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रात में ट्रेन का हॉर्न क्यों लगता है अलग? ये ‘कोड लैंग्वेज’ हर सफर को सुरक्षित बनाती है, जानिए अंदर की पूरी कहानी

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रात में ट्रेन का हॉर्न क्यों लगता है अलग? ये ‘कोड लैंग्वेज’ हर सफर को सुरक्षित बनाती है, जानिए अंदर की पूरी कहानी

जब आप रात में ट्रेन में सो रहे होते हैं, तब क्या आपने कभी सोचा है कि इंजन में क्या चल रहा होता है? वो तेज़ आवाज़, बार-बार बजता हॉर्न और कभी-कभी चमकती हरी रोशनी-ये सब सिर्फ सामान्य संकेत नहीं होते. ये एक खास भाषा है, जो रेलवे की सुरक्षा से जुड़ा अनुशासित मैकेनिज्म होता है.

ऋतु सिंह | May 02, 2026, 09:17 AM IST

1.अंधेरे में चलती है एक अनदेखी बातचीत

अंधेरे में चलती है एक अनदेखी बातचीत
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रात का समय रेलवे के लिए सबसे चुनौतीपूर्ण होता है. बाहर अंधेरा, सीमित विजिबिलिटी और तेज़ रफ्तार-ऐसे में लोको पायलट और सहायक पायलट के बीच लगातार संवाद होता रहता है. ये बातचीत सामान्य नहीं होती, बल्कि हर सिग्नल, हर मोड़ और हर खतरे की जानकारी कोड के रूप में साझा की जाती है. यात्री भले ही इसे सिर्फ आवाज़ समझें, लेकिन यही आवाज़ें सैकड़ों जिंदगियों की सुरक्षा सुनिश्चित करती हैं. (फोटो एआई)
 

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2.‘पुकार सिस्टम’ कैसे रोकता है बड़ी दुर्घटनाएं

‘पुकार सिस्टम’ कैसे रोकता है बड़ी दुर्घटनाएं
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रेलवे में एक खास तरीका अपनाया जाता है, जिसे ‘पुकार सिस्टम’ कहा जाता है. इसमें एक पायलट जो भी सिग्नल देखता है, उसे बोलकर बताता है, और दूसरा तुरंत उसकी पुष्टि करता है. मान लीजिए सामने हरा सिग्नल है, तो पहला पायलट उसका नंबर और रंग बोलता है, और दूसरा उसे देखकर कन्फर्म करता है. इस प्रक्रिया का सीधा फायदा ये है कि अगर एक व्यक्ति से गलती हो भी जाए, तो दूसरा उसे तुरंत सुधार देता है. यही छोटी-सी सावधानी बड़े हादसों को टाल देती है. (फोटो एआई)
 

3.सिग्नल और दूरी का साइंस, जो हर सेकंड काम करता है

सिग्नल और दूरी का साइंस, जो हर सेकंड काम करता है
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रेलवे ट्रैक पर सिग्नल किसी रैंडम जगह नहीं लगे होते. इनके पीछे पूरा साइंटिफिक प्लान होता है. जहां ट्रैफिक कम होता है, वहां सिग्नल की दूरी ज्यादा होती है, जबकि भीड़भाड़ वाले या स्टेशनों के पास यह दूरी कम कर दी जाती है. इसका फायदा ये है कि पायलट को समय-समय पर अपडेट मिलता रहता है और वह सही गति और दिशा बनाए रखता है.
यानी हर कुछ सेकंड में लिया गया छोटा फैसला आपकी यात्रा को सुरक्षित बना रहा होता है. (फोटो एआई)
 

4.‘रोड चार्ट’ का रोल, जो पायलट को पहले से सब बता देता है

‘रोड चार्ट’ का रोल, जो पायलट को पहले से सब बता देता है
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ड्यूटी शुरू करने से पहले पायलट को एक पूरा रोड चार्ट दिया जाता है. इसमें ट्रेन के पूरे रूट की जानकारी होती है- कहां रुकना है, कहां स्पीड कम करनी है, कहां खतरा हो सकता है. इसके अलावा, अगर कहीं मरम्मत चल रही हो या अस्थायी स्पीड लिमिट हो, तो उसकी भी जानकारी पहले से दी जाती है. इसका मतलब ये है कि पायलट सिर्फ मौके पर ही नहीं, बल्कि पहले से तैयार रहकर ट्रेन चला रहा होता है. (फोटो एआई)
 

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5.असली कहानी जो कम लोग समझते हैं

असली कहानी जो कम लोग समझते हैं
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अक्सर लोग सोचते हैं कि अब तो टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है, तो सब कुछ ऑटोमैटिक होगा. लेकिन हकीकत ये है कि रेलवे में इंसानी सतर्कता अभी भी सबसे बड़ा सुरक्षा कवच है. मशीनें मदद करती हैं, लेकिन आखिरी फैसला इंसान ही लेता है.
यही कारण है कि लगातार जागकर, हर सिग्नल पर नजर रखकर और हर सेकंड फैसला लेकर पायलट आपकी यात्रा को सुरक्षित बनाते हैं. (फोटो एआई)
 

6.अगली बार जब रात में हॉर्न की आवाज़ सुनें, तो समझिए...

अगली बार जब रात में हॉर्न की आवाज़ सुनें, तो समझिए...
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अगली बार जब आप ट्रेन में सफर करें और रात में हॉर्न की आवाज़ सुनें, तो समझिए कि ये सिर्फ आवाज़ नहीं, बल्कि एक सुरक्षा संकेत है. ये याद दिलाता है कि जब आप सो रहे होते हैं, तब कोई पूरी जिम्मेदारी के साथ जाग रहा होता है. आपकी सुरक्षित यात्रा के पीछे सिर्फ मशीन नहीं, बल्कि एक पूरी टीम की मेहनत और सतर्कता काम कर रही होती है. आखिर में यही समझ आता है कि रेलवे की ये ‘कोड लैंग्वेज’ कोई रहस्य नहीं, बल्कि एक मजबूत सुरक्षा सिस्टम है, जो हर दिन लाखों यात्रियों को सुरक्षित मंजिल तक पहुंचाता है. (फोटो एआई)

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