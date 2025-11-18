FacebookTwitterYoutubeInstagram
दिल्ली लाल किला ब्लास्ट पर बड़ा खुलासा, 3 साल से हमले की तैयारी चल रही थी- सूत्र

Rashifal 18 November 2025: आज पैसों की लेन-देन में सावधानी बरतें इन राशि के जातक, पढ़ें मेष से मीन तक का राशिफल

Powerful Ayurvedic Herbs: वरदान से कम नहीं इन 3 जड़ी-बूटियों का मिश्रण, बुढ़ापे तक रखेगा 'रोगमुक्त'

कौन है रमीज, जिसकी करतूतों को आधार बनाकर रोहिणी ने उतार दी लालू परिवार की 'कमीज!'

क्या होता है Price और Rate में अंतर, 99% लोग नहीं जानते इसका सही जवाब

सर्दियों में पति के पैर गर्म और पत्नी के ठंडे क्यों होते हैं? 99 प्रतिशत विवाहित जोड़े नहीं जानते इसका कारण!

ये देश करता है सबसे अधिक चांदी का उत्पादन, 100 ग्राम Silver की कीमत जान रह जाएंगे हैरान

Home

लाइफस्टाइल

सर्दियों में पति के पैर गर्म और पत्नी के ठंडे क्यों होते हैं? 99 प्रतिशत विवाहित जोड़े नहीं जानते इसका कारण!

ठंड का मौसम शुरू हो गया है.अगर आप शादीशुदा हैं, तो आपने गौर किया होगा कि इस मौसम में आपकी पत्नी के पैर अक्सर ठंडे रहते हैं, जबकि आपके पैर गर्म. यह कोई संयोग नहीं है. इसके पीछे एक वैज्ञानिक पहलू है.

ऋतु सिंह | Nov 18, 2025, 07:01 AM IST

1.सर्दियों में पति की तुलना में पत्नी के पैर बर्फ़ जैसे ठंडे होते हैं

सर्दियों में पति की तुलना में पत्नी के पैर बर्फ़ जैसे ठंडे होते हैं
1

सर्दियाँ आते ही घरों में एक आम समस्या सामने आती है. पत्नी बिस्तर पर अपने पति के पैर दबाकर अपने पैर गर्म करने की कोशिश करती है, क्योंकि उसके पैर बर्फ़ जैसे ठंडे होते हैं जबकि उसके पैर गर्म. यह सिर्फ़ शादीशुदा जोड़ों के बीच मज़ाक नहीं, बल्कि एक वैज्ञानिक रहस्य है. सर्दियों में महिलाओं के हाथ-पैर जल्दी ठंडे क्यों हो जाते हैं, जबकि पुरुषों के हाथ-पैर गर्म रहते हैं?
 

2.क्यों पत्नी के ठंडे क्यों होते हैं ?

क्यों पत्नी के ठंडे क्यों होते हैं ?
2

अध्ययनों से पता चलता है कि यह हार्मोन, मांसपेशियों, रक्त परिसंचरण और चयापचय में अंतर के कारण होता है. कई लोग इसे बस एक सामान्य बात मानते हैं, लेकिन इसके पीछे एक पूरा विज्ञान है. यह एक शारीरिक अंतर है जो सर्दी-जुकाम से 70-80% महिलाओं को प्रभावित करता है, जबकि पुरुषों में यह केवल 20-30% को ही प्रभावित करता है. इसका मुख्य कारण हार्मोन हैं. यही इस अंतर का कारण है. आइए विस्तार से पूरा तर्क समझाते हैं.
 

3.महिलाओं का शरीर अलग होता है

महिलाओं का शरीर अलग होता है
3

महिलाओं में मुख्य हार्मोन एस्ट्रोजन होता है, जो मासिक धर्म चक्र, गर्भावस्था और रजोनिवृत्ति को नियंत्रित करता है. एस्ट्रोजन शरीर के प्रमुख अंगों - जैसे हृदय, यकृत और मस्तिष्क - की रक्षा के लिए रक्त प्रवाह को केंद्रित करता है. ठंड के मौसम में, शरीर "सर्वाइवल मोड" में चला जाता है, और महत्वपूर्ण अंगों को गर्म रखने को प्राथमिकता देता है. इसके परिणामस्वरूप हाथ, पैर और नाक जैसे अंगों में रक्त की आपूर्ति कम हो जाती है, जिससे वे ठंडे हो जाते हैं.
 

4.क्यों आदमियों का शरीर रहता है गर्म

क्यों आदमियों का शरीर रहता है गर्म
4

पुरुषों में, टेस्टोस्टेरोन मुख्य हार्मोन है जो मांसपेशियों का द्रव्यमान बढ़ाता है. मांसपेशियां गर्मी उत्पन्न करती हैं. औसतन, पुरुषों के शरीर के वजन का 40% मांसपेशियों में होता है, जबकि महिलाओं में 30%. इसके परिणामस्वरूप पुरुषों का बेसल मेटाबॉलिक रेट (BMR) 5-10% अधिक होता है, जिसका अर्थ है कि वे अधिक कैलोरी जलाते हैं और अधिक गर्मी उत्पन्न करते हैं.
 

5.कई शोध हुए हैं

कई शोध हुए हैं
5

इस रहस्य को सुलझाने के लिए कई अध्ययन किए गए हैं. एक अध्ययन में पाया गया कि महिलाओं का मुख्य शरीर का तापमान पुरुषों की तुलना में 0.5-1 डिग्री ज़्यादा होता है, लेकिन उनके हाथ-पैर 2-3 डिग्री ज़्यादा ठंडे होते हैं.
 

6.ठंड महसूस करने की अलग-अलग कैपेसिटी होती है

ठंड महसूस करने की अलग-अलग कैपेसिटी होती है
6

ब्रिटिश जर्नल ऑफ़ मेडिसिन में प्रकाशित एक शोध के अनुसार, ठंड में 2.5 डिग्री कम तापमान पर महिलाएं कांपने लगती हैं, जबकि पुरुष 1.5 डिग्री कम तापमान पर कांपने लगते हैं. ऐसा वसा के वितरण के कारण होता है.

7.महिलाओं की त्वचा के नीचे ज़्यादा वसा होती है

महिलाओं की त्वचा के नीचे ज़्यादा वसा होती है
7

महिलाओं की त्वचा के नीचे ज़्यादा वसा होती है, जो इन्सुलेशन तो प्रदान करती है, लेकिन रक्त वाहिकाओं को संकुचित कर देती है. दूसरी ओर, पुरुषों में वसा कम और मांसपेशियाँ ज़्यादा होती हैं, जिससे रक्त प्रवाह बेहतर होता है.
 

8.महिलाओं में आयरन की कमी भी है कारण

महिलाओं में आयरन की कमी भी है कारण
8

महिलाओं में आयरन की कमी भी आम है (मासिक धर्म के कारण), जिससे ऑक्सीजन ले जाने वाले हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाती है, जिससे रक्त संचार प्रभावित होता है. इस कम रक्त संचार के कारण ठंड के मौसम में महिलाओं के हाथ-पैर पुरुषों की तुलना में ज़्यादा ठंडे रहते हैं.

