FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
भारत के किस शहर को कहते हैं डायमंड कैपिटल? दुनिया भर से यहां पहुंचने वाले हीरों की चमक ने लाखों लोगों की किस्मत बदल दी

भारत के किस शहर को कहते हैं डायमंड कैपिटल? दुनिया भर से यहां पहुंचने वाले हीरों की चमक ने लाखों लोगों की किस्मत बदल दी

भारत के 7 होलसेल किचन हाउसहोल्ड मार्केट, बिजनेस का है ये धांसू आइडिया, यहां से 80 का माल लेकर 299 में बेचते हैं दुकानदार 

भारत के 7 होलसेल किचन हाउसहोल्ड मार्केट, बिजनेस का है ये धांसू आइडिया, यहां से 80 का माल लेकर 299 में बेचते हैं दुकानदार

Aaj Ka Rashifal: आज किन राशि वालों की चमकेगी किस्मत, किसे कारोबार- नौकरी में मिलेगा लाभ? पढ़ें आज का राशिफल

Aaj Ka Rashifal: आज किन राशि वालों की चमकेगी किस्मत, किसे कारोबार- नौकरी में मिलेगा लाभ? पढ़ें आज का राशिफल

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
IPL 2026 में सबसे ज्यादा 'नर्वस नाइंटीज' का शिकार होने वाले 10 बल्लेबाज, 3 बार शतक से चूका ये खिलाड़ी

IPL 2026 में सबसे ज्यादा 'नर्वस नाइंटीज' का शिकार होने वाले 10 बल्लेबाज, 3 बार शतक से चूका ये खिलाड़ी

इंजीनियरिंग छोड़ शुरू किया जूते पॉलिश का बिजनेस, आज बना दी 5 करोड़ की कंपनी

इंजीनियरिंग छोड़ शुरू किया जूते पॉलिश का बिजनेस, आज बना दी 5 करोड़ की कंपनी

एक IPL सीजन में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज, भुवनेश्वर कुमार ने तोड़ा जसप्रीत बुमराह का रिकॉर्ड

एक IPL सीजन में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज, भुवनेश्वर कुमार ने तोड़ा जसप्रीत बुमराह का रिकॉर्ड

HomePhotos

लाइफस्टाइल

सोने के कारीगर काम के बाद कपड़े क्यों जला देते हैं? जानिए सुनारों का ये लाखों रुपये बचाने वाला राज

Secret of Gold Jewellery Making: क्या आपने कभी किसी ज्वेलरी वर्कशॉप में देखा है कि काम पूरा होने के बाद पुराने कपड़े, झाड़न या फर्श पर बिछे मैट को संभालकर रखा जाता है? और कुछ समय बाद उन्हें जला भी दिया जाता है?

ऋतु सिंह | Jun 01, 2026, 02:24 PM IST

1.क्या पुराना कपड़ा भी खजाना हो सकता है?

क्या पुराना कपड़ा भी खजाना हो सकता है?
1

क्या कोई पुराना कपड़ा भी खजाना हो सकता है? पहली नजर में यह सवाल अजीब लग सकता है, लेकिन ज्वेलरी बनाने वाली दुनिया में कई बार पुराने एप्रन, झाड़न और फर्श पर बिछे कपड़े हजारों नहीं, लाखों रुपये की कीमत छिपाए बैठे होते हैं.सुनकर भले आपको यकीन न हो और पहली नजर में यह एक अजीब और बेकार प्रक्रिया लग सकती है लेकिन इसके पीछे ऐसा आर्थिक रहस्य छिपा है, जो सीधे सोने की कीमत से जुड़ा हुआ है. दरअसल, जिन कपड़ों को लोग कचरा समझते हैं, उनमें कई बार हजारों रुपये का सोना छिपा होता है. (फोटो एआई)

Advertisement

2.सोने का एक-एक कण क्यों होता है कीमती?

सोने का एक-एक कण क्यों होता है कीमती?
2

आज सोने की कीमत रिकॉर्ड स्तरों पर पहुंच चुकी है. ऐसे में ज्वेलरी बनाने वाले कारीगर केवल बड़े टुकड़ों का ही नहीं, बल्कि सोने की धूल तक का हिसाब रखते हैं.

