रात में ट्रेन का हॉर्न क्यों लगता है अलग? ये ‘कोड लैंग्वेज’ हर सफर को सुरक्षित बनाती है, जानिए अंदर की पूरी कहानी

6 . अगली बार जब रात में हॉर्न की आवाज़ सुनें, तो समझिए...

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अगली बार जब आप ट्रेन में सफर करें और रात में हॉर्न की आवाज़ सुनें, तो समझिए कि ये सिर्फ आवाज़ नहीं, बल्कि एक सुरक्षा संकेत है. ये याद दिलाता है कि जब आप सो रहे होते हैं, तब कोई पूरी जिम्मेदारी के साथ जाग रहा होता है. आपकी सुरक्षित यात्रा के पीछे सिर्फ मशीन नहीं, बल्कि एक पूरी टीम की मेहनत और सतर्कता काम कर रही होती है. आखिर में यही समझ आता है कि रेलवे की ये ‘कोड लैंग्वेज’ कोई रहस्य नहीं, बल्कि एक मजबूत सुरक्षा सिस्टम है, जो हर दिन लाखों यात्रियों को सुरक्षित मंजिल तक पहुंचाता है. (फोटो एआई)

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