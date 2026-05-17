सांप या बिच्छू किसका जहर ज्यादा खतरनाक? एक की चुभन दर्द देती है, दूसरा मिनटों में रोक सकता है सांस

4 . तो आखिर ज्यादा खतरनाक कौन?

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अगर सिर्फ “जहर की ताकत” की बात करें तो कुछ बिच्छुओं का विष रासायनिक रूप से बहुत शक्तिशाली माना जाता है. लेकिन इंसानी शरीर पर कुल प्रभाव देखें तो सांप ज्यादा घातक साबित होता है.

इसकी सबसे बड़ी वजह है जहर की मात्रा. सांप एक बार में ज्यादा विष छोड़ता है और वह तेजी से पूरे शरीर में फैल सकता है. यही कारण है कि दुनिया में हर साल सांप के काटने से हजारों मौतें होती हैं, जबकि बिच्छू के मामलों में मृत्यु दर अपेक्षाकृत कम होती है. यानी डर सिर्फ जहर से नहीं, बल्कि इस बात से भी तय होता है कि वह शरीर में कितना और कितनी तेजी से फैलता है. (फोटो एआई)

