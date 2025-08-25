UP Accident: यूपी के बुलंदशहर में हाईवे पर कंटेनर ट्रॉली की टक्कर में 8 लोगों की मौत, 45 लोग घायल
Ambani's Mother Choice: मुकेश अंबानी की मां कोकिला बेन हमेशा गुलाबी साड़ी ही क्यों पहनती हैं?
Sore Throat Remedies: गले की खराश को खत्म करेंगे ये देसी नुस्खे, दर्द और जलन से तुरंत मिलेगी राहत
महिला आयोग ने निक्की हत्याकांड का लिया स्वत: संज्ञान, डीजीपी को पत्र लिखकर की ये मांग
राहुल गांधी की सुरक्षा में सेंध! भारत यात्रा के दौरान युवक ने लिया 'Kiss', देखें वायरल वीडियो
अब 20 साल पुराने वाहन भी सड़क पर चला सकेंगे, 15 साल बाद दोबारा कराना होगा रजिस्ट्रेशन
Health Tips: बढ़ती उम्र के साथ ढलने लगता है शरीर, 50 की उम्र के बाद पुरुष जरूर कराएं ये 5 टेस्ट
ट्रेन में सफर करते समय यात्रियों को बिल्कुल फ्री मिलती है ये सुविधाएं
Bigg Boss 19: विदेशी से लेकर भोजपुरी स्टार तक, ये 16 सितारे बने 'बिग बॉस 19' का हिस्सा
दिल्ली के रामलीला मैदान में छात्रों का SSC के खिलाफ फूटा गुस्सा, कई गिरफ्तार
लाइफस्टाइल
ऋतु सिंह | Aug 25, 2025, 08:23 AM IST
1.गुलाबी साड़ियों का रिच कलेक्शन
मुकेश अंबानी की मां ज़्यादातर मौकों पर एक ही रंग की साड़ी में नज़र आती हैं और वह रंग है गुलाबी. अनिल अंबानी की मां के पास गुलाबी साड़ियों का रिच कलेक्शन है और उनकी कीमत भी बहुत होती है. अब सवाल ये उठता है कि कोकिलाबेन अंबानी गुलाबी साड़ी ही क्यों पहनती हैं?
2.कोकिला बेन के जन्मदिन पर भी दिखा थी पिंक थीम
उनकी अलमारी गुलाबी रंग के विभिन्न रंगों, हल्के पेस्टल से लेकर गहरे मैजेंटा तक, की साड़ियों से भरी है, जो इस रंग के प्रति उनकी स्पष्ट पसंद को दर्शाते हैं. यह लगाव उनके जन्मदिन जैसे उत्सवों में भी दिखाई देता है, जहां एक गुलाबी रंग की थीम वाला कमरा सजाया गया था.
3.कोकिला बेन क्यों पहनती हैं हमेशा गुलाबी साड़ी?
गुलाबी रंग कोकिलाबेन का पसंदीदा कलर है, कोकिलाबेन की शैली विविध है. वह अक्सर अलग-अलग डिज़ाइन और फ़ैब्रिक की साड़ियाँ पहनती हैं, लेकिन रंग एक जैसा ही रखती हैं. एक बार, उन्होंने अपनी बेटी दीप्ति सालगाँवकर के साथ एक कार्यक्रम में भाग लेने के दौरान सुनहरे बॉर्डर और बारीक डिज़ाइन वाली रेशमी साड़ी पहनी थी.
4.पतले बॉर्डर वाली साड़ी ज्यादा करती हैं पसंद
कोकिलाबेन की शैली सादगी से परिभाषित करती है. वह अक्सर कम से कम डिजाइन वाली साड़ियां चुनती हैं, जिससे कपड़े और उनका व्यक्तित्व निखर कर आता है. इसका एक उदाहरण है उनकी लाइट या पतले बॉर्डर वाली प्याज़-गुलाबी रंग की सादी साड़ी, जिसके साथ हीरे के गहने जड़े थे, जो सुरुचिपूर्ण और साथ ही सादा लग रहा था.
5. दूसरे रंगों में भी हाथ आजमाती हैं
गुलाबी रंग उनका पसंदीदा है, लेकिन कोकिलाबेन कभी-कभी दूसरे रंगों में भी हाथ आजमाती हैं. उदाहरण के लिए, उन्होंने हरे, पीले, लाल और सफ़ेद रंगों में ज्यामितीय और जानवरों के डिज़ाइन वाली कमलकारी साड़ी पहनी थी, जो उनकी पारंपरिक गुजराती जड़ों को श्रद्धांजलि थी.
6.साड़ी के साथ हार जरूर पहनती हैं
कोकिलाबेन अंबानी को उनके पोते आकाश अंबानी और पोती श्लोका अंबानी के साथ देखा गया. इस अवसर के लिए, उन्होंने एक रेशमी साड़ी चुनी जो गुलाबी रंग के प्रति उनके प्रेम के अनुरूप थी, लेकिन शैली में थोड़ा बदलाव भी था. साड़ी में सुनहरे रूपांकन और चौड़ा किनारा था, जो उन्हें उनके सामान्य परिधानों की तुलना में एक नया और सुरुचिपूर्ण रूप दे रहा था. उन्होंने साड़ी के साथ हार पहना था, जो उनके लुक को सुंदरता और आकर्षण से परिपूर्ण कर रहा था.
7.इन एक्सेसरीज़ से कंप्लीट करती हैं अपना लुक
कुल मिलाकर, कोकिलाबेन की शैली अपनी सादगी और परिष्कार के लिए जानी जाती है. वह अक्सर भारी बॉर्डर वाली हल्की साड़ियां पहनती हैं और अपने लुक को मोतियों की माला, हीरे के गहने और एक ख़ास लाल बिंदी जैसी एक्सेसरीज़ से कंप्लीट करती हैं. उनके फ़ैशन के चुनाव हमें याद दिलाते हैं कि असली शान सादगी में ही होती है.
अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.