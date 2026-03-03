FacebookTwitterYoutubeInstagram
लाइफस्टाइल

एक ही खून फिर भी अलग-अलग ब्लड ग्रुप क्यों? जानिए शरीर के ‘छोटे मार्कर’ कैसे बदल देते हैं पूरा खेल

हम अक्सर कहते हैं कि खून सबका एक ही होता है लेकिन मेडिकल साइंस बताती है कि हर व्यक्ति का ब्लड पूरी तरह एक जैसा नहीं होता. रंग और संरचना समान होने के बावजूद, ब्लड समूह अलग-अलग होते हैं और यही अंतर कई बार जीवन बचाने या जोखिम बढ़ाने का कारण बनता है.

ऋतु सिंह | Mar 03, 2026, 08:48 AM IST

1. जब खून की मूल संरचना समान है तो फिर ब्लड ग्रुप अलग क्यों?

जब खून की मूल संरचना समान है तो फिर ब्लड ग्रुप अलग क्यों?
1

ब्लड ग्रुप की जानकारी रखना इमरजेंसी के लिए जरूरी नहीं बल्कि दुर्घटना, सर्जरी या गर्भावस्था जैसी स्थितियों में यह सबसे पहले जांची जाने वाली जानकारी होती है. सवाल यह है कि जब खून की मूल संरचना समान है तो फिर ब्लड ग्रुप अलग क्यों? इसका जवाब हमारी कोशिकाओं की सतह पर मौजूद सूक्ष्म जैविक संकेतों में छिपा है. यही संकेत तय करते हैं कि आपका शरीर किस ब्लड को स्वीकार करेगा और किसे अस्वीकार.

2.लाल रक्त कोशिकाओं पर मौजूद ‘एंटीजन’ का अंतर

लाल रक्त कोशिकाओं पर मौजूद ‘एंटीजन’ का अंतर
2

विशेषज्ञों के अनुसार लाल रक्त कोशिकाओं (Red Blood Cells) की सतह पर छोटे-छोटे प्रोटीन या ग्लोकोज आधारित चिन्ह होते हैं, जिन्हें एंटीजन कहा जाता है. इन्हीं एंटीजन के आधार पर ब्लड को A, B, AB और O समूहों में वर्गीकृत किया जाता है. यदि किसी व्यक्ति की कोशिकाओं पर A एंटीजन है, तो उसका ब्लड ग्रुप A होगा और  B एंटीजन होने पर B, दोनों होने पर AB और किसी का भी अभाव होने पर O समूह माना जाता है.

दिल्ली के एक वरिष्ठ पैथोलॉजिस्ट डॉ. विनय के अनुसार, “ब्लड ग्रुप का अंतर सतही मार्करों का अंतर है. यह रक्त की गुणवत्ता या ताकत का पैमाना नहीं है, बल्कि इम्यून सिस्टम की पहचान प्रणाली का हिस्सा है.”
 

3.Rh फैक्टर: पॉजिटिव और नेगेटिव का विज्ञान

Rh फैक्टर: पॉजिटिव और नेगेटिव का विज्ञान
3

A, B, AB और O के अलावा एक और महत्वपूर्ण तत्व है-Rh फैक्टर. यदि लाल रक्त कोशिकाओं पर Rh प्रोटीन मौजूद है, तो ब्लड ग्रुप पॉजिटिव कहलाता है; यदि अनुपस्थित है, तो नेगेटिव. उदाहरण के तौर पर A+ या O- जैसे संयोजन इसी आधार पर बनते हैं. Rh फैक्टर विशेष रूप से गर्भावस्था और ब्लड आधान (Blood Transfusion) के दौरान महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है. यदि किसी व्यक्ति को असंगत Rh ब्लड चढ़ा दिया जाए, तो शरीर तीव्र प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया दे सकता है, जो खतरनाक साबित हो सकती है.
 

4.विरासत से तय होता है आपका ब्लड ग्रुप

विरासत से तय होता है आपका ब्लड ग्रुप
4

रक्त समूह जन्म के साथ ही तय हो जाता है, क्योंकि यह माता-पिता से विरासत में मिलने वाले जीनों पर निर्भर करता है. प्रत्येक बच्चा अपने माता-पिता से जीनों का अलग संयोजन प्राप्त करता है. इसी कारण एक ही परिवार में भाई-बहनों के ब्लड ग्रुप अलग हो सकते हैं. केवल समान (Identical) जुड़वा बच्चों में ही जीन संरचना लगभग समान होती है, इसलिए उनका ब्लड ग्रुप भी सामान्यतः एक जैसा होता है. यह अंतर प्राकृतिक आनुवंशिक विविधता का हिस्सा है, न कि किसी प्रकार की असामान्यता.
 

5.इम्यून सिस्टम: शरीर का सतर्क प्रहरी

इम्यून सिस्टम: शरीर का सतर्क प्रहरी
5

हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली (Immune System) अपने और पराए की पहचान करने में बेहद सक्षम है. यह रोजाना ब्लड सेल्स की जांच करती रहती है और सामान्य परिस्थितियों में अपनी ही कोशिकाओं पर हमला नहीं करती. लेकिन यदि अलग एंटीजन वाला रक्त शरीर में प्रवेश करता है, तो प्रतिरक्षा प्रणाली उसे बाहरी तत्व समझकर प्रतिक्रिया दे सकती है. यही कारण है कि अस्पतालों में ब्लड चढ़ाने से पहले क्रॉस-मैचिंग और ब्लड ग्रुप की पुष्टि अनिवार्य होती है. डॉक्टरों के अनुसार, सही मिलान के बिना रक्त आधान करना गंभीर जटिलताओं को जन्म दे सकता है.
 

6.क्या ब्लड ग्रुप से स्वास्थ्य का अंदाजा लगाया जा सकता है?

क्या ब्लड ग्रुप से स्वास्थ्य का अंदाजा लगाया जा सकता है?
6

कुछ शोधों में यह संकेत मिले हैं कि कुछ रक्त समूहों का संबंध विशेष बीमारियों के जोखिम से जुड़ा हो सकता है, लेकिन विशेषज्ञ स्पष्ट करते हैं कि ब्लड ग्रुप स्वयं बीमारी का कारण नहीं होता. स्वास्थ्य कई कारकों पर निर्भर करता है. जीन, जीवनशैली, आहार और पर्यावरण. ब्लड ग्रुप एक जैविक पहचान है, न कि भाग्य का निर्धारक. सभी का खून देखने में एक जैसा हो सकता है, लेकिन उसकी सतह पर मौजूद सूक्ष्म एंटीजन उसे अलग पहचान देते हैं. यही अंतर चिकित्सा विज्ञान में बेहद अहम है.

ब्लड ग्रुप की जानकारी सिर्फ एक डेटा नहीं, बल्कि आपात स्थिति में जीवन रक्षक सूचना हो सकती है. इसलिए हर व्यक्ति को अपना ब्लड ग्रुप पता होना चाहिए और जरूरत पड़ने पर सही जानकारी साझा करनी चाहिए.

