पानी की बोतल के कैप नीले-हरे या सफेद-लाल क्यों होते हैं? ब्रैंड नहीं, ये ढक्कन पानी की क्वलिटी का संकेत हैं

ऋतु सिंह | Jan 20, 2026, 11:29 AM IST
1. पानी की बोतलों के ढक्कन का रंग क्या कहता है?
पानी की बोतलों के ढक्कन का रंग बताता है कि आप जो पानी पीने जा रहे हैं वह आपकी सेहत के लिए कितना सही है. आज बोतलबंद पानी सिर्फ पानी तक सीमित नहीं है बल्कि ये कई श्रेणियों में बंट चुका है प्रोसेस्ड, मिनरल, फ्लेवर्ड, क्षारीय और कार्बोनेटेड. कंपनियां इन्हें पहचान देने के लिए ढक्कन के रंगों का कोड इस्तेमाल करती हैं.
2.सफेद ढक्कन: रोज़मर्रा का प्रोसेस्ड पानी
सफेद ढक्कन वाली पानी की बोतलें सबसे आम होती हैं और आपको गली-कूचे और गांवों में भी मिल जाएंगी. क्योंकि ये सिंपल प्रोसेस्ड ड्रिंकिंग वॉटर होता है.यह पानी नल या किसी अन्य स्रोत से लेकर आरओ, फिल्ट्रेशन और कीटाणुनाशक प्रक्रियाओं से गुजारा जाता है.
फायदा यह कि यह सुरक्षित और सस्ता होता है, लेकिन इसमें प्राकृतिक खनिज बहुत कम रह जाते हैं. लंबे समय तक केवल यही पानी पीने से शरीर को जरूरी मिनरल कम हो सकते हैं.
3.नीला ढक्कन: प्राकृतिक खनिज जल
नीले ढक्कन का मतलब होता है स्प्रिंग वॉटर या मिनरल वॉटर. यह पहाड़ी झरनों या भूमिगत स्रोतों से लिया जाता है और इसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम जैसे खनिज प्राकृतिक रूप से मौजूद होते हैं. यही कारण है कि यह थोड़ा महंगा होता है, लेकिन शरीर के लिए अधिक संतुलित माना जाता है.
4.हरा ढक्कन: फ्लेवर्ड या हेल्थ वॉटर
हरे ढक्कन वाली बोतलें अक्सर फ्लेवर्ड होती हैं नींबू, पुदीना या विटामिन मिलाया हुआ पानी. यह स्वाद में बेहतर लग सकता है, लेकिन कई बार इसमें शुगर या अतिरिक्त कैलोरी भी होती है. डायट पर रहने वालों को लेबल ज़रूर पढ़ना चाहिए, वरना हेल्थ ड्रिंक अनजाने में नुकसान पहुंचा सकता है.
5.काला ढक्कन: क्षारीय पानी
काले ढक्कन का मतलब होता है अल्कलाइन वॉटर (Alkaline Water). इसका pH सामान्य पानी से ज्यादा होता है और इसे एसिडिटी कम करने, मेटाबॉलिज्म सुधारने और एंटीऑक्सीडेंट गुणों के लिए प्रचारित किया जाता है. हालांकि, यह महंगा होता है और हर किसी के लिए रोज़ पीना जरूरी भी नहीं. बिना डॉक्टर की सलाह के इसे आदत बनाना समझदारी नहीं है.
6.लाल ढक्कन: स्पार्कलिंग या कार्बोनेटेड वॉटर
लाल ढक्कन रेयर ही मिलता है कहीं, ये अक्सर सोडा या स्पार्कलिंग वॉटर होता है और इसलिए केवल ये स्टोर्स या मॉल में ही मिला है. यह प्यास बुझाने से ज़्यादा एक “ड्रिंकिंग एक्सपीरियंस” है और रोज़मर्रा के हाइड्रेशन के लिए उपयुक्त नहीं माना जाता.
7.ध्यान रखें ये बात
हर शरीर की ज़रूरत अलग होती है. कोई खनिज चाहता है, कोई हल्का पानी, कोई फ्लेवर. अगली बार जब आप बोतल उठाएं, तो सिर्फ ब्रांड नहीं, बल्कि ढक्कन का रंग भी देखें क्योंकि कभी-कभी सेहत का फैसला एक छोटे से रंग में छिपा होता है.
