लाइफस्टाइल

फलों के ऊपर Stickers क्यों लगे होते हैं? स्टिकर पर लिखे हर कोड का क्या है मतलब, जानें

Why Do Fruits Have Stickers: फलों पर लगे छोटे-छोटे स्टिकर लगे होते हैं, जो उनके उत्पादन के तरीके बताते हैं. इनपर आपको 4 अंकों के कोड, 5 अंकों के कोड और 8 से शुरू होने वाले कोड दिख जाएंगे. इन सभी कोड के अलग मायने हैं. तो चलिए हम आपको बताते हैं..

Pragya Bharti | Nov 02, 2025, 12:00 PM IST

1.Fruit Code Meaning in hindi

1

आपने अक्सर सेब, केले या संतरे खरीदते समय उन फलों पर एक छोटा सा स्टिकर लगा हुआ देखा होगा. ज़्यादातर लोग इसे ब्रांडिंग समझ लेते हैं. कुछ लोग इसे सुपरमार्केट के लिए कीमत का टैग समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. फलों पर लगा एक छोटा सा स्टिकर अपने अंदर फलों की खेती से जुड़ा एक बहुत बड़ा राज छिपाए होता है. यह कोई साधारण स्टिकर नहीं होता है, बल्कि एक खास कोड होता है, जिसे PLU कोड के नाम से जाना जाता है. ये बात अलग है कि अधिकतर ग्राहकों को इस बात की जानकारी नहीं होती है और वे अनजाने में ऐसे फल खरीद लेते हैं, जो उनके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकते हैं. चलिए आज हम आपको इस PLU कोड का असली मतलब बताते हैं, ताकि आप अगली बार खरीदारी करते समय कोई गलती न करें.

2.फलों के ऊपर क्यों लगे होते हैं स्टिकर?

2

इन कोड्स को इंटरनेशनल फेडरेशन फॉर स्टैंडर्ड्स द्वारा दिया जाता है. इनका प्राथमिक कार्य तो स्टोर में फल की पहचान करना और सही कीमत लगाना होता है, लेकिन एक जागरूक ग्राहक के लिए इनका सबसे बड़ा महत्व है. फलों पर स्टिकर लगाने का मुख्य कारण सुपरमार्केट में उनकी पहचान और सही मूल्य निर्धारित करना है. इन स्टिकर्स पर लिखे PLU कोड से पता चलता है कि फल किस किस्म का है, उसका मूल्य क्या है और उसे कैसे उगाया गया है. सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इन कोड के माध्यम से आपको पता लग जाएगा कि फल जैविक, पारंपरिक या आनुवंशिक रूप से पकाया गया है.
 

3.5 अंकों के कोड का क्या है मतलब?

3

यदि स्टिकर पर लगा कोड पांच अंकों का है और वह 9 से शुरू होता है, तो यह सबसे अच्छी गुणवत्ता वाला फल होता है. इसका मतलब है कि फल पूरी तरह से जैविक विधि से उगाया गया है, जिसमें किसी भी प्रकार के कीटनाशक या रसायन का उपयोग नहीं किया गया है.
उदाहरण: 94011

4.4 अंकों के कोड का क्या मतलब है?

4

यदि स्टिकर पर लगा कोड चार (4) अंकों का है और वह 3 या 4 से शुरू होता है, तो इसका मतलब है कि फल पारंपरिक तरीके से उगाया गया है. इसका मतलब है कि फल को उगाते समय कीटनाशकों और फफूंदनाशकों का इस्तेमाल किया गया हो सकता है.
उदाहरण: 4011 या 3020 जैसे कोड

5.बिना कोड वाले फल

5

कुछ फल ऐसे भी होते हैं जिन पर कोई स्टिकर या कोड नहीं होता. आमतौर पर छोटे किसान या विक्रेता सीधे फल बेचते हैं, जिन पर कोई स्टिकर नहीं लगा होता. इन फलों को खरीदने के बाद भी अच्छी तरह से धोना आवश्यक है.

6.5 अंकों के कोड का क्या है मतलब?

6

यदि स्टिकर पर लगा कोड पांच अंकों का है और वह 9 से शुरू होता है, तो यह सबसे अच्छी गुणवत्ता वाला फल होता है. इसका मतलब है कि फल पूरी तरह से जैविक विधि से उगाया गया है, जिसमें किसी भी प्रकार के कीटनाशक या रसायन का उपयोग नहीं किया गया है.
7.8 से शुरू होने वाले कोड का क्या मतलब है?

7

यदि स्टिकर पर लगा कोड पांच अंकों का है, लेकिन वह 8 से शुरू होता है, तो यह फल आनुवंशिक रूप से संशोधित (Genetically Modified Organism - GMO) है. इसका मतलब है कि फल को उगाते समय उसके डीएनए (DNA) में बदलाव किया गया है.
8.स्टिकर वाला हिस्सा न खाएं

8

भले ही PLU कोड फलों के बारे में जानकारी देते हैं, लेकिन स्टिकर को फलों से निकालकर ही खाना चाहिए. स्टिकर खाद्य-सुरक्षित गोंद (Food-Grade Adhesive) से बने होते हैं, लेकिन गोंद और कागज को नहीं खाना चाहिए.

