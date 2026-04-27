Urban Heat Effect: क्यों शहर बन रहे हैं ‘हीट ट्रैप’, जानिए किन राज्यों में इस बार सबसे ज्यादा पड़ेगी गर्मी  

2 . क्यों शहरों में बढ़ रहा है खतरा?

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इस स्थिति को और गंभीर बना रहा है तेजी से बढ़ता शहरीकरण. पेड़ कट रहे हैं, खुले मैदान खत्म हो रहे हैं और हर जगह बिल्डिंग्स खड़ी हो रही हैं. India Meteorological Department के अनुसार, ऐसे इलाकों में हीटवेव का असर ज्यादा खतरनाक हो जाता है क्योंकि यहां तापमान जल्दी बढ़ता है और लंबे समय तक बना रहता है. एक छुपा हुआ पहलू यह भी है कि एसी और कूलर से निकलने वाली गर्म हवा बाहर के तापमान को और बढ़ा देती है, जिससे पूरा इलाका एक ‘हीट पॉकेट’ बन जाता है. (फोटो एआई)



