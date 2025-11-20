आपको पता है बुरी नजर से बचने के लिए 'Touch Wood' क्यों कहते हैं लोग?

लाइफस्टाइल
Pragya Bharti | Nov 20, 2025, 02:20 PM IST
1.Touch Wood Meaning
'टच वुड' एक बहुत ही आम मुहावरा है जिसे लोग अपनी रोज़मर्रा की बातचीत में इस्तेमाल करते हैं. जब भी लोग अपनी किसी सफलता, खुशकिस्मती या किसी अच्छी चीज के बारे में बात करते हैं, तो तुरंत 'टच वुड' कहकर किसी लकड़ी की चीज को छू लेते हैं. ऐसा माना जाता है कि ऐसा करने से बुरी नजर नहीं लगती और हमारी अच्छी किस्मत बनी रहती है. क्या है यह अंधविश्वास है या फिर कोई सदियों पुरानी परंपरा, चलिए हम आपको यहां बताते हैं.
2.प्राचीन पगान परंपराओं से संबंध
इतिहासकारों का मानना है कि 'टच वुड' की शुरुआत प्राचीन पगान (Pagan) सभ्यताओं से हुई थी. खासकर सेल्टिक लोगों का विश्वास था कि पेड़ों में आत्माएं और देवी-देवता वास करते हैं. वे मानते थे कि किसी पेड़ को छूने से वे दैवीय शक्ति से जुड़ रहे हैं, सुरक्षा की मांग कर रहे हैं, या बुरी आत्माओं से अपनी खुशकिस्मती को बचा रहे हैं. लकड़ी को छूना उनके लिए आभार प्रकट करने का तरीका था.
3.ईसाई धर्म से जुड़ी मान्यता
एक और लोकप्रिय मान्यता इस मुहावरे को ईसाई धर्म से जोड़ती है. ऐसा कहा जाता है कि ईसा मसीह को जिस क्रूस पर चढ़ाया गया था, उससे जुड़ी "पवित्र लकड़ी" को छूना शुभ माना जाता था. चर्च या क्रॉस की लकड़ी को छूकर लोग ईश्वर का आशीर्वाद मांगते थे.धीरे-धीरे यह धार्मिक परंपरा पूरे यूरोप में फैल गई.
4.लकड़ी को ही क्यों छूते हैं लोग?
यह सवाल उठता है कि किसी अच्छी बात का ज़िक्र होने पर सिर्फ लकड़ी को ही क्यों छुआ जाता है, किसी अन्य चीज़ को क्यों नहीं? पुराने समय में पेड़ को जीवन, ऊर्जा और निरंतरता का प्रतीक माना जाता था. माना जाता था कि लकड़ी को छूने से उसके भीतर की शुभ शक्तियां जाग जाती हैं और व्यक्ति को नकारात्मकता से बचाती हैं.
5.मनोविज्ञान क्या कहता है?
यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो द्वारा 2013 में किए गए एक रिसर्च में पाया गया कि लकड़ी को छूना एक मनोवैज्ञानिक सहारा देता है. जब लोग 'किस्मत को ललकारने' वाले वाक्य बोलते हैं जैसे- "मुझे कभी बीमारी नहीं हुई", तो लकड़ी छूने जैसी शारीरिक क्रिया करने से वे खुद को अधिक सुरक्षित महसूस करते हैं.
इसे यह छोटा-सा इशारा प्रतीकात्मक रूप से 'बुरी किस्मत को दूर धकेलने' जैसा काम करता है, जिससे दिमाग को नियंत्रण का एहसास मिलता है और चिंता कम होती है.
6.आधुनिक दौर में 'टच वुड' का क्या अर्थ है?
आज विज्ञान और तकनीक के युग में भी 'टच वुड' की परंपरा जीवित है. यह केवल अंधविश्वास नहीं, बल्कि विनम्रता और सावधानी का प्रतीक बन गया है. इसका मतलब होता है कि "अभी सब ठीक है, पर कुछ भी हो सकता है. "यह आदत हमें अनिश्चितता के बीच थोड़ी-सी शांति और खुद पर नियंत्रण महसूस करने का अवसर देती है.
7.दुनिया भर में टच वुड का अलग-अलग तरीका
यह आदत सिर्फ भारत या ब्रिटेन तक सीमित नहीं है, बल्कि दुनिया भर में इसके अलग-अलग रूप हैं.
अमेरिका और कनाडा में इसे "नॉक ऑन वुड" (Knock on Wood) कहा जाता है.
तुर्की में लोग लकड़ी पर दो बार ठक-ठक करते हैं और फिर बुरा भाग्य दूर करने के लिए कान की लौ (Earlobe) को पकड़ते हैं.
ब्राजील में इस मुहावरे को "बटेर ना मादेइरा" (Bater na Madeira) कहा जाता है.
8.क्यों नहीं मिटती टच वुड बोलने की ये आदत?
यह आदत इसलिए बनी रहती है क्योंकि यह हमें मनोवैज्ञानिक सुकून देती है. सामाजिक रूप से भी यह एक आदत बन गई है; किसी की अच्छी खबर सुनकर 'टच वुड' कहना एक तरह से शुभकामना देना है. यह हमारी उस मानवीय ज़रूरत को पूरा करता है जिसमें हम अनिश्चितता के बीच भी सुरक्षा की भावना चाहते हैं.
अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.