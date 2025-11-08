FacebookTwitterYoutubeInstagram
Delhi-NCR में दमघोंटू हवा! प्रदूषण स्तर को देख CM रेखा गुप्ता ने की निजी कर्मचारियों को Work From Home देने की अपील

Building Collapse: बिल्डिंग के नीचे खड़े लोगों पर भरभराकर गिरी बालकनी, 3 लोगों की मौत, 4 घायल

मूली के साथ खाएंगे ये चीजें तो शरीर में फैलने लगेगा जहर, फायदे की जगह उठाएंगे नुकसान

सुबह खाली पेट चबाएं यह बूटी, कोलेस्ट्रॉल-बीपी और यूरिक एसिड होगा कंट्रोल, बुढ़ापे में भी दिखेंगे जवान 

दुनिया का इकलौता वेजिटेरियन सिटी बना ये शहर, जानें भारत में कहां-कहां नॉनवेज फूड्स बेचना बैन है  

PVR में फिल्में तो खूब देखी होंगी, लेकिन क्या आप जानते हैं इसका फुल फॉर्म

लाइफस्टाइल

शराब पीने के बाद लोगों का व्यवहार क्यों बदल जाता हैं? रोना, हंसना या गुस्से के पीछे होती है ये साइकोलॉजिकल वजहें

शराब मस्तिष्क के फ्रंटल लोब पर असर डालती है, जो नियंत्रण, निर्णय और भावनाओं को संभालता है. इसलिए व्यक्ति का दबा हुआ स्वभाव उभर आता है. यानी शराब पीने के बाद एक अलग ही व्यक्तित्व इंसान का दिखता है और इसके पीछे क्या साइकोलॉजीकल कारण है, चलिए समझते हैं.

ऋतु सिंह | Nov 08, 2025, 06:42 PM IST

1.शराब इंसान के भीतर छिपी भावनाओं और चाहतों को उजागर करती है

शराब इंसान के भीतर छिपी भावनाओं और चाहतों को उजागर करती है
1

शराब मस्तिष्क के फ्रंटल लोब को प्रभावित करती है जो हमारे विचार, नियंत्रण और निर्णय लेने की क्षमता को संभालता है. इसके असर से आत्म-नियंत्रण घटता है और व्यक्ति का असली, दबा हुआ स्वभाव बाहर आने लगता है. कोई गुस्से में दिखता है, तो कोई भावुक या शांत हो जाता है. कुछ लोग बहुत बोलने लगते हैं या अत्यधिक सुरक्षात्मक हो जाते हैं, क्योंकि शराब दिमाग में डोपामिन और सेरोटोनिन जैसे हार्मोन बदल देती है. यानी, शराब अस्थायी रूप से नकाब हटाकर इंसान के भीतर छिपी भावनाओं और अधूरी चाहतों को उजागर कर देती है.
 

2.ये 7 मनोभाव व्यक्ति के अवचेतन मन की बात बयां करती हैं

ये 7 मनोभाव व्यक्ति के अवचेतन मन की बात बयां करती हैं
2

ये 7 मनोभाव असल में व्यक्ति के अवचेतन मन (Subconscious Mind) की झलक होते हैं. शराब फ्रंटल लोब को सुस्त कर देती है, जिससे व्यक्ति का आत्म-नियंत्रण घटता है और असली भावनाएं सतह पर आने लगती हैं. नीचे जानिए हर भाव के पीछे कौन-सी दबी हुई भावना छिपी होती है👇
 

3.शराब पीने के बाद एकदम शांत रहने वाले लोग

शराब पीने के बाद एकदम शांत रहने वाले लोग
3

शराब पीने के बाद एकदम शांत रहने वाले लोग के बारे में साइकोलॉजी कहती है कि वह थकान से भरे होते हैं. शराब के नशे में वह अस्थायी राहत महसूस करते हैं. शराब GABA न्यूरोट्रांसमीटर को बढ़ाती है जिससे सुकून महसूस होता है और वह शांत होकर अपने इस पल में सुकून पाते हैं इसलिए शांत हो जाते हैं.

