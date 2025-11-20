आपको पता है बुरी नजर से बचने के लिए 'Touch Wood' क्यों कहते हैं लोग?

1 . Touch Wood Meaning

1

'टच वुड' एक बहुत ही आम मुहावरा है जिसे लोग अपनी रोज़मर्रा की बातचीत में इस्तेमाल करते हैं. जब भी लोग अपनी किसी सफलता, खुशकिस्मती या किसी अच्छी चीज के बारे में बात करते हैं, तो तुरंत 'टच वुड' कहकर किसी लकड़ी की चीज को छू लेते हैं. ऐसा माना जाता है कि ऐसा करने से बुरी नजर नहीं लगती और हमारी अच्छी किस्मत बनी रहती है. क्या है यह अंधविश्वास है या फिर कोई सदियों पुरानी परंपरा, चलिए हम आपको यहां बताते हैं.