फ्लाइट में चढ़ने के दौरान एयर होस्टेस आपके जूतों पर नजर क्यों रखती है? क्या है ये सुरक्षा प्रोटोकॉल 

लाइफस्टाइल
ऋतु सिंह | Aug 14, 2025, 12:06 PM IST
1.हवाई जहाज में पेसेंजर के जूते क्यों देखते है क्रू मेंबर
क्या आप कभी हवाई जहाज़ में चढ़े हैं और इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि एयर होस्टेस आपके जूतों को देखती हैं, चाहे वो आपका चेहरा देखें या नहीं. लेकिन क्यों? इसके पीछे कोई ख़ास वजह ज़रूर होगी. ज़ाहिर है वो आपको जज करने के लिए ऐसा नहीं करतीं. बल्कि ये एक सुरक्षा प्रोटोकॉल है.
2.आपात स्थिति से जुड़ा है ये सुरक्षा नियम
आपात स्थिति में फ्लाइट अटेंडेंट सबसे आगे रहते हैं और उन्हें तुरंत यह आकलन करना होता है कि यात्री आपात स्थिति से निपटने के लिए तैयार हैं या नहीं. आप जिस तरह के जूते पहनते हैं, वह आपात स्थिति में आपकी गतिशीलता को प्रभावित कर सकता है. जब यात्रियों को कुछ ही सेकंड में विमान से बाहर निकालना हो, तो हर सेकंड मायने रखता है.
3.हाई हील के जूते नहीं पहनने का निर्देश
गलत जूते, जैसे कि भारी बूट, स्टिलेटो हील्स और सैंडल न केवल आपात स्थिति से निकलने में दिक्कत कर सकते हैं बल्कि गिरने का जोखिम बढ़ा सकते हैं, या दूसरों के लिए समस्याएं पैदा कर सकते हैं. वहीं, कुछ जूते सुरक्षा उपकरणों को नुकसान पहुंचा सकते हैं. यही कारण है कि सुरक्षा दिशानिर्देशों में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि आपात स्थिति में हाई हील के जूते नहीं पहनने चाहिए.
4.ब्लड सर्कुलेशन रोक सकते हैं ऐसे जूते
सुरक्षा के अलावा लंबी दूरी की उड़ानों के दौरान जूते यात्रियों के स्वास्थ्य को भी प्रभावित करते हैं. हवाई जहाज के केबिन में दबाव ज़मीन पर दबाव से अलग होता है, जिससे कुछ रक्त संचार संबंधी समस्याओं का खतरा बढ़ सकता है—जैसे शिरापरक घनास्त्रता (venous thrombosis). बहुत तंग या असुविधाजनक जूते पहनने से यह खतरा बढ़ जाता है. इसलिए, कुछ केबिन क्रू ऐसे जूते पहनने की सलाह देते हैं जो आरामदायक, ढीले हों और गति या रक्त संचार में बाधा न डालें. स्नीकर्स या एथलेटिक जूते अक्सर आदर्श विकल्प माने जाते हैं.
5.स्वच्छता भी एक पहलू है
कई यात्री विमान में अपने जूते उतार देते हैं, खासकर जब वे सैंडल या चप्पल पहने होते हैं. लेकिन विमान में नंगे पैर चलने से, खासकर शौचालय तक, संक्रमित या गंदी सतहों के संपर्क में आने का खतरा रहता है. केबिन क्रू इस व्यवहार से अवगत होते हैं और सभी की सुरक्षा के लिए, वे उन जूतों पर नज़र रखते हैं.