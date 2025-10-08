FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
Headlines

कौन हैं पटना मेट्रो की पहली महिला लोको पायलट स्वाति मौर्य? जानें कहां से की है पढ़ाई-लिखाई

ईडी की लग्जरी कार तस्करी मामले में अभिनेता दुलकर सलमान और पृथ्वीराज सुकुमारन के 17 ठिकानों पर छापेमारी  

Quick Hair Treatment: बिना पार्लर के पाएं शाइनी हेयर, टूटते-झड़ते बालों को रोकने के लिए आजमाएं शहद के ये सीक्रेट टिप्स

Karwa Chauth 2025: करवा चौथ पर सुहागिन महिलाओं को नहीं पहननी चाहिए इन रंगों की साड़ी और सूट, माने जाते हैं बेहद अशुभ

कुछ लोग बिना किसी मेहनत के सबका प्यार और सम्मान कैसे पा लेते हैं? ये 7 आदतें करती हैं उनकी सबको आकर्षित

Pawan Singh Net Worth: करोड़ों की संपत्ति, लग्जरी लाइफस्टाइल.. 10वीं पास पवन सिंह की नेट वर्थ जान उड़ जाएंगे होश!

Breast Cancer: सीने के आसपस सूजन, चकत्ते या स्किन का रंग बदल रहा है तो ये स्तन कैंसर का पहला संकेत हो सकता है

Himachal Bus Accident: बिलासपुर हादसे के बाद PM मोदी का ऐलान! मृतकों के परिजनों को मिलेंगे 2 लाख और घायलों को 50 हजार रुपये

Karwa Chauth: करवा चौथ की रात भयंकर अशुभ योग का खतरा, इस दौरान न करें पूजा, वरना मुसीबत तय

Bharti Singh के घर फिर गूंजेगी किलकारी! पति Harssh Limbachiyaa संग पहाड़ों के बीच फोटो शेयर कर बताई प्रेग्नेंसी

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
ईडी की लग्जरी कार तस्करी मामले में अभिनेता दुलकर सलमान और पृथ्वीराज सुकुमारन के 17 ठिकानों पर छापेमारी  

ईडी की लग्जरी कार तस्करी मामले में अभिनेता दुलकर सलमान और पृथ्वीराज सुकुमारन के 17 ठिकानों पर छापेमारी

Quick Hair Treatment: बिना पार्लर के पाएं शाइनी हेयर, टूटते-झड़ते बालों को रोकने के लिए आजमाएं शहद के ये सीक्रेट टिप्स

Quick Hair Treatment: बिना पार्लर के पाएं शाइनी हेयर, टूटते-झड़ते बालों को रोकने के लिए आजमाएं शहद के ये सीक्रेट टिप्स

Pawan Singh Net Worth: करोड़ों की संपत्ति, लग्जरी लाइफस्टाइल.. 10वीं पास पवन सिंह की नेट वर्थ जान उड़ जाएंगे होश!

Pawan Singh Net Worth: करोड़ों की संपत्ति, लग्जरी लाइफस्टाइल.. 10वीं पास पवन सिंह की नेट वर्थ जान उड़ जाएंगे होश!

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
कौन हैं पटना मेट्रो की पहली महिला लोको पायलट स्वाति मौर्य? जानें कहां से की है पढ़ाई-लिखाई

कौन हैं पटना मेट्रो की पहली महिला लोको पायलट स्वाति मौर्य? जानें कहां से की है पढ़ाई-लिखाई

Karwa Chauth 2025: करवा चौथ पर सुहागिन महिलाओं को नहीं पहननी चाहिए इन रंगों की साड़ी और सूट, माने जाते हैं बेहद अशुभ

करवा चौथ पर सुहागिन महिलाओं को नहीं पहननी चाहिए इन रंगों की साड़ी और सूट, माने जाते हैं बेहद अशुभ

कुछ लोग बिना किसी मेहनत के सबका प्यार और सम्मान कैसे पा लेते हैं? ये 7 आदतें करती हैं उनकी सबको आकर्षित

कुछ लोग बिना किसी मेहनत के सबका प्यार और सम्मान कैसे पा लेते हैं? ये 7 आदतें करती हैं उनकी सबको आकर्षित

HomePhotos

लाइफस्टाइल

कुछ लोग बिना किसी मेहनत के सबका प्यार और सम्मान कैसे पा लेते हैं? ये 7 आदतें करती हैं उनकी सबको आकर्षित

7 secret habits that attract people- कुछ लोग देखकर हैरानी होती है. वे ज़्यादा बात नहीं करते, सबकी तारीफ़ नहीं करते, फिर भी सब उन्हें पसंद करते हैं और उनकी बातों का सम्मान करते हैं.

