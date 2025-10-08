कुछ लोग बिना किसी मेहनत के सबका प्यार और सम्मान कैसे पा लेते हैं? ये 7 आदतें करती हैं उनकी सबको आकर्षित

कौन हैं पटना मेट्रो की पहली महिला लोको पायलट स्वाति मौर्य? जानें कहां से की है पढ़ाई-लिखाई
लाइफस्टाइल
Oct 08, 2025
1.7 आदतें कौन सी हैं जो सबका चहेता बना देती हैं
हम सब चाहते हैं कि सब हमारा सम्मान करें, हमें पसंद करें और हमारी बातों की कद्र करें. लेकिन, जब हम कुछ लोगों को देखते हैं, तो हमें हैरानी होती है. वे ज़्यादा बात नहीं करते, सबकी तारीफ़ नहीं करते, फिर भी सब उन्हें पसंद करते हैं और उनकी बातों का सम्मान करते हैं. ऐसा कैसे हो सकता है? क्या वे जन्म से ही खास लोग होते हैं?
बिल्कुल नहीं. दरअसल, वे कुछ आसान, मगर बेहद असरदार आदतों का पालन करते हैं. इन आदतों की वजह से उनके आस-पास के लोग सुरक्षित और प्यार महसूस करते हैं. तो आइए जानते हैं वो 7 गुप्त आदतें कौन सी हैं जिनकी वजह से वे सबके चहेते बनते हैं.
2.विश्वास बनाए रखना
वे अपनी बात नहीं तोड़ते. जो कहते हैं, वो करते हैं. यही विश्वसनीयता उनकी सबसे बड़ी ताकत है. अगर हमारे जीवन में ऐसे लोग हों, तो हमारा मानसिक स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा. क्योंकि हमें यह जानने का साहस मिलेगा कि कोई ईमानदार व्यक्ति है जिससे हम अपनी समस्याएँ साझा कर सकते हैं और सलाह ले सकते हैं.
3.असहमति पर झगड़ा या मनमुटाव न करने की आदत
अगर कोई हमारी राय के खिलाफ बोलता है, तो हम तुरंत गुस्सा हो जाते हैं. लेकिन ये लोग ऐसे नहीं हैं. ये मतभेदों को कुछ नया सीखने के अवसर के रूप में देखते हैं. इनका नज़रिया होता है, "तुम्हारी राय अलग है, मेरी अलग है, कोई बात नहीं, चलो इस पर बात करते हैं." इसी वजह से हम उनसे मुश्किल विषयों पर भी खुलकर बात कर पाते हैं.
4.हर बात को व्यक्तिगत रूप से न लेने की आदत
वे किसी की कही या की गई किसी छोटी सी ग़लती को अपने प्रति अनादर नहीं मानते और उसे अपने दिल में दबाए रखते हैं. वे सोचते हैं, "शायद उनकी परिस्थिति ठीक नहीं थी, इसलिए उन्होंने ऐसा किया," और अगर वे सच्चे दिल से माफ़ी मांगते हैं, तो उसे स्वीकार कर लेते हैं और आगे बढ़ जाते हैं. इससे छोटी-छोटी बातें बड़े झगड़ों में बदलने से बच जाती हैं.
5.क्षमा का गुण
वे अच्छी तरह जानते हैं कि गलतियाँ करना मानव स्वभाव है. इसलिए, जब दूसरे लोग गलतियाँ करते हैं, तो वे बिना कोई बड़ा बतंगड़ बनाए उन्हें आसानी से माफ़ कर देते हैं. उनके मन में कोई द्वेष नहीं रहता. क्षमा करने का गुण मन को शांति देता है, और वे उस शांति की कामना करते हैं.
6.वे स्वयं को सांत्वना देते हैं
उन्होंने कठिन परिस्थितियों का सामना करते समय या गुस्से में होने पर खुद को नियंत्रित और शांत करने की कला सीख ली है. वे श्वास अभ्यास या सकारात्मक विचारों के माध्यम से खुद को शांत रखते हैं. यह स्थिरता उन्हें दूसरों के लिए अधिक सुलभ बनाती है.
7.दूसरों की भावनाओं की कद्र करना
यह एक बहुत ही दुर्लभ और मूल्यवान गुण है. जब दूसरे अपनी समस्याएँ साझा करते हैं, तो वे उनकी भावनाओं को समझते हैं, बजाय इसके कि वे आपको "यह करो, वह करो" जैसी सलाह दें. वे आपको यह कहकर दिलासा देते हैं, "हाँ, यह बात आपको सचमुच परेशान करती है" या "आपने इसके लिए बहुत मेहनत की है.
8.झगड़े के बीच भी शांति और सम्मान बनाए रखना
किसी भी रिश्ते में तकरार होना आम बात है. हालाँकि, जब समस्याएं आती हैं, तो चिल्लाकर और दोषारोपण करके रिश्ते को खराब करने के बजाय, शांति से बातचीत करके समाधान ढूंढ़ना चाहिए. यही एक ऐसा कौशल है जो रिश्तों को मज़बूत बनाए रखता है. सम्मान हर स्थिति में करने वाला ही सबका चहेता होता है.
9.जान लें ये बात
कुल मिलाकर, सबका प्यार और सम्मान पाने के लिए आपको किसी बड़े चमत्कार की ज़रूरत नहीं है. ऊपर बताई गई इन छोटी-छोटी आदतों को अपने जीवन में अपना लेना ही काफी है. अगर आपमें ईमानदारी, दयालुता और दूसरों की भावनाओं को समझने की क्षमता है, तो आप भी वो इंसान बन सकते हैं जिसे हर कोई चाहता है.
