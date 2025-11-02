फलों के ऊपर Stickers क्यों लगे होते हैं? स्टिकर पर लिखे हर कोड का क्या है मतलब, जानें

1 . Fruit Code Meaning in hindi

आपने अक्सर सेब, केले या संतरे खरीदते समय उन फलों पर एक छोटा सा स्टिकर लगा हुआ देखा होगा. ज़्यादातर लोग इसे ब्रांडिंग समझ लेते हैं. कुछ लोग इसे सुपरमार्केट के लिए कीमत का टैग समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. फलों पर लगा एक छोटा सा स्टिकर अपने अंदर फलों की खेती से जुड़ा एक बहुत बड़ा राज छिपाए होता है. यह कोई साधारण स्टिकर नहीं होता है, बल्कि एक खास कोड होता है, जिसे PLU कोड के नाम से जाना जाता है. ये बात अलग है कि अधिकतर ग्राहकों को इस बात की जानकारी नहीं होती है और वे अनजाने में ऐसे फल खरीद लेते हैं, जो उनके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकते हैं. चलिए आज हम आपको इस PLU कोड का असली मतलब बताते हैं, ताकि आप अगली बार खरीदारी करते समय कोई गलती न करें.