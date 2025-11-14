दुबई में गोल्डन वीजा पाने के लिए लोग क्यों हैं इतने उतावले, जानिए Visa की फीस से लेकर एप्लाई करने का प्रोसेस

1 . दुबई गोल्डन वीज़ा

1

क्या आप भी दुबई में रहने का सपना देखते हैं? अगर हाँ, तो अब आप अपने इस सपने को हकीकत में बदल सकते हैं. दरअसल, संयुक्त अरब अमीरात सरकार ने अपने गोल्डन वीज़ा प्रोग्राम में बदलाव किया है. पहले इस वीज़ा को पाने के लिए करोड़ों रुपये खर्च करने पड़ते थे, लेकिन अब आपको यह वीज़ा बस कुछ ही रुपयों में मिल जाएगा. संयुक्त अरब अमीरात सरकार की यह नई व्यवस्था खास तौर पर भारत और बांग्लादेश के नागरिकों के लिए शुरू की गई है. तो आइए आज हम आपको बताते हैं कि दुबई का गोल्डन वीज़ा कितने में मिल सकता है और इससे आपको कितना फायदा हो सकता है.