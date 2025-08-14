फ्लाइट में चढ़ने के दौरान एयर होस्टेस आपके जूतों पर नजर क्यों रखती है? क्या है ये सुरक्षा प्रोटोकॉल 

4 . ब्लड सर्कुलेशन रोक सकते हैं ऐसे जूते

सुरक्षा के अलावा लंबी दूरी की उड़ानों के दौरान जूते यात्रियों के स्वास्थ्य को भी प्रभावित करते हैं. हवाई जहाज के केबिन में दबाव ज़मीन पर दबाव से अलग होता है, जिससे कुछ रक्त संचार संबंधी समस्याओं का खतरा बढ़ सकता है—जैसे शिरापरक घनास्त्रता (venous thrombosis). बहुत तंग या असुविधाजनक जूते पहनने से यह खतरा बढ़ जाता है. इसलिए, कुछ केबिन क्रू ऐसे जूते पहनने की सलाह देते हैं जो आरामदायक, ढीले हों और गति या रक्त संचार में बाधा न डालें. स्नीकर्स या एथलेटिक जूते अक्सर आदर्श विकल्प माने जाते हैं.