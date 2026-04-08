सचिन और धोनी के लिए एयोरपोर्ट पर सिक्योरिटी नियम अलग क्यों हैं? एक को VVIP ट्रीटमेंट और दूसरा लाइन में क्यों लगता है

7 . एक और जरूरी बात जो कम लोग जानते हैं

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“भारत रत्न” पाने वाले लोगों को सिर्फ एयरपोर्ट पर ही नहीं, बल्कि कई अन्य सरकारी प्रोटोकॉल, यात्रा और सम्मान से जुड़े मामलों में भी विशेष सुविधाएं मिलती हैं. यह उनके देश के लिए दिए गए योगदान को सम्मान देने का एक तरीका है.Sachin Tendulkar और MS Dhoni के बीच एयरपोर्ट पर दिखने वाला यह फर्क किसी भेदभाव का नहीं, बल्कि स्पष्ट सरकारी नियमों का परिणाम है.यह हमें याद दिलाता है कि हर सिस्टम के अपने नियम होते हैं, और वे सभी पर लागू होते हैं, बस कुछ सीमित और तय अपवादों के साथ. Photo Credit: AI

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