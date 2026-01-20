पानी की बोतल के कैप नीले-हरे या सफेद-लाल क्यों होते हैं? ब्रैंड नहीं, ये ढक्कन पानी की क्वलिटी का संकेत हैं

2 . सफेद ढक्कन: रोज़मर्रा का प्रोसेस्ड पानी

सफेद ढक्कन वाली पानी की बोतलें सबसे आम होती हैं और आपको गली-कूचे और गांवों में भी मिल जाएंगी. क्योंकि ये सिंपल प्रोसेस्ड ड्रिंकिंग वॉटर होता है.यह पानी नल या किसी अन्य स्रोत से लेकर आरओ, फिल्ट्रेशन और कीटाणुनाशक प्रक्रियाओं से गुजारा जाता है.

फायदा यह कि यह सुरक्षित और सस्ता होता है, लेकिन इसमें प्राकृतिक खनिज बहुत कम रह जाते हैं. लंबे समय तक केवल यही पानी पीने से शरीर को जरूरी मिनरल कम हो सकते हैं.