ऋतु सिंह | Oct 08, 2025, 08:46 AM IST

1.7 आदतें कौन सी हैं जो सबका चहेता बना देती हैं

7 आदतें कौन सी हैं जो सबका चहेता बना देती हैं
1

हम सब चाहते हैं कि सब हमारा सम्मान करें, हमें पसंद करें और हमारी बातों की कद्र करें. लेकिन, जब हम कुछ लोगों को देखते हैं, तो हमें हैरानी होती है. वे ज़्यादा बात नहीं करते, सबकी तारीफ़ नहीं करते, फिर भी सब उन्हें पसंद करते हैं और उनकी बातों का सम्मान करते हैं. ऐसा कैसे हो सकता है? क्या वे जन्म से ही खास लोग होते हैं?
बिल्कुल नहीं. दरअसल, वे कुछ आसान, मगर बेहद असरदार आदतों का पालन करते हैं. इन आदतों की वजह से उनके आस-पास के लोग सुरक्षित और प्यार महसूस करते हैं. तो आइए जानते हैं वो 7 गुप्त आदतें कौन सी हैं जिनकी वजह से वे सबके चहेते बनते हैं.
 

Advertisement

2.विश्वास बनाए रखना

विश्वास बनाए रखना
2

वे अपनी बात नहीं तोड़ते. जो कहते हैं, वो करते हैं. यही विश्वसनीयता उनकी सबसे बड़ी ताकत है. अगर हमारे जीवन में ऐसे लोग हों, तो हमारा मानसिक स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा. क्योंकि हमें यह जानने का साहस मिलेगा कि कोई ईमानदार व्यक्ति है जिससे हम अपनी समस्याएँ साझा कर सकते हैं और सलाह ले सकते हैं.
 

3.असहमति पर झगड़ा या मनमुटाव न करने की आदत

असहमति पर झगड़ा या मनमुटाव न करने की आदत
3

अगर कोई हमारी राय के खिलाफ बोलता है, तो हम तुरंत गुस्सा हो जाते हैं. लेकिन ये लोग ऐसे नहीं हैं. ये मतभेदों को कुछ नया सीखने के अवसर के रूप में देखते हैं. इनका नज़रिया होता है, "तुम्हारी राय अलग है, मेरी अलग है, कोई बात नहीं, चलो इस पर बात करते हैं." इसी वजह से हम उनसे मुश्किल विषयों पर भी खुलकर बात कर पाते हैं.
 

4.हर बात को व्यक्तिगत रूप से न लेने की आदत

हर बात को व्यक्तिगत रूप से न लेने की आदत
4

वे किसी की कही या की गई किसी छोटी सी ग़लती को अपने प्रति अनादर नहीं मानते और उसे अपने दिल में दबाए रखते हैं. वे सोचते हैं, "शायद उनकी परिस्थिति ठीक नहीं थी, इसलिए उन्होंने ऐसा किया," और अगर वे सच्चे दिल से माफ़ी मांगते हैं, तो उसे स्वीकार कर लेते हैं और आगे बढ़ जाते हैं. इससे छोटी-छोटी बातें बड़े झगड़ों में बदलने से बच जाती हैं.
 

TRENDING NOW

5.क्षमा का गुण

क्षमा का गुण
5

वे अच्छी तरह जानते हैं कि गलतियाँ करना मानव स्वभाव है. इसलिए, जब दूसरे लोग गलतियाँ करते हैं, तो वे बिना कोई बड़ा बतंगड़ बनाए उन्हें आसानी से माफ़ कर देते हैं. उनके मन में कोई द्वेष नहीं रहता. क्षमा करने का गुण मन को शांति देता है, और वे उस शांति की कामना करते हैं.
 

6.वे स्वयं को सांत्वना देते हैं 

वे स्वयं को सांत्वना देते हैं 
6

उन्होंने कठिन परिस्थितियों का सामना करते समय या गुस्से में होने पर खुद को नियंत्रित और शांत करने की कला सीख ली है. वे श्वास अभ्यास या सकारात्मक विचारों के माध्यम से खुद को शांत रखते हैं. यह स्थिरता उन्हें दूसरों के लिए अधिक सुलभ बनाती है.
 
 

7.दूसरों की भावनाओं की कद्र करना

दूसरों की भावनाओं की कद्र करना
7

यह एक बहुत ही दुर्लभ और मूल्यवान गुण है. जब दूसरे अपनी समस्याएँ साझा करते हैं, तो वे उनकी भावनाओं को समझते हैं, बजाय इसके कि वे आपको "यह करो, वह करो" जैसी सलाह दें. वे आपको यह कहकर दिलासा देते हैं, "हाँ, यह बात आपको सचमुच परेशान करती है" या "आपने इसके लिए बहुत मेहनत की है.

