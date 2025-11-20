FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़

नीतीश कुमार को 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने पर तेजस्वी यादव ने दी बधाई | दिल्ली दंगा मामले में शरजील इमाम की जमानत का विरोध | AIMIM अध्यक्ष ओवैसी का बड़ा बयान- सुसाइड बॉम्बिंग शहादत नहीं, संगीन जुर्म है

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
IND vs SA: साउथ अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज से बाहर हो सकते हैं हार्दिक पांड्या-जसप्रीत बुमराह, BCCI ने बनाया प्लान

IND vs SA: साउथ अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज से बाहर हो सकते हैं हार्दिक पांड्या-जसप्रीत बुमराह, BCCI ने बनाया प्लान

कौन हैं बिहार की नई नवेली मंत्री श्रेयसी सिंह? ओलंपिक की वो निशानेबाज जिन्होंने पहले विधायकी और फिर मंत्रीपद पर लगाया निशाना

कौन हैं बिहार की नई नवेली मंत्री श्रेयसी सिंह? ओलंपिक की वो निशानेबाज जिन्होंने पहले विधायकी और फिर मंत्रीपद पर लगाया निशाना

Anil Ambani के रिलायंस ग्रुप पर ED का बड़ा एक्शन, जब्त की 1,400 करोड़ की संपत्ति

Anil Ambani के रिलायंस ग्रुप पर ED का बड़ा एक्शन, जब्त की 1,400 करोड़ की संपत्ति

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
आपको पता है बुरी नजर से बचने के लिए 'Touch Wood' क्यों कहते हैं लोग?

आपको पता है बुरी नजर से बचने के लिए 'Touch Wood' क्यों कहते हैं लोग?

Ayurvedic Remedies For Flu: बुखार और सर्दी की छुट्टी कर देंगे ये देशी नुस्खे, झट से मिल जाएगा आराम

बुखार और सर्दी की छुट्टी कर देंगे ये देशी नुस्खे, झट से मिल जाएगा आराम

किस स्कूल में पढ़ाती थीं बिहार के CM नीतीश कुमार की धर्मपत्नी मंजू देवी? हमेशा रहीं लो-प्रोफाइल, हर परिस्थिति में दिया था पति का साथ

किस स्कूल में पढ़ाती थीं बिहार के CM नीतीश कुमार की धर्मपत्नी मंजू देवी? हमेशा रहीं लो-प्रोफाइल, हर परिस्थिति में दिया था पति का साथ

HomePhotos

लाइफस्टाइल

आपको पता है बुरी नजर से बचने के लिए 'Touch Wood' क्यों कहते हैं लोग?

'टच वुड' का इतिहास प्राचीन पगान सभ्यताओं से जुड़ा है, जहां पेड़ को दैवीय शक्ति का प्रतीक माना जाता था. मनोवैज्ञानिक रूप से, यह क्रिया नियंत्रण का एहसास देती है और चिंता कम करती है, जिससे बुरी किस्मत टलने का मानसिक सहारा मिलता है.

Pragya Bharti | Nov 20, 2025, 02:20 PM IST

1.Touch Wood Meaning

Touch Wood Meaning
1

'टच वुड' एक बहुत ही आम मुहावरा है जिसे लोग अपनी रोज़मर्रा की बातचीत में इस्तेमाल करते हैं. जब भी लोग अपनी किसी सफलता, खुशकिस्मती या किसी अच्छी चीज के बारे में बात करते हैं, तो तुरंत 'टच वुड' कहकर किसी लकड़ी की चीज को छू लेते हैं. ऐसा माना जाता है कि ऐसा करने से बुरी नजर नहीं लगती और हमारी अच्छी किस्मत बनी रहती है. क्या है यह अंधविश्वास है या फिर कोई सदियों पुरानी परंपरा, चलिए हम आपको यहां बताते हैं. 

