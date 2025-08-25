Ambani's Mother Choice: मुकेश अंबानी की मां कोकिला बेन हमेशा गुलाबी साड़ी ही क्यों पहनती हैं?

6 . साड़ी के साथ हार जरूर पहनती हैं

कोकिलाबेन अंबानी को उनके पोते आकाश अंबानी और पोती श्लोका अंबानी के साथ देखा गया. इस अवसर के लिए, उन्होंने एक रेशमी साड़ी चुनी जो गुलाबी रंग के प्रति उनके प्रेम के अनुरूप थी, लेकिन शैली में थोड़ा बदलाव भी था. साड़ी में सुनहरे रूपांकन और चौड़ा किनारा था, जो उन्हें उनके सामान्य परिधानों की तुलना में एक नया और सुरुचिपूर्ण रूप दे रहा था. उन्होंने साड़ी के साथ हार पहना था, जो उनके लुक को सुंदरता और आकर्षण से परिपूर्ण कर रहा था.

