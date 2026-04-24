आपके कपड़ों में भी खुद ही रखे-रखे हो जाते हैं छेद? क्या आपको पता है इसके पीछे का कारण

6 . पसीना हो सकता है कारण

6

ऐसे में जब आप कपड़े को तुरंत नहीं धोते हैं और इसे ऐसे ही पसीने के साथ रख देते हैं तो ये समस्या और बढ़ जाती है. इसके पीछे कुछ और कारण भी हो सकते हैं, जैसे हल्की टी-शर्ट को भारी जींस के साथ पेयर करना, जिपर या बटन वाली पैंट के साथ एक साथ धोने से कपड़ा घिस जाता है.

(Credit Image AI)