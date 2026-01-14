महाकुंभ की खूबसूरत साध्वी हर्षा ने धर्म की राह छोड़ने का क्यों किया ऐलान? कुछ ऐसा मिला 1 साल तक की तपस्या का फल

4 . अब साध्वी ने धर्म की राह छोड़ने का क्यों किया ऐलान

अब साध्वी ने धर्म की राह छोड़ने का क्यों किया है इसके पीछे वजह वह खुद इंस्टाग्राम पर रील पोस्ट कर दी हैं. उनका कहना है कि महाकुंभ 2025 से शुरू हुई एक कहानी अब खत्म होने को है. 1 साल में मैने बहुत सारे विरोध का सामना किया है. प्रयागराज से शुरू हुआ था वो विरोध लगा की अब ठीक होगा, अब ठीक होगा, महाकुंभ के बाद ठीक होगा, लेकिन मैंने जो कुछ भी करने की कोशिश की, धर्म के रास्ते पर चलते हुए. मैं क्या कर रही थी,मैं कोई गलत काम नहीं कर रही थी. मैंने किसी का बुरा नहीं किया किसी का बलात्कार नहीं किया, लेकिन मैं जो भी धर्म को आगे बढ़ने के लिए कर रही थी, उसे बार बार रोका गया.

