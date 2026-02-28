ब्रेकअप के बाद लड़कियां ज़्यादा खूबसूरत क्यों लगती हैं? साइकोलॉजी से समझिए रिवेंज ड्रेसिंग का ये पूरा गणित क्या है  

1 . लड़कियां ब्रेकअप के बाद ज्यादा कॉन्फिडेंट, स्टाइलिश और निखरी नजर आती हैं

ब्रेकअप के बाद अक्सर लड़कियों में एक अलग ही दिलचस्प बदलाव देखने को मिलता है.जो लड़की पहले साधारण सी नजर आती है,वही अचानक ब्रेकअप के बाद ज्यादा कॉन्फिडेंट, स्टाइलिश और निखरी हुई नजर आती है.कई लोग इसे ग्लो-अप कहते हैं, तो कुछ मजाक में “रिवेंज लुक या रिवेंज ड्रेसिंग” कहते हैं. लेकिन मनोविज्ञान इसे एक अलग नजर से देखता है. सवाल यह नहीं कि कोई ज्यादा खूबसूरत क्यों दिखने लगा. असल सवाल यह है कि ब्रेकअप के बाद व्यक्ति खुद को नए तरीके से क्यों प्रस्तुत करने लगता है? (Image Credit -AI Generated)