जब किसी आभूषण को आकार दिया जाता है, काटा जाता है, घिसा जाता है या पॉलिश किया जाता है, तब बेहद महीन सोने के कण हवा में उड़ते हैं या आसपास की सतहों पर जमा हो जाते हैं. ये कण इतने छोटे होते हैं कि सामान्य आंखों से दिखाई भी नहीं देते. लेकिन जब इन्हें इकट्ठा किया जाए तो इनकी कीमत हजारों रुपये तक पहुंच सकती है. (फोटो एआई)
 

3.कपड़ों और कालीन में कैसे जमा हो जाता है सोना

कपड़ों और कालीन में कैसे जमा हो जाता है सोना
3

ज्वेलरी वर्कशॉप में काम करने वाले कारीगर लगातार मशीनों, औजारों और गहनों के संपर्क में रहते हैं. काम के दौरान निकलने वाली महीन धूल उनके कपड़ों, एप्रन, सफाई वाले कपड़ों और फर्श पर बिछे कालीन या मैट पर चिपक जाती है. यही वजह है कि ज्वेलर्स इन वस्तुओं को कभी सामान्य कचरे की तरह नहीं फेंकते. कई महीनों तक इन्हें अलग रखा जाता है ताकि इनमें जमा धातु के कण सुरक्षित रह सकें. (फोटो एआई)
 

4.आखिर इन्हें जलाया क्यों जाता है?

आखिर इन्हें जलाया क्यों जाता है?
4

इस प्रक्रिया का सबसे दिलचस्प हिस्सा यहीं से शुरू होता है. जब पर्याप्त मात्रा में पुराने कपड़े या कालीन इकट्ठे हो जाते हैं तो उन्हें नियंत्रित तरीके से जलाया जाता है. जलने के बाद कपड़े तो राख में बदल जाते हैं, लेकिन सोने के सूक्ष्म कण बच जाते हैं. बाद में विशेष तकनीकों की मदद से राख से कीमती धातु अलग की जाती है. इस प्रक्रिया को कई ज्वेलरी इकाइयां नियमित रूप से अपनाती हैं. विशेषज्ञों का कहना है कि यह केवल बचत नहीं, बल्कि संसाधनों के अधिकतम उपयोग का तरीका भी है. क्योंकि सोने का हर कण आखिरकार ग्राहक के पैसे से ही जुड़ा होता है.(फोटो एआई)
 

TRENDING NOW

5.इसका आम लोगों से क्या संबंध है?

इसका आम लोगों से क्या संबंध है?
5

बहुत से लोग सोचते हैं कि सोना केवल खदानों या बैंकों में होता है. लेकिन सच्चाई यह है कि ज्वेलरी उद्योग में सोने की रिकवरी एक बड़ा आर्थिक मॉडल बन चुका है. अगर सोने की धूल को नजरअंदाज कर दिया जाए तो समय के साथ लाखों रुपये का नुकसान हो सकता है. यही कारण है कि बड़े ज्वेलरी हाउस वर्कशॉप की धूल, एयर फिल्टर, सफाई के कपड़े और यहां तक कि कर्मचारियों के एप्रन तक को प्रोसेस करवाते हैं. यानी जिस कपड़े को आम आदमी बेकार समझकर फेंक देगा, वही कपड़ा एक ज्वेलर के लिए छिपे हुए खजाने जैसा हो सकता है. (फोटो एआई)
 

