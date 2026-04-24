आपके कपड़ों में भी खुद ही रखे-रखे हो जाते हैं छेद? क्या आपको पता है इसके पीछे का कारण

लाइफस्टाइल
डीएनए हिंदी वेब डेस्क | Apr 24, 2026, 01:28 PM IST
1.कपड़ों में बन जाते हैं छोटे-छोटे छेद
कुछ कपड़े ऐसे होते हैं जो हमारे फेवरेट होते हैं, ऐसे में हम इन्हें ज्यादा नहीं पहनते हैं और कभी-कभार ही निकालकर पहनते हैं, लेकिन कुछ ही दिनों या हफ्तों बाद इनमें छोटे-छोटे छेद नजर आने लगते हैं, जैसे चूहे ने इन्हें कुतरा हो या कीड़े ने खा लिया हो.
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2.होता है दुख
जब अपने पसंदीदा कपड़ों के साथ ऐसा होता है तो बहुत दुख होता है और समझ नहीं आता है कि आखिर ऐसा कैसे हुआ? हम सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर अलमारी में कीड़ें कहां से घुसे? हालांकि ज्यादातर मामलों में ये कीड़े या मॉथ की वजह से नहीं होते तो आखिर ये छेद होते क्यों हैं?
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3.हो सकती है ये वजह
दरअसल में इसके पीछे की मुख्य वजह है Friction,ये सबसे आम वजह है. ऐसा पतले और नरम दिखने वाले कपड़ों के साथ ज्यादा होता है. जब आप जींस या पैंट पहनते हैं तो टी-शर्ट का निचला हिस्सा बार-बार इन चीजों से रगड़ खाता है.
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4.ये कारण भी होते हैं जिम्मेदार
जींस का बटन, जिपर, रिवेट्स और बेल्ट का बकल इनसे सब के बार-बार रगड़ने से कपड़े के धागे कमजोर होने लगते हैं, जिससे धीरे-धीरे छोटे छेद बन जाते हैं. ये छेद अक्सर पेट के आसपास या नीचे की तरफ दिखते हैं.
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5.दूसरा बड़ा कारण
इसका दूसरा बड़ा कारण एक और है, डियोडोरेंट और पसीना, अगर छेद बगल के आसपास बन रहे हैं, तो पसीना और परफ्यूम के चलते भी हो सकता है. ये केमिकल्स कपड़े के फाइबर को कमजोर कर देते हैं. समय के साथ कपड़ा पतला हो जाता है और छेद बनने लगते हैं.
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6.पसीना हो सकता है कारण
ऐसे में जब आप कपड़े को तुरंत नहीं धोते हैं और इसे ऐसे ही पसीने के साथ रख देते हैं तो ये समस्या और बढ़ जाती है. इसके पीछे कुछ और कारण भी हो सकते हैं, जैसे हल्की टी-शर्ट को भारी जींस के साथ पेयर करना, जिपर या बटन वाली पैंट के साथ एक साथ धोने से कपड़ा घिस जाता है.
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7.कीड़े भी कर सकते हैं ये काम
कई बार हमें लगता है कि इसके पीछे कीड़े हो सकते हैं तो ये भी एक कारण हो सकता है. मॉथ या अन्य कीड़े कपड़ों में छेद कर सकते हैं. अगर आप चाहते हैं कि कपड़े में छेद न हों तो अच्छी क्वालिटी की टी-शर्ट चुनें, मोटे और लंबे फाइबर वाले कॉटन की टी-शर्ट लंबे समय तक टिकती है
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