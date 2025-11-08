शराब पीने के बाद लोगों का व्यवहार क्यों बदल जाता हैं? रोना, हंसना या गुस्से के पीछे होती है ये साइकोलॉजिकल वजहें

8 . शराब पीने के बाद ओवर प्रोटेक्टिव बिहेवियर करने वाले लोग

कुछ लोग शराब पीने के बाद ओवर प्रोटेक्टिव बिहेवियर करने लगते हैं क्योंकि उनके अंदर एक डर होता है की कहीं वो अपनों को खो न दें. खोने के डर या भावनात्मक लगाव के कारण व्यक्ति ज़रूरत से ज़्यादा जुड़ाव दिखाता है. ऐसे लोग शराब पीने के बाद नशे में ओवर प्रोटेक्टिव बिहेवियर में आ जाते हैं और यही उनके अंदर की असली ख्वाहिश होती है कि लोग उनके साथ हों और जो भी उनके अपने हैं उसका वो ख्याल रखें. अक्सर ऐसे लोगों को लोग लापरवाह मानते हैं इसलिए वो जब नशे में होते हैं तो अपने अंदर की इस कमी को दूर करने की कोशिश कर सच बताना चाहते हैं.