सचिन और धोनी के लिए एयोरपोर्ट पर सिक्योरिटी नियम अलग क्यों हैं? एक को VVIP ट्रीटमेंट और दूसरा लाइन में क्यों लगता है

लाइफस्टाइल
ऋतु सिंह | Apr 08, 2026, 10:22 AM IST
1.धोनी-सचिन की एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेकिंग में अंतर
क्या आपने कभी एयरपोर्ट पर ऐसा देखा है कि एक बड़ा क्रिकेट स्टार बिना रुके अंदर चला जाता है, जबकि दूसरा उतना ही बड़ा नाम लाइन में खड़ा नजर आता है? पहली नजर में यह फर्क VIP ट्रीटमेंट जैसा लगता है, लेकिन असल में इसके पीछे एक साफ और तय सरकारी नियम काम करता है. और यही है धोनी-सचिन की एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेकिंग में अंतर का सबसे बड़ा कराण.
2.क्या है पूरा मामला और क्यों उठता है सवाल?
जब लोग Sachin Tendulkar को बिना सिक्योरिटी चेक के अंदर जाते देखते हैं और वहीं MS Dhoni को सामान्य यात्रियों की तरह लाइन में खड़े देखते हैं, तो यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि क्या यह सिर्फ फेम या स्टेटस का मामला है. लेकिन सच्चाई यह है कि यह अंतर किसी लोकप्रियता या फैन फॉलोइंग के कारण नहीं, बल्कि एक तय सरकारी प्रोटोकॉल की वजह से होता है. Photo Credit: AI
3.सम्मान के आधार पर मिलता है यह विशेष अधिकार
Sachin Tendulkar को भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान “भारत रत्न” प्राप्त है. सरकारी नियमों के अनुसार, इस सम्मान को पाने वाले लोगों को एयरपोर्ट पर कुछ विशेष छूट मिलती है, जिसमें सिक्योरिटी चेक से छूट भी शामिल हो सकती है. इसका मतलब यह हुआ कि यह सुविधा किसी व्यक्ति की सेलिब्रिटी इमेज या लोकप्रियता के कारण नहीं, बल्कि उसे मिले आधिकारिक दर्जे के आधार पर दी जाती है. Photo Credit: AI
4.तो फिर MS Dhoni को क्यों नहीं मिलती यह छूट?
MS Dhoni भी देश के सबसे सफल क्रिकेटरों में से एक हैं और उन्हें पद्म भूषण जैसे बड़े सम्मान मिल चुके हैं. इसके बावजूद उन्हें एयरपोर्ट पर सामान्य सिक्योरिटी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है. कारण साफ है-मौजूदा नियमों के अनुसार एयरपोर्ट सिक्योरिटी से छूट केवल कुछ विशेष पदों और “भारत रत्न” प्राप्त व्यक्तियों को ही दी जाती है. इसमें राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और कुछ उच्च संवैधानिक पद शामिल होते हैं. Photo Credit: AI
5.यहां “फेम” नहीं, “सिस्टम” चलता है
यह पूरा मामला सिर्फ दो क्रिकेटरों के बीच का अंतर नहीं दिखाता, बल्कि यह बताता है कि भारत में कई नियम पूरी तरह सिस्टम और प्रोटोकॉल पर आधारित होते हैं. यहां यह मायने नहीं रखता कि कोई कितना बड़ा स्टार है, बल्कि यह देखा जाता है कि उसे आधिकारिक तौर पर कौन-सा दर्जा मिला हुआ है. यानी इस मामले में “rules > popularity” साफ तौर पर दिखाई देता है. Photo Credit: AI
6.आम लोगों के लिए क्यों जरूरी है यह जानना?
यह खबर सिर्फ एक दिलचस्प तथ्य नहीं, बल्कि एक बड़ा मैसेज भी देती है. एयरपोर्ट सिक्योरिटी कोई औपचारिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि एक सख्त नियम है जिसे लगभग सभी को फॉलो करना होता है. इसका मतलब यह है कि अगर आप लंबी लाइन में खड़े हैं, तो यह सिर्फ आपके साथ नहीं हो रहा, बल्कि यह एक ऐसा सिस्टम है जो लगभग हर व्यक्ति पर लागू होता है, चाहे वह कितना भी बड़ा नाम क्यों न हो. Photo Credit: AI
7.एक और जरूरी बात जो कम लोग जानते हैं
“भारत रत्न” पाने वाले लोगों को सिर्फ एयरपोर्ट पर ही नहीं, बल्कि कई अन्य सरकारी प्रोटोकॉल, यात्रा और सम्मान से जुड़े मामलों में भी विशेष सुविधाएं मिलती हैं. यह उनके देश के लिए दिए गए योगदान को सम्मान देने का एक तरीका है.Sachin Tendulkar और MS Dhoni के बीच एयरपोर्ट पर दिखने वाला यह फर्क किसी भेदभाव का नहीं, बल्कि स्पष्ट सरकारी नियमों का परिणाम है.यह हमें याद दिलाता है कि हर सिस्टम के अपने नियम होते हैं, और वे सभी पर लागू होते हैं, बस कुछ सीमित और तय अपवादों के साथ. Photo Credit: AI
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