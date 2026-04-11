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विदेशों में घर क्यों खरीदते हैं भारतीय अरबपति? जानिए कहां और किस उद्योगपति का है सबसे महंगा बंगला?

भारत के बहुत से उद्योगपति और अरबपति सिर्फ देश में ही नहीं, बल्कि दुनिया के बड़े शहरों में भी आलीशान घरों के मालिक हैं. लंदन से दुबई और न्यूयॉर्क तक भारतीय उद्योगपतियों की प्रॉपर्टी ग्लोबल लाइफस्टाइल की एक झलक दिखाती है. लेकिन यह सिर्फ शौक नहीं, बल्कि प्रॉपर्टी लेना उनकी एक बड़ी स्ट्रेटजी.

ऋतु सिंह | Apr 11, 2026, 12:58 PM IST

1.विदेशों में घर क्यों खरीदते हैं भारतीय अरबपति?

विदेशों में घर क्यों खरीदते हैं भारतीय अरबपति?
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विदेशों में प्रॉपर्टी खरीदना सिर्फ लग्जरी नहीं, बल्कि एक स्मार्ट निवेश माना जाता है. अक्सर ये घर बिजनेस हब के पास होते हैं, जिससे इंटरनेशनल डील्स और नेटवर्किंग आसान हो जाती है. साथ ही कई देशों में टैक्स बेनिफिट और स्थिर रियल एस्टेट मार्केट भी आकर्षण का कारण होता है. यह ट्रेंड दिखाता है कि पैसा सिर्फ कमाना नहीं, बल्कि उसे सही जगह लगाना भी उतना ही जरूरी है. Photo Credit: AI
 

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2.किन-किन उद्योगपतियों के विदेशों में हैं घर?

किन-किन उद्योगपतियों के विदेशों में हैं घर?
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भारत के कई बड़े नाम दुनिया के पॉश इलाकों में प्रॉपर्टी के मालिक हैं:

1- Mukesh Ambani – लंदन में आलीशान स्टोक पार्क एस्टेट
2- Lakshmi Mittal – लंदन के केंसिंग्टन में मल्टी-मिलियन डॉलर मेंशन
3-Adar Poonawalla – यूके में लग्जरी मेंशन
4-Anil Ambani – अमेरिका और यूके में प्रॉपर्टी निवेश
6-Vijay Mallya – लंदन और अन्य देशों में हाई-एंड प्रॉपर्टी

ये घर सिर्फ रहने के लिए नहीं, बल्कि स्टेटस और इंटरनेशनल पहचान का हिस्सा भी होते हैं. Photo Credit: AI
 

3.किसका है सबसे बड़ा और महंगा घर?

किसका है सबसे बड़ा और महंगा घर?
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 अगर बात सबसे बड़े और चर्चित विदेशी घर की करें, तो Mukesh Ambani का यूके में खरीदा गया Stoke Park Estate काफी सुर्खियों में रहा. यह विशाल एस्टेट कई एकड़ में फैला है, जिसमें गोल्फ कोर्स, होटल और ऐतिहासिक इमारतें शामिल हैं. यह दिखाता है कि भारतीय बिजनेसमैन अब सिर्फ देश में नहीं, बल्कि ग्लोबल रियल एस्टेट मार्केट में भी बड़ी भूमिका निभा रहे हैं. Photo Credit: AI
 

4.लाइफस्टाइल या सेफ्टी प्लान?

लाइफस्टाइल या सेफ्टी प्लान?
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एक दिलचस्प पहलू यह भी है कि विदेशों में घर रखना कई बार “बैकअप प्लान” की तरह भी काम करता है. आज के समय में बड़े बिजनेसमैन अपनी संपत्ति को अलग-अलग देशों में फैलाकर जोखिम कम करते हैं और अवसर बढ़ाते हैं.उदाहरण के लिए अगर एक देश में मार्केट गिरता है, तो दूसरे देश की प्रॉपर्टी बैलेंस बना सकती है. बिजनेस, पॉलिटिकल या इकोनॉमिक बदलाव के समय ये प्रॉपर्टी सुरक्षित विकल्प बन जाती हैं. यह सिर्फ अमीरी नहीं, बल्कि फ्यूचर सिक्योरिटी की रणनीति है. Photo Credit: AI
 

TRENDING NOW

5.ग्लोबल बन रहा है भारतीय पैसा

ग्लोबल बन रहा है भारतीय पैसा
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भारतीय उद्योगपति अब सिर्फ देश तक सीमित नहीं हैं. उनकी संपत्ति और निवेश पूरी दुनिया में फैल चुके हैं.यह ट्रेंड बताता है कि आने वाले समय में भारतीय बिजनेस का प्रभाव और भी ज्यादा ग्लोबल होगा. Photo Credit: AI

 

6.क्यों बढ़ रहा है विदेशों में प्रॉपर्टी खरीदने का ट्रेंड?

क्यों बढ़ रहा है विदेशों में प्रॉपर्टी खरीदने का ट्रेंड?
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अब सिर्फ पैसा कमाना ही नहीं, उसे “ग्लोबल एसेट” में बदलना असली गेम बन चुका है। टैक्स प्लानिंग और सेफ इन्वेस्टमेंट, ग्लोबल लाइफस्टाइल और सेकेंड रेसिडेंसी बिजनेस एक्सपैंशन का आसान रास्ता और करेंसी डाइवर्सिफिकेशन की वजह से तेजी से नए उद्योगपति भी विदेशों में घर खरीदने की प्लानिंग में लगे हैं. Photo Credit: AI

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