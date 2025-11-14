FacebookTwitterYoutubeInstagram
ब्रेकिंग न्यूज़
Photos

लाइफस्टाइल

दुबई में गोल्डन वीजा पाने के लिए लोग क्यों हैं इतने उतावले, जानिए Visa की फीस से लेकर एप्लाई करने का प्रोसेस

Dubai Golden Visa: क्या आप भी दुबई में रहने का सपना देखते हैं, अगर हां, तो अब आप अपने इस सपने को हकीकत में बदल सकते हैं. दरअसल, संयुक्त अरब अमीरात सरकार ने अपने गोल्डन वीज़ा प्रोग्राम में बदलाव किए हैं. आइए जानते हैं कि अब कौन गोल्डन वीज़ा के लिए आवेदन कर सकता है और इसका प्रोसेस...

नितिन शर्मा | Nov 14, 2025, 01:02 PM IST

1.दुबई गोल्डन वीज़ा

1

क्या आप भी दुबई में रहने का सपना देखते हैं? अगर हाँ, तो अब आप अपने इस सपने को हकीकत में बदल सकते हैं. दरअसल, संयुक्त अरब अमीरात सरकार ने अपने गोल्डन वीज़ा प्रोग्राम में बदलाव किया है. पहले इस वीज़ा को पाने के लिए करोड़ों रुपये खर्च करने पड़ते थे, लेकिन अब आपको यह वीज़ा बस कुछ ही रुपयों में मिल जाएगा. संयुक्त अरब अमीरात सरकार की यह नई व्यवस्था खास तौर पर भारत और बांग्लादेश के नागरिकों के लिए शुरू की गई है. तो आइए आज हम आपको बताते हैं कि दुबई का गोल्डन वीज़ा कितने में मिल सकता है और इससे आपको कितना फायदा हो सकता है.

2.दुबई गोल्डन वीज़ा की फीस

2

यूएई सरकार ने गोल्डन वीज़ा के नियमों में बदलाव करते हुए इसे नामांकन आधारित कर दिया है. पहले यह वीज़ा सिर्फ़ प्रॉपर्टी और बिज़नेस में बड़े निवेश के आधार पर दिया जाता था, जिसमें न्यूनतम 20 लाख दिरहम यानी लगभग 4.66 करोड़ रुपये का निवेश ज़रूरी था. लेकिन अब नामांकन प्रक्रिया और ज़रूरी सत्यापन के बाद ही वीज़ा दिया जाएगा. इस नई नीति के तहत, भारतीय और बांग्लादेशी नागरिक अब सिर्फ़ 1 लाख दिरहम यानी लगभग 23.3 लाख रुपये देकर आजीवन यूएई में रहने का लाभ उठा सकते हैं.

3.लागू की गई नई योजना

3

यह नई योजना फिलहाल पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर लागू की जा रही है. इसके पहले चरण में भारत और बांग्लादेश को शामिल किया गया है. भारतीयों के लिए इस योजना को लागू करने की ज़िम्मेदारी दुबई स्थित एक कंसल्टेंसी कंपनी रायद ग्रुप को सौंपी गई है. यह कंपनी आवेदक की पूरी जाँच करती है, जिसमें एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग, आपराधिक रिकॉर्ड और सोशल मीडिया गतिविधि की भी जांच की जाती है. 

4.वीजा आवेदन के लिए नहीं है जाने की जरूरत

4

इस वीज़ा के लिए आवेदन करने के इच्छुक लोगों को दुबई जाने की ज़रूरत नहीं है. वे अपने देश से ही आवेदन कर सकते हैं. आवेदन रायद ग्रुप के ऑनलाइन पोर्टल, कॉल सेंटर या कार्यालय के ज़रिए किया जा सकता है. इस ग्रुप द्वारा आवेदन की जाँच के बाद, इसे यूएई सरकार के पास भेजा जाता है, जो अंतिम निर्णय लेती है.

5.गोल्डन वीज़ा कैसे बनवाये 

5

गोल्डन वीज़ा पाने के लिए कुछ विशेष श्रेणियां भी तय की गई हैं. इनमें निवेशक, स्टार्टअप मालिक, वैज्ञानिक, डॉक्टर, एथलीट, विशेष प्रतिभा वाले कर्मचारी और अच्छी शैक्षणिक योग्यता वाले छात्र शामिल हैं. यह वीज़ा फिलहाल केवल उन्हीं लोगों को मिलेगा जो यूएई के बाजार, संस्कृति या व्यवसाय को किसी न किसी तरह से लाभ पहुँचा सकते हैं.

6.गोल्डन वीजा वालों को मिलते हैं ये लाभ

6

इसके अलावा, यूएई के गोल्डन वीज़ा धारकों को कई सुविधाएँ भी प्रदान की जाती हैं, जिनमें गोल्डन वीज़ा धारक को किसी स्थानीय प्रायोजक की आवश्यकता नहीं होती, वे स्वयं अपना व्यवसाय शुरू कर सकते हैं. इसके अलावा, वीज़ा धारक परिवार को प्रायोजित कर सकता है और उन्हें यूएई लाने की भी अनुमति है. इसके अलावा, गोल्डन वीज़ा धारक और उसके परिवार को यूएई के नागरिकों की तरह शिक्षा, स्वास्थ्य और सरकारी सुविधाएँ मिलती हैं. इसके अलावा, यदि गोल्डन वीज़ा धारक की मृत्यु हो जाती है, तो परिवार परमिट की अवधि समाप्त होने तक यूएई में रह सकता है.