Advertisement

2.प्राचीन पगान परंपराओं से संबंध

प्राचीन पगान परंपराओं से संबंध
2

इतिहासकारों का मानना है कि 'टच वुड' की शुरुआत प्राचीन पगान (Pagan) सभ्यताओं से हुई थी. खासकर सेल्टिक लोगों का विश्वास था कि पेड़ों में आत्माएं और देवी-देवता वास करते हैं. वे मानते थे कि किसी पेड़ को छूने से वे दैवीय शक्ति से जुड़ रहे हैं, सुरक्षा की मांग कर रहे हैं, या बुरी आत्माओं से अपनी खुशकिस्मती को बचा रहे हैं. लकड़ी को छूना उनके लिए आभार प्रकट करने का तरीका था.

3.ईसाई धर्म से जुड़ी मान्यता

ईसाई धर्म से जुड़ी मान्यता
3

एक और लोकप्रिय मान्यता इस मुहावरे को ईसाई धर्म से जोड़ती है. ऐसा कहा जाता है कि ईसा मसीह को जिस क्रूस पर चढ़ाया गया था, उससे जुड़ी "पवित्र लकड़ी" को छूना शुभ माना जाता था. चर्च या क्रॉस की लकड़ी को छूकर लोग ईश्वर का आशीर्वाद मांगते थे.धीरे-धीरे यह धार्मिक परंपरा पूरे यूरोप में फैल गई.

4.लकड़ी को ही क्यों छूते हैं लोग?

लकड़ी को ही क्यों छूते हैं लोग?
4

यह सवाल उठता है कि किसी अच्छी बात का ज़िक्र होने पर सिर्फ लकड़ी को ही क्यों छुआ जाता है, किसी अन्य चीज़ को क्यों नहीं? पुराने समय में पेड़ को जीवन, ऊर्जा और निरंतरता का प्रतीक माना जाता था. माना जाता था कि लकड़ी को छूने से उसके भीतर की शुभ शक्तियां जाग जाती हैं और व्यक्ति को नकारात्मकता से बचाती हैं.

TRENDING NOW

5.मनोविज्ञान क्या कहता है?

मनोविज्ञान क्या कहता है?
5

यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो द्वारा 2013 में किए गए एक रिसर्च में पाया गया कि लकड़ी को छूना एक मनोवैज्ञानिक सहारा देता है. जब लोग 'किस्मत को ललकारने' वाले वाक्य बोलते हैं जैसे- "मुझे कभी बीमारी नहीं हुई", तो लकड़ी छूने जैसी शारीरिक क्रिया करने से वे खुद को अधिक सुरक्षित महसूस करते हैं.
इसे यह छोटा-सा इशारा प्रतीकात्मक रूप से 'बुरी किस्मत को दूर धकेलने' जैसा काम करता है, जिससे दिमाग को नियंत्रण का एहसास मिलता है और चिंता कम होती है.

6.आधुनिक दौर में 'टच वुड' का क्या अर्थ है?

आधुनिक दौर में 'टच वुड' का क्या अर्थ है?
6

आज विज्ञान और तकनीक के युग में भी 'टच वुड' की परंपरा जीवित है. यह केवल अंधविश्वास नहीं, बल्कि विनम्रता और सावधानी का प्रतीक बन गया है. इसका मतलब होता है कि "अभी सब ठीक है, पर कुछ भी हो सकता है. "यह आदत हमें अनिश्चितता के बीच थोड़ी-सी शांति और खुद पर नियंत्रण महसूस करने का अवसर देती है.

7.दुनिया भर में टच वुड का अलग-अलग तरीका

दुनिया भर में टच वुड का अलग-अलग तरीका
7

यह आदत सिर्फ भारत या ब्रिटेन तक सीमित नहीं है, बल्कि दुनिया भर में इसके अलग-अलग रूप हैं. 
अमेरिका और कनाडा में इसे "नॉक ऑन वुड" (Knock on Wood) कहा जाता है.
तुर्की में लोग लकड़ी पर दो बार ठक-ठक करते हैं और फिर बुरा भाग्य दूर करने के लिए कान की लौ (Earlobe) को पकड़ते हैं.
ब्राजील में इस मुहावरे को "बटेर ना मादेइरा" (Bater na Madeira) कहा जाता है.

8.क्यों नहीं मिटती टच वुड बोलने की ये आदत?

