White Hair Care: सफेद बाल को नेचुरली काल कर देगा ये परमानेंट नेचुरल हेयर डाई, लेकिन डाइट में इन चीजों की कमी न होने दें

1 . किस विटामिन की कमी से बाल सफेद होते हैं?

आजकल बच्चों के बाल कम उम्र में ही सफेद हो रहे हैं, लेकिन जब 6 साल के बच्चे के बाल सफेद होते हैं, तो माता-पिता हैरान रह जाते हैं. बाल सफेद होने पर ऐसा लगता है कि इंसान बुढ़ापे की ओर झुक रहा है. इसलिए, कम उम्र में बाल सफेद होने पर माता-पिता चिंतित हो जाते हैं. ऐसे में अगर आपके या आपके बच्चे के बाल भी सफेद हो रहे हैं, तो बिना देर किए डॉक्टर से सलाह लें. अगर आप अभी ध्यान देंगे, तो भविष्य में इसे रोकना या सफेद बालों की समस्या पर काबू पाना नामुमकिन हो सकता है. जानिए किस विटामिन की कमी से बाल सफेद होते हैं?

