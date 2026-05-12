सड़क पर सफेद-पीले रंग की लाइनें क्यों बनी होती हैं? जानिए हर शेप और लाइन का क्या है  मतलब 

2 . सड़क की लाइनें कैसे तय करती हैं आपकी सुरक्षा?

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जब आप हाईवे पर तेज रफ्तार में गाड़ी चला रहे होते हैं, तब सड़क पर बनी हर लाइन आपके लिए एक निर्देश की तरह काम करती है. टूटी हुई सफेद लाइन बताती है कि आप सावधानी से लेन बदल सकते हैं. वहीं सीधी सफेद लाइन साफ संकेत देती है कि अपनी लेन में बने रहना ज्यादा सुरक्षित है.

अक्सर लोग जल्दी निकलने या ट्रैफिक से बचने के चक्कर में बिना संकेत समझे अचानक लेन बदल देते हैं. यही वजह है कि हाईवे पर होने वाले कई एक्सीडेंट केवल गलत ओवरटेकिंग या लेन कटिंग के कारण होते हैं. ट्रैफिक एक्सपर्ट्स मानते हैं कि अगर लोग सिर्फ रोड मार्किंग के नियमों का पालन करने लगें, तो सड़क हादसों में बड़ी कमी लाई जा सकती है. (फोटो एआई)