क्यों नहीं मिटती टच वुड बोलने की ये आदत?
8

यह आदत इसलिए बनी रहती है क्योंकि यह हमें मनोवैज्ञानिक सुकून देती है. सामाजिक रूप से भी यह एक आदत बन गई है; किसी की अच्छी खबर सुनकर 'टच वुड' कहना एक तरह से शुभकामना देना है. यह हमारी उस मानवीय ज़रूरत को पूरा करता है जिसमें हम अनिश्चितता के बीच भी सुरक्षा की भावना चाहते हैं.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकxइंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
IND vs SA: साउथ अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज से बाहर हो सकते हैं हार्दिक पांड्या-जसप्रीत बुमराह, BCCI ने बनाया प्लान
IND vs SA: साउथ अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज से बाहर हो सकते हैं हार्दिक पांड्या-जसप्रीत बुमराह, BCCI ने बनाया प्लान
कौन हैं बिहार की नई नवेली मंत्री श्रेयसी सिंह? ओलंपिक की वो निशानेबाज जिन्होंने पहले विधायकी और फिर मंत्रीपद पर लगाया निशाना
कौन हैं बिहार की नई नवेली मंत्री श्रेयसी सिंह? ओलंपिक की वो निशानेबाज जिन्होंने पहले विधायकी और फिर मंत्रीपद पर लगाया निशाना
Anil Ambani के रिलायंस ग्रुप पर ED का बड़ा एक्शन, जब्त की 1,400 करोड़ की संपत्ति
Anil Ambani के रिलायंस ग्रुप पर ED का बड़ा एक्शन, जब्त की 1,400 करोड़ की संपत्ति
Rising Star Asia Cup 2025: भारत-पाकिस्तान के बीच खेला जा सकता है फाइनल, देखें किन 4 टीमों ने बनाई सेमीफाइनल में जगह
Rising Star Asia Cup 2025: भारत-पाकिस्तान के बीच खेला जा सकता है फाइनल, देखें किन 4 टीमों ने बनाई सेमीफाइनल में जगह
भारत का ये राज्य कुत्ते के काटने पर दे रहा है लाखों, इस वजह से लेना पड़ा ये बड़ा फैसला...
भारत का ये राज्य कुत्ते के काटने पर दे रहा है लाखों, इस वजह से लेना पड़ा ये बड़ा फैसला...
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
आपको पता है बुरी नजर से बचने के लिए 'Touch Wood' क्यों कहते हैं लोग?
आपको पता है बुरी नजर से बचने के लिए 'Touch Wood' क्यों कहते हैं लोग?
Ayurvedic Remedies For Flu: बुखार और सर्दी की छुट्टी कर देंगे ये देशी नुस्खे, झट से मिल जाएगा आराम
बुखार और सर्दी की छुट्टी कर देंगे ये देशी नुस्खे, झट से मिल जाएगा आराम
किस स्कूल में पढ़ाती थीं बिहार के CM नीतीश कुमार की धर्मपत्नी मंजू देवी? हमेशा रहीं लो-प्रोफाइल, हर परिस्थिति में दिया था पति का साथ
किस स्कूल में पढ़ाती थीं बिहार के CM नीतीश कुमार की धर्मपत्नी मंजू देवी? हमेशा रहीं लो-प्रोफाइल, हर परिस्थिति में दिया था पति का साथ
Numerology: नीतीश कुमार को ये मूलांक बना रहा 10वीं बार बिहार का सीएम, जानें किस ग्रह की कृपा से बने रहते हैं राजा
नीतीश कुमार को ये मूलांक बना रहा 10वीं बार बिहार का सीएम, जानें किस ग्रह की कृपा से बने रहते हैं राजा
CM Nitish Kumar की फेवरेट डिश क्या है? पटना के इस मशहूर रेस्टोरेंट में बार-बार आते हैं खाने, लालू-राहुल भी हैं इसके फैन
CM Nitish Kumar की फेवरेट डिश क्या है? पटना के इस मशहूर रेस्टोरेंट में बार-बार आते हैं खाने, लालू-राहुल भी हैं इसके फैन
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
दुनिया के वो 5 देश जिनका D से शुरू होता है नाम, खूबसूरती में नहीं हैं किसी से कम
दुनिया के वो 5 देश जिनका D से शुरू होता है नाम, खूबसूरती में नहीं हैं किसी से कम
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Sharad Purnima Moon Not Rise Then: शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत? 
शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत?
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
MORE