8.झगड़े के बीच भी शांति और सम्मान बनाए रखना

झगड़े के बीच भी शांति और सम्मान बनाए रखना
8

किसी भी रिश्ते में तकरार होना आम बात है. हालाँकि, जब समस्याएं आती हैं, तो चिल्लाकर और दोषारोपण करके रिश्ते को खराब करने के बजाय, शांति से बातचीत करके समाधान ढूंढ़ना चाहिए. यही एक ऐसा कौशल है जो रिश्तों को मज़बूत बनाए रखता है. सम्मान हर स्थिति में करने वाला ही सबका चहेता होता है.
 

9.जान लें ये बात

जान लें ये बात
9

कुल मिलाकर, सबका प्यार और सम्मान पाने के लिए आपको किसी बड़े चमत्कार की ज़रूरत नहीं है. ऊपर बताई गई इन छोटी-छोटी आदतों को अपने जीवन में अपना लेना ही काफी है. अगर आपमें ईमानदारी, दयालुता और दूसरों की भावनाओं को समझने की क्षमता है, तो आप भी वो इंसान बन सकते हैं जिसे हर कोई चाहता है.

 अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

 

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
Ravivar Ke Upay: सूर्य देव के कमजोर होने से बिगड़ जाते हैं बनते काम, रविवार के दिन अचूक उपाय करने से दूर होगी समस्या
सूर्य देव के कमजोर होने से बिगड़ जाते हैं बनते काम, रविवार के अचूक उपाय करने से दूर होगी समस्या
दिल्ली में गर्मी ने किया बेहाल, 40 के पार पहुंच गया तापमान, जानिए कैसा रहेगा मौसम का हाल
दिल्ली में गर्मी ने किया बेहाल, 40 के पार पहुंच गया तापमान, जानिए कैसा रहेगा मौसम का हाल
Stree 2 Release Date: फिर लौट रही 'स्त्री', Rajkummar Rao-Shraddha Kapoor ने अनोखे अंदाज में किया रिलीज डेट का ऐलान
Stree 2 Release Date: फिर लौट रही 'स्त्री', राजकुमार राव-श्रद्धा कपूर ने अनोखे अंदाज में किया रिलीज डेट का ऐलान
MI Vs KKR: वानखेड़े स्डेडियम में रोहित-सूर्या के बल्ले से निकलेगी आग, जानें कैसी है मैच के लिए तैयार पिच 
MI Vs KKR: वानखेड़े स्डेडियम में रोहित-सूर्या के बल्ले से निकलेगी आग, जानें कैसी है मैच के लिए तैयार पिच
'जो अतीक अहमद से डरते थे अब हमसे डरेंगे', जानिए क्या है हमलावरों का मंसूबा, परीक्षा की तैयारी से हत्यारे कैसे बने?
'जो अतीक से डरते थे अब हमसे डरेंगे', हैरान कर देगा हमलावरों का मंसूबा
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
कौन हैं पटना मेट्रो की पहली महिला लोको पायलट स्वाति मौर्य? जानें कहां से की है पढ़ाई-लिखाई
कौन हैं पटना मेट्रो की पहली महिला लोको पायलट स्वाति मौर्य? जानें कहां से की है पढ़ाई-लिखाई
Karwa Chauth 2025: करवा चौथ पर सुहागिन महिलाओं को नहीं पहननी चाहिए इन रंगों की साड़ी और सूट, माने जाते हैं बेहद अशुभ
करवा चौथ पर सुहागिन महिलाओं को नहीं पहननी चाहिए इन रंगों की साड़ी और सूट, माने जाते हैं बेहद अशुभ
कुछ लोग बिना किसी मेहनत के सबका प्यार और सम्मान कैसे पा लेते हैं? ये 7 आदतें करती हैं उनकी सबको आकर्षित
कुछ लोग बिना किसी मेहनत के सबका प्यार और सम्मान कैसे पा लेते हैं? ये 7 आदतें करती हैं उनकी सबको आकर्षित
Breast Cancer: सीने के आसपस सूजन, चकत्ते या स्किन का रंग बदल रहा है तो ये स्तन कैंसर का पहला संकेत हो सकता है
सीने के आसपस सूजन, चकत्ते या स्किन का रंग बदल रहा है तो ये स्तन कैंसर का पहला संकेत हो सकता है
Gauri Khan Net Worth: दीपिका-ऐश्वर्या से भी अमीर है किंग खान की 'क्वीन' गौरी खान, जानें कहां से करती हैं सबसे ज्यादा कमाई
Gauri Khan Net Worth: दीपिका-ऐश्वर्या से भी अमीर है किंग खान की 'क्वीन' गौरी खान, जानें कहां से करती हैं सबसे ज्यादा कमाई
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Sharad Purnima Moon Not Rise Then: शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत? 
शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत?
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
MORE