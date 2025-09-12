लोग क्यों करते हैं रिलेशनशिप में चीटिंग? जानिए 6 बड़ी वजहें

इस देश में पति अपना सकेंगे पत्नी का सरनेम, कोर्ट ने पलट दिया सदियों पुराना कानून
लाइफस्टाइल
राजा राम | Sep 12, 2025, 09:03 PM IST
1.कमिटमेंट का डर
पहली वजह है कमिटमेंट का डर. जब किसी को लगता है कि रिश्ता बहुत गंभीर हो गया है, तो वह खुद को बंधा हुआ महसूस करता है और बाहर नई आजादी की तलाश करने लगता है.
2.भावनात्मक दूरी
दूसरी वजह है भावनात्मक दूरी. जब साथी के बीच अपनापन और समझ कम हो जाती है, तो व्यक्ति किसी और से सहारा ढूंढने लगता है.
3.बदला लेने की भावना
तीसरी वजह होती है बदला लेने की भावना. अगर किसी को लगता है कि उसका साथी पहले ही उसे धोखा दे चुका है, तो वह भी वैसा ही कदम उठाता है.
4.जब रिश्ते में जरूरतें पूरी नहीं होतीं
शारीरिक संतुष्टि की कमी भी धोखे की बड़ी वजह है. जब रिश्ते में जरूरतें पूरी नहीं होतीं, तो लोग बाहर आकर्षण खोजने लगते हैं.
5.रोमांच और नयापन
रोमांच और नयापन की चाहत भी धोखा देने की ओर धकेलती है. लंबे समय तक एक ही साथी के साथ रहने पर बोरियत आ सकती है.
6.गलत संगत
गलत संगत और मौके भी इसमें अहम भूमिका निभाते हैं. कई बार नशे या दबाव में लोग खुद पर काबू खो देते हैं.
7.समस्या को सही समय पर हल करें
धोखा किसी भी रिश्ते के लिए सबसे गहरी चोट है. इसलिए जरूरी है कि लोग खुलकर बात करें और समस्या को सही समय पर हल करें.
