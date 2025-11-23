नेत्रा मंटेना की शाही शादी की तुलना अंबानी परिवार से क्यों की जा रही है? जानें बिग फैट वेडिंग का वेन्यू से मेन्यू तक सबकुछ

7 . म्यूज़िक, डांस और स्पेशल परफॉर्मेंस

अंबानी परिवार की तरह, इस शादी में भी कस्टमाइज्ड संगीत नाइट रखी गई.हॉलीवुड से लेकर बॉलीवुड और टॉलीवुड हर जगह के सिंगर्स और सेलेब्स की लाइव परफॉर्मेंस, राजस्थानी लोक कलाकारों का स्वागत, और दूल्हा-दुल्हन की कोरियोग्राफ्ड एंट्री पूरी रात को ग्लैमरस बनी हुई है.

रणवीर सिंह ने अपनी परफॉर्मेंस से दर्शकों में जोश भर दिया और डोनाल्ड ट्रंप जूनियर और उनकी गर्लफ्रेंड को भी डांस फ्लोर पर अपने साथ शामिल कर लिया. उन्होंने अपनी फिल्म गली बॉय का गाना 'अपना टाइम आएगा' भी रैप किया. इस दौरान, शाहिद कपूर और कृति सनोन ने अपने हिट गानों पर परफॉर्म किया. जान्हवी कपूर ने 'परम सुंदरी', जैकलीन फर्नांडीज ने 'लाल छड़ी' और वरुण धवन ने भी धमाकेदार परफॉर्मेंस दी. नोरा फतेही और माधुरी दीक्षित भी मौजूद थीं.

