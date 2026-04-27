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Urban Heat Effect: क्यों शहर बन रहे हैं ‘हीट ट्रैप’, जानिए किन राज्यों में इस बार सबसे ज्यादा पड़ेगी गर्मी  

Urban Heat Effect Kya hai: क्या आपने महसूस किया है कि गांव के मुकाबले शहर में गर्मी ज्यादा चुभती है? सिर्फ महसूस नहीं, इसके पीछे ठोस कारण है जिसे ‘अर्बन हीट इफेक्ट’ कहा जाता है. इस बार बढ़ती गर्मी के बीच यह असर और तेज हो गया है, और इसका सीधा असर आपकी सेहत, खर्च और रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ रहा है.

ऋतु सिंह | Apr 27, 2026, 09:56 AM IST

1.अर्बन हीट इफेक्ट क्या है और कैसे काम करता है

अर्बन हीट इफेक्ट क्या है और कैसे काम करता है
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‘अर्बन हीट इफेक्ट’ यानी ऐसा प्रभाव जिसमें शहरों का तापमान आसपास के ग्रामीण इलाकों से ज्यादा हो जाता है. इसकी सबसे बड़ी वजह है कंक्रीट की इमारतें, डामर की सड़कें (वे सड़कें हैं जो गिट्टी (Aggregates) और अलकतरा (Bitumen/Asphalt) को मिलाकर बनाई जाती हैं) और कम हरियाली. ये चीजें दिनभर सूरज की गर्मी को सोख लेती हैं और रात में धीरे-धीरे छोड़ती हैं. नतीजा यह होता है कि शहर देर रात तक भी ठंडे नहीं हो पाते, जिससे लोगों को लगातार गर्मी झेलनी पड़ती है.  (फोटो एआई)

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2.क्यों शहरों में बढ़ रहा है खतरा?

क्यों शहरों में बढ़ रहा है खतरा?
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इस स्थिति को और गंभीर बना रहा है तेजी से बढ़ता शहरीकरण. पेड़ कट रहे हैं, खुले मैदान खत्म हो रहे हैं और हर जगह बिल्डिंग्स खड़ी हो रही हैं. India Meteorological Department के अनुसार, ऐसे इलाकों में हीटवेव का असर ज्यादा खतरनाक हो जाता है क्योंकि यहां तापमान जल्दी बढ़ता है और लंबे समय तक बना रहता है. एक छुपा हुआ पहलू यह भी है कि एसी और कूलर से निकलने वाली गर्म हवा बाहर के तापमान को और बढ़ा देती है, जिससे पूरा इलाका एक ‘हीट पॉकेट’ बन जाता है.  (फोटो एआई)


 

3.किन राज्यों में सबसे ज्यादा पड़ेगी गर्मी की मार

किन राज्यों में सबसे ज्यादा पड़ेगी गर्मी की मार
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इस बार उत्तर और मध्य भारत के कई राज्यों में तापमान ज्यादा रहने की संभावना है.
राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ क्षेत्र में गर्मी सबसे ज्यादा परेशान कर सकती है. इन इलाकों में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस के आसपास या उससे ऊपर जा सकता है, खासकर मई-जून के दौरान. शहरों जैसे दिल्ली, जयपुर और नागपुर में ‘अर्बन हीट इफेक्ट’ के कारण वास्तविक तापमान से भी ज्यादा गर्मी महसूस हो सकती है.  (फोटो एआई)
 

4.कैसे कर सकते है हिट को बीट?

कैसे कर सकते है हिट को बीट?
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गर्मी से बचाव सिर्फ ठंडे कमरे में बैठने से नहीं होता. अगर घर में वेंटिलेशन ठीक नहीं है या आसपास हरियाली नहीं है, तो अंदर भी तापमान ज्यादा बना रहता है. इसलिए छोटे-छोटे बदलाव जैसे छत पर पानी डालना, पौधे लगाना और हल्के रंग के पर्दे इस्तेमाल करना भी काफी फर्क ला सकते हैं. (फोटो एआई)

TRENDING NOW

5.गर्मी का असर सेहत और जेब पर भी

गर्मी का असर सेहत और जेब पर भी
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यह सिर्फ मौसम का बदलाव नहीं, बल्कि सीधे आपकी सेहत और जेब पर असर डालता है. लगातार गर्मी रहने से नींद पूरी नहीं होती, थकान बढ़ती है और काम करने की क्षमता घटती है. दूसरी तरफ, बिजली का बिल तेजी से बढ़ता है क्योंकि बिना एसी या कूलर के रहना मुश्किल हो जाता है. लंबे समय तक ऐसे माहौल में रहने से हीट स्ट्रेस और हार्ट से जुड़ी समस्याओं का खतरा भी बढ़ सकता है.  (फोटो एआई)
 

6.आने वाले दिनों में गर्मी और तेज हो सकती है

आने वाले दिनों में गर्मी और तेज हो सकती है
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अर्बन हीट इफेक्ट’ अब सिर्फ एक वैज्ञानिक शब्द नहीं, बल्कि शहरों में रहने वाले हर व्यक्ति की हकीकत बन चुका है. आने वाले दिनों में गर्मी और तेज हो सकती है, इसलिए अभी से सतर्क रहना और अपने आसपास के माहौल को थोड़ा ठंडा बनाने की कोशिश करना बेहद जरूरी है. (फोटो एआई)

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