नेत्रा मंटेना की शाही शादी की तुलना अंबानी परिवार से क्यों की जा रही है? जानें बिग फैट वेडिंग का वेन्यू से मेन्यू तक सबकुछ

लाइफस्टाइल
ऋतु सिंह | Nov 23, 2025, 11:36 AM IST
1.हाई-प्रोफाइल बिग फैट वेडिंग
झीलों की नगरी उदयपुर इस समय चार दिनों तक चलने वाली एक बहुत ही ग्लैमरस और हाई-प्रोफाइल वेडिंग की मेजबानी कर रही है. दुनिया की नज़रे लगाई हैं नेत्रा मंटेना और वामसी गदिराजू की इस शाही शादी पर, जिसे कई लोग अंबानी-शादियों की याद दिलाता हुआ कह रहे हैं. कारण साफ़ हैं बिज़नेस टाइकून, ग्लोबल सेलिब्रिटी, राजसी वाइडनर और रॉयल अंदाज़.
2.आलीशान लोकेशन: उदयपुर के पैलेस में शाही आयोजन
मंटेना और गदिराजू परिवार ने शादी के लिए उदयपुर के लग्ज़री पैलेस और झीलनुमा महलों को चुना. मेहमानों के स्वागत के लिए फ़तेह सागर झील के किनारे विशेष मंडप, रॉयल बोट एंट्री और दुल्हन के लिए कस्टम शाही पालकी सब कुछ अंबानी-स्टाइल भव्यता का एहसास दे रहा था. मेहमानों के ठहरने के लिए 5-स्टार प्रॉपर्टीज़ बुक कर ली गई थीं, जिसमें मेन्यू से लेकर सजावट तक हर चीज़ प्रीमियम थी.
3.शादी का जश्न उदयपुर के कई आलीशान जगहों पर तीन दिनों तक मनाया जा रहा है,
इस जोड़े की शादी का जश्न उदयपुर के कई आलीशान जगहों पर तीन दिनों तक मनाया जा रहा है, जिनमें लीला पैलेस, जनाना महल और पिछोला झील के किनारे स्थित आइलैंड पैलेस शामिल हैं. उनके जश्न के वीडियो वायरल हो रहे हैं, जिनमें कई बॉलीवुड सितारे परफॉर्म करते नज़र आ रहे हैं.
4.मेहमानों की लिस्ट और सेलेब्रिटी टच
इस शादी को चर्चा में लाने वाली एक बड़ी वजह है इसकी हाई-प्रोफाइल गेस्ट लिस्ट.
दक्षिण भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के नामी निर्माता, बिज़नेस लीडर्स, टॉलीवुड के कई सितारे, और कुछ बॉलीवुड मेहमानों ने इसमें शिरकत की. यहीं से तुलना शुरू हुई. ऐसा स्वागत और इतने हाई-प्रोफाइल मेहमान बिल्कुल अंबानी जैसे.
5.खानपान: 5 देशों का मेन्यू, 150+ डिशेज़
शादी में इटालियन, राजस्थानी, अवधी, आंध्रा, और कॉन्टिनेंटल पांच देशों और पांच राज्यों की थीम पर आधारित ग्रैंड फूड कोर्ट लगाया गया है. यानी जिस देश या राज्य का फेमस खाना, स्नैक्स औ ड्रिंक फेमस है सब मिलेगा.
6.लाइव डेज़र्ट स्टेशन
हाथों से बनता रॉयल दल-बाटी चूरमा हो साउथ इंडियन ब्रह्मण-स्टाइल भोज सब कुछ यहां मिल रहा है. सेलिब्रिटीज़ के लिए स्पेशल डाइट शेफ भी हैं और 24×7 स्नैक काउंटर भी हैं.
इन सबने इसे एक “लक्ज़री वेडिंग एक्सपीरियंस” बना दिया.
7. म्यूज़िक, डांस और स्पेशल परफॉर्मेंस
अंबानी परिवार की तरह, इस शादी में भी कस्टमाइज्ड संगीत नाइट रखी गई.हॉलीवुड से लेकर बॉलीवुड और टॉलीवुड हर जगह के सिंगर्स और सेलेब्स की लाइव परफॉर्मेंस, राजस्थानी लोक कलाकारों का स्वागत, और दूल्हा-दुल्हन की कोरियोग्राफ्ड एंट्री पूरी रात को ग्लैमरस बनी हुई है.
रणवीर सिंह ने अपनी परफॉर्मेंस से दर्शकों में जोश भर दिया और डोनाल्ड ट्रंप जूनियर और उनकी गर्लफ्रेंड को भी डांस फ्लोर पर अपने साथ शामिल कर लिया. उन्होंने अपनी फिल्म गली बॉय का गाना 'अपना टाइम आएगा' भी रैप किया. इस दौरान, शाहिद कपूर और कृति सनोन ने अपने हिट गानों पर परफॉर्म किया. जान्हवी कपूर ने 'परम सुंदरी', जैकलीन फर्नांडीज ने 'लाल छड़ी' और वरुण धवन ने भी धमाकेदार परफॉर्मेंस दी. नोरा फतेही और माधुरी दीक्षित भी मौजूद थीं.
8.दुल्हन का लुक: शाही जड़ाऊ और कस्टम डिज़ाइनर लेहंगा
नेत्रा मंटेना का वेडिंग लुक भी अंबानी-लेवल रॉयल्टी की चर्चा में रहा. हैंडक्राफ्टेड लेहंगा, जड़ाऊ आभूषण, और पारंपरिक दक्षिण भारतीय गहनों का मेल— सोशल मीडिया पर खूब ट्रेंड कर रहा है. दूल्हे वामसी ने भी विशेष कस्टमाइज्ड सिल्क शेरवानी पहनी, जो उनकी पारिवारिक परंपरा को दर्शाती है.
9. तुलना क्यों हो रही है?
अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की 2024 की भव्य शादी की याद कई लोगों को ज़रूर आती होगी, जिसमें बिल गेट्स, मार्क ज़करबर्ग, बोरिस जॉनसन, किम कार्दशियन, क्लो कार्दशियन और अन्य वैश्विक दिग्गज हस्तियाँ शामिल हुई थीं. उनकी शादी का जश्न कई महीनों तक और कई देशों में चला, जिसमें रिहाना, जस्टिन बीबर, कैटी पेरी, एकॉन और बैकस्ट्रीट बॉयज़ जैसे अंतरराष्ट्रीय गायकों ने परफॉर्म किया
आलीशान जगह, भव्य सेटअप, देश-विदेश से आने वाले मेहमान, कस्टमाइज्ड इवेंट के साथ मीडिया और सोशल मीडिया पर चर्चा....यही वजह है कि इसे “अंबानी-स्टाइल बिग फैट वेडिंग” कहा जा रहा है.
