ब्रेकअप के बाद लड़कियां ज़्यादा खूबसूरत क्यों लगती हैं? साइकोलॉजी से समझिए रिवेंज ड्रेसिंग का ये पूरा गणित क्या है  

ऋतु सिंह | Feb 28, 2026, 11:05 AM IST
1.लड़कियां ब्रेकअप के बाद ज्यादा कॉन्फिडेंट, स्टाइलिश और निखरी नजर आती हैं
ब्रेकअप के बाद अक्सर लड़कियों में एक अलग ही दिलचस्प बदलाव देखने को मिलता है.जो लड़की पहले साधारण सी नजर आती है,वही अचानक ब्रेकअप के बाद ज्यादा कॉन्फिडेंट, स्टाइलिश और निखरी हुई नजर आती है.कई लोग इसे ग्लो-अप कहते हैं, तो कुछ मजाक में “रिवेंज लुक या रिवेंज ड्रेसिंग” कहते हैं. लेकिन मनोविज्ञान इसे एक अलग नजर से देखता है. सवाल यह नहीं कि कोई ज्यादा खूबसूरत क्यों दिखने लगा. असल सवाल यह है कि ब्रेकअप के बाद व्यक्ति खुद को नए तरीके से क्यों प्रस्तुत करने लगता है? (Image Credit -AI Generated)
2.क्या है ‘रिवेंज ड्रेसिंग’?
मनोविज्ञान में इसे Revenge Dressing का नाम दिया गया है यानी ये अपने एक्स से केवल बदला लेना नहीं है बल्कि खुद को नए सीरे से अलग पहचान दिलाना है ताकि सामने वाला ये समझे कि उसने क्या खो दिया है. यह खुद की पहचान को दोबारा मजबूत करने की प्रक्रिया हो सकती है. क्योंकि रिलेशनशिप टूटने के बाद सबसे ज्यादा दिल के बाद टूटता है तो वह है आत्मसम्मान. ऐसे में बाहरी बदलाव जैसे नया हेयरकट या नया स्टाइल- भीतरी नियंत्रण की भावना लौटाने का तरीका बनते हैं. (Image Credit -AI Generated)
3.कपड़े और दिमाग का रिश्ता
मनोविज्ञान में एक सिद्धांत है “Enclothed Cognition.” यह बताता है कि हम जो पहनते हैं, उसका असर हमारे सोचने और व्यवहार पर पड़ता है. क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट डॉ. शालिनी वर्मा कहती हैं, “ब्रेकअप के बाद व्यक्ति अपनी छवि पर दोबारा काम करता है. जब वह आईने में खुद को बेहतर महसूस करता है, तो उसका आत्मविश्वास स्वाभाविक रूप से बढ़ता है. यह केवल दिखावे का मामला नहीं, बल्कि मानसिक रिकवरी की प्रक्रिया है.” (Image Credit -AI Generated)
4.हार्मोन और मूड का कनेक्शन
जब हम खुद को पसंद करते हैं, तो दिमाग डोपामाइन जैसे ‘फील-गुड’ न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करता है. इससे मूड बेहतर होता है और तनाव कम हो सकता है. नया लुक एक “नई शुरुआत” का संकेत देता है. यह पुराने रिश्ते की यादों से बाहर निकलने का प्रतीक बन सकता है. (Image Credit -AI Generated)
5.ऐतिहासिक उदाहरण: ‘रिवेंज ड्रेस’ की कहानी
1994 में Princess Diana ने एक सार्वजनिक कार्यक्रम में काली ऑफ-शोल्डर ड्रेस पहनी थी, उसी दिन जब Prince Charles के अफेयर का खुलासा हुआ था. मीडिया ने उस लुक को “Revenge Dress” कहा. लेकिन कई विश्लेषकों ने इसे व्यक्तिगत मजबूती और आत्मसम्मान की सार्वजनिक अभिव्यक्ति माना. (Image Credit -AI Generated)
6.क्या यह सिर्फ दिखावा है?
हर व्यक्ति ब्रेकअप के बाद ऐसा नहीं करता. कुछ लोग शांत रहकर आगे बढ़ते हैं, तो कुछ बाहरी बदलाव चुनते हैं. विशेषज्ञ मानते हैं कि अगर यह बदलाव आत्मसम्मान बढ़ाने और मानसिक सेहत सुधारने में मदद करे, तो यह सकारात्मक कदम हो सकता है. लेकिन अगर यह केवल किसी को जलाने या खुद को साबित करने के दबाव से हो, तो असर अस्थायी रह सकता है.(Image Credit -AI Generated)
7.असली खूबसूरती कहां है?
ब्रेकअप के बाद जो “खूबसूरती” नजर आती है, वह अक्सर आत्मविश्वास का परिणाम होती है. नया स्टाइल, फिटनेस या ग्रूमिंग- ये सब खुद को दोबारा खोजने के तरीके हो सकते हैं.अगर आप भी मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं, तो खुद में छोटे-छोटे सकारात्मक बदलाव करें. अपनी पसंद के कपड़े पहनें, दोस्तों से मिलें, नई आदतें अपनाएं. याद रखें, “रिवेंज ड्रेसिंग” का असली मतलब बदला नहीं, बल्कि खुद को फिर से मजबूत महसूस कराना है. जब आत्मसम्मान लौटता है, तो व्यक्तित्व अपने आप निखरता है. (Image Credit -AI Generated)
