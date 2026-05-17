सांप या बिच्छू किसका जहर ज्यादा खतरनाक? एक की चुभन दर्द देती है, दूसरा मिनटों में रोक सकता है सांस

लाइफस्टाइल
ऋतु सिंह | May 17, 2026, 09:13 AM IST
1.असली खतरा किससे ज्यादा होता है?
गर्मी और बारिश के मौसम में सांप और बिच्छू का डर अचानक बढ़ जाता है. गांव हो या शहर, खेत हो या घर का स्टोर रूम-इन जीवों का नाम सुनते ही लोगों के मन में घबराहट शुरू हो जाती है. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अगर सांप और बिच्छू दोनों सामने आ जाएं, तो असली खतरा किससे ज्यादा होता है? दिलचस्प बात यह है कि विज्ञान इस सवाल का जवाब सिर्फ “जहर” से नहीं, बल्कि उसके असर, मात्रा और शरीर पर पड़ने वाले प्रभाव से देता है. यही वजह है कि कई बार कम जहरीला जीव भी ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है. (फोटो एआई)
2.सांप का जहर क्यों बन जाता है जानलेवा?
सांप के जहर में ऐसे टॉक्सिन पाए जाते हैं जो शरीर की नसों, खून और सांस लेने की प्रक्रिया पर हमला करते हैं. कुछ सांपों का जहर सीधे दिमाग और नर्वस सिस्टम को प्रभावित करता है, जबकि कुछ खून को जमाने या शरीर के अंगों को फेल करने लगते हैं.
सबसे खतरनाक बात यह है कि सांप काटते समय काफी मात्रा में जहर छोड़ सकता है. अगर इलाज में देरी हो जाए तो कुछ जहरीले सांपों के मामले में कुछ घंटों के भीतर हालत गंभीर हो सकती है. भारत में कोबरा, करैत और रसेल वाइपर जैसी प्रजातियां सबसे ज्यादा खतरनाक मानी जाती हैं. (फोटो एआई)
3.बिच्छू का डंक इतना दर्दनाक क्यों होता है?
बिच्छू का डंक बेहद तेज दर्द देता है. कई लोगों को ऐसा महसूस होता है जैसे शरीर में बिजली दौड़ गई हो. इसका जहर नसों पर असर डालता है और शरीर में जलन, सुन्नपन, बुखार और बेचैनी पैदा कर सकता है.
हालांकि ज्यादातर बिच्छुओं का डंक जानलेवा नहीं होता, लेकिन कुछ प्रजातियां बेहद खतरनाक होती हैं. खासकर छोटे बच्चों, बुजुर्गों और दिल के मरीजों के लिए इसका असर गंभीर हो सकता है. रेगिस्तानी इलाकों में पाए जाने वाले कुछ बिच्छुओं का जहर बहुत तेजी से असर करता है. (फोटो एआई)
4.तो आखिर ज्यादा खतरनाक कौन?
अगर सिर्फ “जहर की ताकत” की बात करें तो कुछ बिच्छुओं का विष रासायनिक रूप से बहुत शक्तिशाली माना जाता है. लेकिन इंसानी शरीर पर कुल प्रभाव देखें तो सांप ज्यादा घातक साबित होता है.
इसकी सबसे बड़ी वजह है जहर की मात्रा. सांप एक बार में ज्यादा विष छोड़ता है और वह तेजी से पूरे शरीर में फैल सकता है. यही कारण है कि दुनिया में हर साल सांप के काटने से हजारों मौतें होती हैं, जबकि बिच्छू के मामलों में मृत्यु दर अपेक्षाकृत कम होती है. यानी डर सिर्फ जहर से नहीं, बल्कि इस बात से भी तय होता है कि वह शरीर में कितना और कितनी तेजी से फैलता है. (फोटो एआई)
5.सबसे बड़ी गलती जो लोगों की जान ले लेती है
विशेषज्ञों के मुताबिक, सबसे खतरनाक चीज कई बार जहर नहीं बल्कि लोगों की लापरवाही होती है. गांवों और छोटे शहरों में आज भी लोग झाड़-फूंक, घरेलू नुस्खों और अफवाहों पर भरोसा कर लेते हैं. इसी देरी में जहर शरीर में फैलने लगता है.डॉक्टर बताते हैं कि सांप या बिच्छू के काटने के बाद सबसे जरूरी चीज है मरीज को शांत रखना और तुरंत अस्पताल पहुंचाना. कई मामलों में समय पर एंटी-वेनम मिल जाए तो जान आसानी से बच सकती है. (फोटो एआई)
6.बारिश और गर्मी में क्यों बढ़ जाता है खतरा?
मानसून और गर्मी के मौसम में जमीन के अंदर रहने वाले जीव बाहर निकलने लगते हैं. खेतों, लकड़ी के ढेर, पुराने जूतों, बाथरूम और घर के कोनों में इनके छिपने की संभावना बढ़ जाती है. इसीलिए विशेषज्ञ सलाह देते हैं कि रात में बाहर जाते समय टॉर्च का इस्तेमाल करें, घर के आसपास सफाई रखें और सोने से पहले बिस्तर जरूर जांच लें. छोटी सावधानी कई बार बड़ी दुर्घटना टाल सकती है. (फोटो एआई)
7.यह जानकारी हर परिवार के लिए क्यों जरूरी है?
भारत जैसे देश में जहां ग्रामीण इलाकों में अब भी मेडिकल सुविधाएं दूर हैं, वहां सांप और बिच्छू से जुड़ी सही जानकारी जिंदगी बचा सकती है. डर फैलाने की बजाय लोगों को यह समझना जरूरी है कि सही समय पर इलाज ही सबसे बड़ा बचाव है. यानी असली लड़ाई जहर से कम और जागरूकता की कमी से ज्यादा है. (फोटो एआई)
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