मुकेश अंबानी घर में हर दिन 4000 रोटियां क्यों बनती हैं? जानें क्या होता है रोज के खाने का मेन्यू

1 . अंबानी परिवार के सभी सदस्य शाकाहारी हैं

रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी का परिवार न केवल फैशन के लिए बल्कि अपने घर पर होने वाली छोटी-बड़ी पार्टियों और घर के खाने में खास व्यंजनों के लिए भी जाना जाता है. अंबानी परिवार के सभी सदस्य खाने के बहुत शौकीन हैं और परिवार के सभी सदस्य शाकाहारी हैं. इसलिए खाने में पौष्टिक, तीखा और स्वादिष्ट व्यंजन हमेशा तैयार किए जाते हैं. घर में बनने वाले हर व्यंजन का बहुत ध्यान रखा जाता है. आज हम आपको विस्तार से बताएंगे कि उद्योगपति मुकेश अंबानी के घर में रोजाना खाने में कौन-कौन से व्यंजन बनते हैं? घर के रसोइये को हर महीने कितनी सैलरी दी जाती है? और रोजाना 4 हजार रोटियां क्यों बनती हैं.