6.ये तथ्य जो बहुत कम लोग जानते हैं

ये तथ्य जो बहुत कम लोग जानते हैं
6

ज्वेलरी इंडस्ट्री में केवल कपड़ों से ही नहीं, बल्कि वर्कशॉप की धूल, वैक्यूम क्लीनर के फिल्टर और हाथ धोने के पानी तक से सोने के कण रिकवर किए जाते हैं. दुनिया के कई देशों में इसके लिए विशेष रिफाइनिंग कंपनियां काम करती हैं. यही वजह है कि अनुभवी सुनार कभी भी अपने कार्यस्थल की सफाई को हल्के में नहीं लेते. उनके लिए हर कण की कीमत होती है. सोने के कारीगरों द्वारा कपड़े या कालीन जलाने की परंपरा कोई अंधविश्वास या पुरानी आदत नहीं है. यह सोने के सूक्ष्म कणों को बचाने की एक व्यावहारिक और आर्थिक प्रक्रिया है. बढ़ती सोने की कीमतों के दौर में यह तरीका बताता है कि कीमती धातुओं की दुनिया में एक-एक कण का महत्व कितना बड़ा होता है. (फोटो एआई)

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
IPL 2026 में सबसे ज्यादा 'नर्वस नाइंटीज' का शिकार होने वाले 10 बल्लेबाज, 3 बार शतक से चूका ये खिलाड़ी
IPL 2026 में सबसे ज्यादा 'नर्वस नाइंटीज' का शिकार होने वाले 10 बल्लेबाज, 3 बार शतक से चूका ये खिलाड़ी
इंजीनियरिंग छोड़ शुरू किया जूते पॉलिश का बिजनेस, आज बना दी 5 करोड़ की कंपनी
इंजीनियरिंग छोड़ शुरू किया जूते पॉलिश का बिजनेस, आज बना दी 5 करोड़ की कंपनी
एक IPL सीजन में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज, भुवनेश्वर कुमार ने तोड़ा जसप्रीत बुमराह का रिकॉर्ड
एक IPL सीजन में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज, भुवनेश्वर कुमार ने तोड़ा जसप्रीत बुमराह का रिकॉर्ड
क्या है PM SVANidhi Scheme? आधार से ही बिना गारंटी मिल जाता है ₹90,000 तक लोन 
क्या है PM SVANidhi Scheme? आधार से ही बिना गारंटी मिल जाता है ₹90,000 तक लोन
IPL फाइनल में सबसे तेज फिफ्टी लगाने वाले बल्लेबाज, विराट कोहली ने की रोहित-गेल की बराबरी
IPL फाइनल में सबसे तेज फिफ्टी लगाने वाले बल्लेबाज, विराट कोहली ने की रोहित-गेल की बराबरी
MORE
Advertisement
धर्म
Blue Moon: आज ब्लू मून बदल सकता है इन 4 राशियों की किस्मत! जानिए करियर-धन और रिश्तों पर किसके क्या पड़ेगा असर 
आज ब्लू मून बदल सकता है इन 4 राशियों की किस्मत! जानिए करियर-धन और रिश्तों पर किसके क्या पड़ेगा असर
कैलाश मानसरोवर यात्रा 2026 कब हो रही है शुरू, जानिए कितने पैसे लगेंगे, कौन जा सकता है और कितने दिन लगेंगे?
कैलाश मानसरोवर यात्रा 2026 कब हो रही है शुरू, जानिए कितने पैसे लगेंगे, कौन जा सकता है और कितने दिन लगेंगे?
Aaj Ka Rashifal: इन राशियों की चमकेगी किस्मत, कारोबार- नौकरी में बनेगा बिगड़ा काम! पढ़ें आज का राशिफल
Aaj Ka Rashifal: इन राशियों की चमकेगी किस्मत, कारोबार- नौकरी में बनेगा बिगड़ा काम! पढ़ें आज का राशिफल
कल है ज्येष्ठ अधिकमास की पूर्णिमा, इस बार इस तिथि पर बना अद्भुत संयोग, इस एक दान और जाप से चमक जाएगी किस्मत
कल है ज्येष्ठ अधिकमास की पूर्णिमा, इस बार इस तिथि पर बना अद्भुत संयोग, इस एक दान और जाप से चमक जाएगी किस्मत
Shaniwar Ke Upay: साढ़ेसाती और ढैय्या से परेशान हैं? शनिदेव के इन 5 मंत्रों का जाप दिलाएगा राहत
साढ़ेसाती और ढैय्या से परेशान हैं? शनिदेव के इन 5 मंत्रों का जाप दिलाएगा राहत
MORE
Advertisement