मौत की सजा से पहले कैदियों से उनकी आखिरी इच्छा क्यों पूछी जाती है? धर्म या मर्सी क्या है इसके पीछे वजह

लाइफस्टाइल
ऋतु सिंह | Sep 15, 2025, 07:58 AM IST
1.मौत की सजा से पहले हर कैदी से उसकी आखिरी इच्छा सदियों से पूछा जाता है
मृत्युदंड या फांसी को मानव इतिहास की सबसे कठोर सज़ाओं में से एक माना जाता है. हज़ारों सालों से, विभिन्न संस्कृतियों में अपराध को रोकने और समाज में भय पैदा करने के लिए इस सज़ा को लागू किया जाता रहा है. लेकिन इस दौरान एक परंपरा का पालन किया जाता है, जिसके तहत फांसी पर चढ़ाए जाने से पहले कैदी से उसकी आखिरी इच्छा पूछी जाती है. हमने अक्सर फिल्मों, धारावाहिकों और समाचारों में ऐसा देखा है. लेकिन सवाल यह है कि कैदी से उसकी आखिरी इच्छा क्यों पूछी जाती है? यह प्रथा कब और कहां से शुरू हुई?
2.यूरोप के अन्य देशों और फिर एशिया में शुरू हुई ये परंपरा
इतिहासकारों के अनुसार, कैदी की अंतिम इच्छा पूरी करना एक बहुत ही प्राचीन परंपरा है. हालांकि इसका कोई निश्चित प्रमाण नहीं है, लेकिन कुछ रिपोर्टों से पता चलता है कि यह प्रथा 18वीं शताब्दी में इंग्लैंड में शुरू हुई थी. उस समय, कैदी को फांसी पर चढ़ाए जाने से पहले अपनी अंतिम इच्छा व्यक्त करने का अवसर दिया जाता था. बाद में, यह परंपरा यूरोप के अन्य देशों और फिर एशिया सहित दुनिया के कई हिस्सों में फैल गई.
3.धर्म या दया: किससे जुड़ी है ये अंतिम इच्छा पूछने की परंपरा
प्राचीन मान्यताओं के अनुसार, किसी कैदी की अंतिम इच्छा पूरी करने से उसकी आत्मा को शांति मिलती है. समाज में कई लोगों का मानना था कि अगर किसी की अंतिम इच्छा पूरी नहीं की जाती, तो उसकी आत्मा भटकती रहेगी. इस प्रकार, यह प्रथा धार्मिक विश्वास और मानवतावादी दृष्टिकोण के मेल से एक परंपरा बन गई. हालाँकि, जेल दिशानिर्देशों में इसे कहीं भी अनिवार्य नियम के रूप में दर्ज नहीं किया गया है. भारत जैसे कई देशों में यह आज भी एक पारंपरिक प्रथा है.
4.कौन सी इच्छाएं की जाती हैं पूरी
हालाँकि, किसी कैदी की हर इच्छा पूरी करना संभव नहीं है. उदाहरण के लिए, फांसी रद्द करने या स्थगित करने का अनुरोध स्वाभाविक रूप से स्वीकार नहीं किया जाता. बल्कि, केवल वही इच्छाएँ पूरी की जाती हैं जो व्यावहारिक रूप से संभव हों. उदाहरण के लिए, आखिरी बार मनपसंद खाना खाने, अपने पुजारी से मिलने, परिवार के सदस्यों से एक बार मिलने, प्रार्थना करने और धार्मिक ग्रंथ पढ़ने जैसी इच्छाओं का बहुत सम्मान किया जाता है. साथ ही, जो इच्छाएं असंभव हैं या जिनकी पूर्ति में लंबा समय लगता है, उन्हें अस्वीकार करना पड़ता है. उदाहरण के लिए, यदि किसी दूर के रिश्तेदार को बुलाने का अनुरोध किया जाता है, तो यह तुरंत संभव नहीं होता. इसलिए, केवल साधारण इच्छाएँ ही पूरी की जाती हैं जो कम समय में पूरी हो सकती हैं.
5.फांसी सुबह जल्दी या सूर्योदय से पहले क्यों दी जाती है?
फाँसी के समय के संबंध में कुछ विशिष्ट नियम हैं. आमतौर पर, फांसी सुबह जल्दी या सूर्योदय से पहले दी जाती है. इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि जेल के अंदर की सामान्य गतिविधियों में कोई व्यवधान न आए. साथ ही, यह भी सुनिश्चित किया जाता है कि अन्य कैदियों की दिनचर्या में भी कोई व्यवधान न आए. भारतीय कारागार दिशानिर्देशों के अनुसार, कैदी की अंतिम इच्छा पूछना कोई अनिवार्य नियम नहीं है. हालाँकि, लगभग सभी जेलों में इसका पालन किया जाता है. यह एक परंपरा है जो मानवता और समुदाय की मान्यताओं से उपजी है.
6.अंतिम क्षणों में मानसिक शांति प्रदान करना
इस प्रथा के पीछे मुख्य उद्देश्य कैदी को उसके अंतिम क्षणों में मानसिक शांति प्रदान करना है. चूँकि मृत्युदंड एक कठोर सजा है, इसलिए अंतिम इच्छा कैदी के मन में भय, चिंता और तनाव को कम करने के लिए मानसिक साहस देती है. एक तरह से यह मानवता का एक छोटा सा प्रयास है. आज भी कई देश इस परंपरा का पालन करते हैं. कुछ जगहों पर तो इसे कानून के रूप में भी दर्ज किया गया है. उदाहरण के लिए, अमेरिका में "अंतिम भोजन निवेदन" की प्रथा प्रसिद्ध है. कैदी को अंतिम बार अपना पसंदीदा भोजन मंगवाने का अधिकार है. हालाँकि, कुछ राज्यों में इस पर प्रतिबंध हैं. कैदी एक निश्चित राशि से अधिक महंगा भोजन नहीं मांग सकता.
7.अंतिम इच्छा: मानवीय मूल्यों का प्रतीक भी है
कहा जा सकता है कि किसी कैदी की अंतिम इच्छा पूछना न केवल एक पुरानी परंपरा है, बल्कि मानवीय मूल्यों का प्रतीक भी है. मृत्युदंड जैसी कठोर सजा होने के बावजूद, इसका महत्वपूर्ण उद्देश्य कैदी को उसके अंतिम क्षणों में एक मानवीय स्पर्श प्रदान करना है. भारत में भी इस प्रथा के जारी रहने के पीछे मानवता, करुणा और सांप्रदायिक मूल्य ही कारण हैं.
