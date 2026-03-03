Grahan Birth Effects: क्या पूर्वजन्म के अधूरे कर्मों के कारण ग्रहण में जन्म लेते हैं बच्चे? सूर्य और चंद्र ग्रहण क्या डालते हैं भाग्य पर असर?

4 . कर्मिक कनेक्शन की धारणा

कुछ ज्योतिषाचार्य ये भी मानते हैं कि कई बार ग्रहण में उन बच्चों का जन्म होता है जिनका पिछले जन्म में अधूरे कर्म रह गया हो. ऐसे बच्चे इस जन्म में उन अधूरे कर्मों को पूरा करने के लिए आते हैं और तब ग्रहण काल इनके जन्म का आधार बनता है हालांकि कुछ इसे केवल एक भारतीय दार्शनिक परंपरा का हिस्सा मानते है. कुछ लोग ग्रहण में जन्म को कर्मिक संकेत मानते हैं, लेकिन यह आध्यात्मिक व्याख्या है, प्रमाणित तथ्य नहीं. धर्म और अध्यात्म अक्सर प्रतीकात्मक भाषा में जीवन की जटिलताओं को समझाते हैं. इसलिए हर घटना को शाब्दिक अर्थ में लेना उचित नहीं होता.

