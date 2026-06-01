सोने के कारीगर काम के बाद कपड़े क्यों जला देते हैं? जानिए सुनारों का ये लाखों रुपये बचाने वाला राज

6 . ये तथ्य जो बहुत कम लोग जानते हैं

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ज्वेलरी इंडस्ट्री में केवल कपड़ों से ही नहीं, बल्कि वर्कशॉप की धूल, वैक्यूम क्लीनर के फिल्टर और हाथ धोने के पानी तक से सोने के कण रिकवर किए जाते हैं. दुनिया के कई देशों में इसके लिए विशेष रिफाइनिंग कंपनियां काम करती हैं. यही वजह है कि अनुभवी सुनार कभी भी अपने कार्यस्थल की सफाई को हल्के में नहीं लेते. उनके लिए हर कण की कीमत होती है. सोने के कारीगरों द्वारा कपड़े या कालीन जलाने की परंपरा कोई अंधविश्वास या पुरानी आदत नहीं है. यह सोने के सूक्ष्म कणों को बचाने की एक व्यावहारिक और आर्थिक प्रक्रिया है. बढ़ती सोने की कीमतों के दौर में यह तरीका बताता है कि कीमती धातुओं की दुनिया में एक-एक कण का महत्व कितना बड़ा होता है. (फोटो एआई)

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