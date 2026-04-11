विदेशों में घर क्यों खरीदते हैं भारतीय अरबपति? जानिए कहां और किस उद्योगपति का है सबसे महंगा बंगला?

4 . लाइफस्टाइल या सेफ्टी प्लान?

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एक दिलचस्प पहलू यह भी है कि विदेशों में घर रखना कई बार “बैकअप प्लान” की तरह भी काम करता है. आज के समय में बड़े बिजनेसमैन अपनी संपत्ति को अलग-अलग देशों में फैलाकर जोखिम कम करते हैं और अवसर बढ़ाते हैं.उदाहरण के लिए अगर एक देश में मार्केट गिरता है, तो दूसरे देश की प्रॉपर्टी बैलेंस बना सकती है. बिजनेस, पॉलिटिकल या इकोनॉमिक बदलाव के समय ये प्रॉपर्टी सुरक्षित विकल्प बन जाती हैं. यह सिर्फ अमीरी नहीं, बल्कि फ्यूचर सिक्योरिटी की रणनीति है. Photo Credit: AI

