ही बाल कुछ लोगों के सफेद होने लगते हैं. कई बार बच्चों तक के बाल सफेद होने लगते हैं और इसके पीछे कई बार लोगों को ये पता ही नहीं होता है कि कारण क्या है? समय पर अगर आपको कारण पता चल जाए तो इस समस्या से छुटकारा नेचुरली मिल सकता है.

ऋतु सिंह | Oct 25, 2025, 09:00 PM IST

1.किस विटामिन की कमी से बाल सफेद होते हैं?

किस विटामिन की कमी से बाल सफेद होते हैं?
1

आजकल बच्चों के बाल कम उम्र में ही सफेद हो रहे हैं, लेकिन जब 6 साल के बच्चे के बाल सफेद होते हैं, तो माता-पिता हैरान रह जाते हैं. बाल सफेद होने पर ऐसा लगता है कि इंसान बुढ़ापे की ओर झुक रहा है. इसलिए, कम उम्र में बाल सफेद होने पर माता-पिता चिंतित हो जाते हैं. ऐसे में अगर आपके या आपके बच्चे के बाल भी सफेद हो रहे हैं, तो बिना देर किए डॉक्टर से सलाह लें. अगर आप अभी ध्यान देंगे, तो भविष्य में इसे रोकना या सफेद बालों की समस्या पर काबू पाना नामुमकिन हो सकता है. जानिए किस विटामिन की कमी से बाल सफेद होते हैं?
 

2.विटामिन डी और बी12 की कमी

विटामिन डी और बी12 की कमी
2

अगर शरीर में विटामिन डी और विटामिन बी12 की कमी हो, तो इससे सफेद बालों की समस्या हो सकती है. इसलिए बच्चों को विटामिन डी और बी12 से भरपूर आहार दें. ये पोषक तत्व शरीर के लिए बहुत ज़रूरी हैं.
 

3.आयरन और कॉपर की कमी

आयरन और कॉपर की कमी
3

शरीर में आयरन की कमी से बाल समय से पहले सफेद हो सकते हैं. इसके अलावा, कॉपर, विटामिन-बी और सोडियम की कमी भी समय से पहले बालों के सफेद होने का कारण बनती है. इन पोषक तत्वों को अपने आहार में शामिल करें.
 

4.एंटीऑक्सीडेंट की कमी

एंटीऑक्सीडेंट की कमी
4

ऑक्सीडेटिव तनाव मेलेनिन को कम कर सकता है और बालों के समय से पहले सफ़ेद होने का कारण बन सकता है. इसके लिए बच्चे के आहार में ज़्यादा से ज़्यादा हरी सब्ज़ियाँ शामिल करें. खाने में एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर खाद्य पदार्थ शामिल करें.
 

5.फोलिक एसिड की कमी

फोलिक एसिड की कमी
5

आहार में फोलिक एसिड की कमी भी सफेद बालों का कारण बन सकती है. सफेद बालों की समस्या को दूर करने के लिए आहार में मटर, बीन्स, काजू और अंडे शामिल करें. इससे फोलिक एसिड की कमी पूरी हो सकती है.
 

6.क्या निदान है?

क्या निदान है?
6

आहार में ज़्यादा से ज़्यादा स्वास्थ्यवर्धक खाद्य पदार्थ शामिल करें. अपने बच्चों को आंवला खिलाएँ. आंवला कैल्शियम और विटामिन सी से भरपूर होता है. यह बालों को प्राकृतिक रूप से काला रखने में मदद करता है. आहार में आयोडीन युक्त खाद्य पदार्थ शामिल करें. जितना हो सके गाजर और केले खिलाएँ. अपने बच्चों को रासायनिक शैंपू से बचाएँ. रक्त संचार बेहतर करने के लिए बालों की मालिश करें. अपने स्कैल्प पर अच्छे तेल से मालिश करें. इससे बालों को मेलेनिन पहुँचाने वाली ग्रंथियाँ सक्रिय हो जाएँगी. बालों के सफ़ेद होने की समस्या भी कम होगी.


 

7.सफेद बालों को घर पर बिना डाई कैसे काला करें?

सफेद बालों को घर पर बिना डाई कैसे काला करें?
7

बालों को नेचुरली काला करने के लिए आप हिना यानी मेहंदी में इंडिगो पाउडर समान मात्रा में मिलाकर लगाना शुरू कर दें, बाल काले हो जाएंगे.

 

 Read More

 