4.शराब पीने के बाद गुस्सा या आक्रामक होने वाले लोग

शराब पीने के बाद गुस्सा या आक्रामक होने वाले लोग
4

शराब पीने के बाद अचानक से कुछ लोग जो आमतौर पर शांत रहते हैं वह आक्रामक या गुस्सैल हो जाते हैं इसके पीछे उनकी दबी हुई नाराज़गी या अस्वीकार का दर्द बाहर आता है. शराब नियंत्रण घटाती है, इसलिए व्यक्ति जब नशे में होता है तो वह अपने अंदर का गुस्सा खुलकर सामने ला देता है.

5.शराब पीने के बाद ओवर इमोशनल होने वाले लोग

शराब पीने के बाद ओवर इमोशनल होने वाले लोग
5

शराब पीने के बाद कुछ लोग बहुत इमोशल हो जाते हैं और कुछ रोने भी लगते हैं. ऐसे लोग अपनी भावनाओं को हमेशा दबाकर रखते हैं इसलिए जब नशे में होते हैं तो उनके अंदर की भावनाएं उमड़ने लगती हैं. ऐसे लोग रिश्तों को बहुत अहमियत देते हैं और ये अपनों के साथ रहना चाहते हैं लेकिन ऐसा होता नहीं तो ये अंदर ही अंदर अकेलपन महसूस करते हैं. नशे में इन लोगों का भावनात्मक केंद्र (Amygdala) सक्रिय हो जाता है. अब इनको अंदर जो भी दुख होता है या दर्द होता वह सामने आने लगता है.

6.शराब पीने के बाद हाईपर एक्टिव होने वाले लोग

शराब पीने के बाद हाईपर एक्टिव होने वाले लोग
6

शराब पीने के बाद कुछ लोग हाईपर एक्टिव हो जाते हैं. ऐसा डोपामिन बढ़ने से व्यक्ति उत्साहित और उर्जावान महसूस करता है. यह भीतर की दबाई हुई एक्साइटमेंट को उजागर कर देता है. तब ये लोग अपने अंदर के दबे एक्साइटमेंट को खुलकर एक्सप्रेस करने लगते हैं. ये लोग हमेशा लाइफ में एक पॉजिटिव एनर्जी मिस करते हैं इसलिए नशे में ये उस एनर्जी को फील कर एक्साइटेड हो जाते हैं.

 

7.शराब पीने के बाद बहुत बोलने वाले लोग

शराब पीने के बाद बहुत बोलने वाले लोग
7

शराब पीने के बाद जो लोग बहुत बोलने लगते हैं वह कहीं न कहीं रियल लाइफ में अपने हिसाब से जी नहीं पाते हैं या खुलकर बात नहीं कर पाते हैं. खास कर वो लोग जो किसी के दबाव में होते हैं या बेहद शर्मीले होते हैं. ऐसे लोग सामाजिक झिझक नशे में खत्म कर देते हैं और इनहिबिशन कम होने से अंदर की बातें बाहर आने लगती हैं.

8.शराब पीने के बाद ओवर प्रोटेक्टिव बिहेवियर करने वाले लोग

शराब पीने के बाद ओवर प्रोटेक्टिव बिहेवियर करने वाले लोग
8

कुछ लोग शराब पीने के बाद ओवर प्रोटेक्टिव बिहेवियर करने लगते हैं क्योंकि उनके अंदर एक डर होता है की कहीं वो अपनों को खो न दें. खोने के डर या भावनात्मक लगाव के कारण व्यक्ति ज़रूरत से ज़्यादा जुड़ाव दिखाता है. ऐसे लोग शराब पीने के बाद नशे में ओवर प्रोटेक्टिव बिहेवियर में आ जाते हैं और यही उनके अंदर की असली ख्वाहिश होती है कि लोग उनके साथ हों और जो भी उनके अपने हैं उसका वो ख्याल रखें. अक्सर ऐसे लोगों को लोग लापरवाह मानते हैं इसलिए वो जब नशे में होते हैं तो अपने अंदर की इस कमी को दूर करने की कोशिश कर सच बताना चाहते हैं.

9.शराब पीने के बाद विरक्ति की बात करने वाले लोग

शराब पीने के बाद विरक्ति की बात करने वाले लोग
9

शराब पीने के बाद कुछ लोग एकदम डिटैचमेंट यानी विरक्ति की बात करने लगते हैं क्योंकि ऐसे लोग जीवन की जिम्मेदारियों से थक चुके होते हैं और मन अस्थायी मुक्ति चाहते है और शराब एक झूठा ‘शांति’ का भ्रम देती है. 

