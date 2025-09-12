FacebookTwitterYoutubeInstagram
इस देश में पति अपना सकेंगे पत्नी का सरनेम, कोर्ट ने पलट दिया सदियों पुराना कानून

PCOS को कंट्रोल करने का क्या है सबसे आसान तरीका? जल्दी मिलेगा आराम अगर मान ली ये बात

लोग क्यों करते हैं रिलेशनशिप में चीटिंग? जानिए 6 बड़ी वजहें

Viral Video: शादी से पहले दूल्हा का हो गया एक्सीडेंट, 7 फेरे लेने अस्पताल ही पहुंच गई दुल्हन

20 रुपए से भी सस्ती ये चीजें हैं Diabetes की पक्की दुश्मन, महीनों से बढ़ा Sugar Level भी होगा कंट्रोल

Bank Holiday: क्या 13 सितंबर को बंद रहेंगे बैंक? जानिए दूसरे शनिवार की छुट्टियों को लेकर क्या कहता है RBI

सुशीला कार्की बनेंगी नेपाल की अंतरिम PM, Gen-Z समूहों की बैठक में बनी सहमति

क्या ट्रंप-नेतन्याहू ने मिलकर रची कतर पर हमले की साजिश, किसे मारने के लिए बनाया गया था प्लान?

क्रेडिट कार्ड करते हैं इस्तेमाल तो हो जाएं सावधान! इन गलतियों से हो सकता है भारी नुकसान

अमेरिका में गन कल्चर जानलेवा है तो सरकार लगाम क्यों नहीं लगाती, जानिए वजह

लाइफस्टाइल

लोग क्यों करते हैं रिलेशनशिप में चीटिंग? जानिए 6 बड़ी वजहें

रिश्ते भरोसे और प्यार पर टिके होते हैं, लेकिन जब इनमें दरार आती है तो धोखा सबसे बड़ा कारण बन जाता है. बहुत से लोग अपने साथी से छिपकर किसी और की तरफ खिंच जाते हैं. सवाल ये है कि ऐसा क्यों होता है? आइए जानते हैं इसके पीछे की 6 वजहें. 

राजा राम | Sep 12, 2025, 09:03 PM IST

1.कमिटमेंट का डर

कमिटमेंट का डर
1

पहली वजह है कमिटमेंट का डर. जब किसी को लगता है कि रिश्ता बहुत गंभीर हो गया है, तो वह खुद को बंधा हुआ महसूस करता है और बाहर नई आजादी की तलाश करने लगता है. 

2.भावनात्मक दूरी

भावनात्मक दूरी
2

दूसरी वजह है भावनात्मक दूरी. जब साथी के बीच अपनापन और समझ कम हो जाती है, तो व्यक्ति किसी और से सहारा ढूंढने लगता है. 

3.बदला लेने की भावना

बदला लेने की भावना
3

तीसरी वजह होती है बदला लेने की भावना. अगर किसी को लगता है कि उसका साथी पहले ही उसे धोखा दे चुका है, तो वह भी वैसा ही कदम उठाता है. 
 

4.जब रिश्ते में जरूरतें पूरी नहीं होतीं

जब रिश्ते में जरूरतें पूरी नहीं होतीं
4

शारीरिक संतुष्टि की कमी भी धोखे की बड़ी वजह है. जब रिश्ते में जरूरतें पूरी नहीं होतीं, तो लोग बाहर आकर्षण खोजने लगते हैं.

5.रोमांच और नयापन

रोमांच और नयापन
5

रोमांच और नयापन की चाहत भी धोखा देने की ओर धकेलती है. लंबे समय तक एक ही साथी के साथ रहने पर बोरियत आ सकती है. 
 

6.गलत संगत

गलत संगत
6

गलत संगत और मौके भी इसमें अहम भूमिका निभाते हैं. कई बार नशे या दबाव में लोग खुद पर काबू खो देते हैं.

7.समस्या को सही समय पर हल करें

समस्या को सही समय पर हल करें
7

धोखा किसी भी रिश्ते के लिए सबसे गहरी चोट है. इसलिए जरूरी है कि लोग खुलकर बात करें और समस्या को सही समय पर हल करें. 

Disclaimer: यह खबर सामान्य जानकारी पर आधारित है डीएनए हिंदी इसकी पुष्टि नहीं करता है. 

