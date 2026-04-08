शराब पीने से पहले जमीन पर क्यों डाली जाती हैं कुछ बूंदें? “लिबेशन” की यह परंपरा आज भी क्यों जिंदा है?

2 . दुनिया भर में क्यों किया जाता है ऐसा?

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दिलचस्प बात यह है कि यह सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है. यूरोप, अफ्रीका और अमेरिका के कई हिस्सों में भी लोग पीने से पहले कुछ बूंदें ज़मीन पर गिराते हैं. इस परंपरा को “लिबेशन” कहा जाता है, जिसमें किसी पेय को धरती पर अर्पित करके सम्मान जताया जाता है. कुछ संस्कृतियों में इसे पूर्वजों को याद करने का तरीका माना जाता है, तो कहीं इसे प्रकृति के प्रति आभार व्यक्त करने का संकेत समझा जाता है.

