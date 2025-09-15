मौत की सजा से पहले कैदियों से उनकी आखिरी इच्छा क्यों पूछी जाती है? धर्म या मर्सी क्या है इसके पीछे वजह

4 . कौन सी इच्छाएं की जाती हैं पूरी

हालाँकि, किसी कैदी की हर इच्छा पूरी करना संभव नहीं है. उदाहरण के लिए, फांसी रद्द करने या स्थगित करने का अनुरोध स्वाभाविक रूप से स्वीकार नहीं किया जाता. बल्कि, केवल वही इच्छाएँ पूरी की जाती हैं जो व्यावहारिक रूप से संभव हों. उदाहरण के लिए, आखिरी बार मनपसंद खाना खाने, अपने पुजारी से मिलने, परिवार के सदस्यों से एक बार मिलने, प्रार्थना करने और धार्मिक ग्रंथ पढ़ने जैसी इच्छाओं का बहुत सम्मान किया जाता है. साथ ही, जो इच्छाएं असंभव हैं या जिनकी पूर्ति में लंबा समय लगता है, उन्हें अस्वीकार करना पड़ता है. उदाहरण के लिए, यदि किसी दूर के रिश्तेदार को बुलाने का अनुरोध किया जाता है, तो यह तुरंत संभव नहीं होता. इसलिए, केवल साधारण इच्छाएँ ही पूरी की जाती हैं जो कम समय में पूरी हो सकती हैं.

