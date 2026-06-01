सोने के कारीगर काम के बाद कपड़े क्यों जला देते हैं? जानिए सुनारों का ये लाखों रुपये बचाने वाला राज

लाइफस्टाइल
ऋतु सिंह | Jun 01, 2026, 02:24 PM IST
1.क्या पुराना कपड़ा भी खजाना हो सकता है?
क्या कोई पुराना कपड़ा भी खजाना हो सकता है? पहली नजर में यह सवाल अजीब लग सकता है, लेकिन ज्वेलरी बनाने वाली दुनिया में कई बार पुराने एप्रन, झाड़न और फर्श पर बिछे कपड़े हजारों नहीं, लाखों रुपये की कीमत छिपाए बैठे होते हैं.सुनकर भले आपको यकीन न हो और पहली नजर में यह एक अजीब और बेकार प्रक्रिया लग सकती है लेकिन इसके पीछे ऐसा आर्थिक रहस्य छिपा है, जो सीधे सोने की कीमत से जुड़ा हुआ है. दरअसल, जिन कपड़ों को लोग कचरा समझते हैं, उनमें कई बार हजारों रुपये का सोना छिपा होता है. (फोटो एआई)
2.सोने का एक-एक कण क्यों होता है कीमती?
आज सोने की कीमत रिकॉर्ड स्तरों पर पहुंच चुकी है. ऐसे में ज्वेलरी बनाने वाले कारीगर केवल बड़े टुकड़ों का ही नहीं, बल्कि सोने की धूल तक का हिसाब रखते हैं.
जब किसी आभूषण को आकार दिया जाता है, काटा जाता है, घिसा जाता है या पॉलिश किया जाता है, तब बेहद महीन सोने के कण हवा में उड़ते हैं या आसपास की सतहों पर जमा हो जाते हैं. ये कण इतने छोटे होते हैं कि सामान्य आंखों से दिखाई भी नहीं देते. लेकिन जब इन्हें इकट्ठा किया जाए तो इनकी कीमत हजारों रुपये तक पहुंच सकती है. (फोटो एआई)
3.कपड़ों और कालीन में कैसे जमा हो जाता है सोना
ज्वेलरी वर्कशॉप में काम करने वाले कारीगर लगातार मशीनों, औजारों और गहनों के संपर्क में रहते हैं. काम के दौरान निकलने वाली महीन धूल उनके कपड़ों, एप्रन, सफाई वाले कपड़ों और फर्श पर बिछे कालीन या मैट पर चिपक जाती है. यही वजह है कि ज्वेलर्स इन वस्तुओं को कभी सामान्य कचरे की तरह नहीं फेंकते. कई महीनों तक इन्हें अलग रखा जाता है ताकि इनमें जमा धातु के कण सुरक्षित रह सकें. (फोटो एआई)
4.आखिर इन्हें जलाया क्यों जाता है?
इस प्रक्रिया का सबसे दिलचस्प हिस्सा यहीं से शुरू होता है. जब पर्याप्त मात्रा में पुराने कपड़े या कालीन इकट्ठे हो जाते हैं तो उन्हें नियंत्रित तरीके से जलाया जाता है. जलने के बाद कपड़े तो राख में बदल जाते हैं, लेकिन सोने के सूक्ष्म कण बच जाते हैं. बाद में विशेष तकनीकों की मदद से राख से कीमती धातु अलग की जाती है. इस प्रक्रिया को कई ज्वेलरी इकाइयां नियमित रूप से अपनाती हैं. विशेषज्ञों का कहना है कि यह केवल बचत नहीं, बल्कि संसाधनों के अधिकतम उपयोग का तरीका भी है. क्योंकि सोने का हर कण आखिरकार ग्राहक के पैसे से ही जुड़ा होता है.(फोटो एआई)
5.इसका आम लोगों से क्या संबंध है?
बहुत से लोग सोचते हैं कि सोना केवल खदानों या बैंकों में होता है. लेकिन सच्चाई यह है कि ज्वेलरी उद्योग में सोने की रिकवरी एक बड़ा आर्थिक मॉडल बन चुका है. अगर सोने की धूल को नजरअंदाज कर दिया जाए तो समय के साथ लाखों रुपये का नुकसान हो सकता है. यही कारण है कि बड़े ज्वेलरी हाउस वर्कशॉप की धूल, एयर फिल्टर, सफाई के कपड़े और यहां तक कि कर्मचारियों के एप्रन तक को प्रोसेस करवाते हैं. यानी जिस कपड़े को आम आदमी बेकार समझकर फेंक देगा, वही कपड़ा एक ज्वेलर के लिए छिपे हुए खजाने जैसा हो सकता है. (फोटो एआई)
6.ये तथ्य जो बहुत कम लोग जानते हैं
ज्वेलरी इंडस्ट्री में केवल कपड़ों से ही नहीं, बल्कि वर्कशॉप की धूल, वैक्यूम क्लीनर के फिल्टर और हाथ धोने के पानी तक से सोने के कण रिकवर किए जाते हैं. दुनिया के कई देशों में इसके लिए विशेष रिफाइनिंग कंपनियां काम करती हैं. यही वजह है कि अनुभवी सुनार कभी भी अपने कार्यस्थल की सफाई को हल्के में नहीं लेते. उनके लिए हर कण की कीमत होती है. सोने के कारीगरों द्वारा कपड़े या कालीन जलाने की परंपरा कोई अंधविश्वास या पुरानी आदत नहीं है. यह सोने के सूक्ष्म कणों को बचाने की एक व्यावहारिक और आर्थिक प्रक्रिया है. बढ़ती सोने की कीमतों के दौर में यह तरीका बताता है कि कीमती धातुओं की दुनिया में एक-एक कण का महत्व कितना बड़ा होता है. (फोटो एआई)
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