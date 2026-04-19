प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्र को संबोधित करने से पहले किसे सूचित करते हैं? जानिए अंदर का पूरा प्रोटोकॉल

1 . राष्ट्र को संबोधन से पहले क्या होता है पर्दे के पीछे?

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जब प्रधानमंत्री राष्ट्र को संबोधित करते हैं, तो यह सिर्फ एक भाषण नहीं होता, बल्कि एक तय प्रक्रिया का हिस्सा होता है. इस तरह के संबोधन अक्सर किसी बड़े फैसले, नीति या राष्ट्रीय स्थिति से जुड़े होते हैं, इसलिए इसकी तैयारी भी बेहद खास होती है. जनता तक पहुंचने से पहले इस पूरे सिस्टम में कई स्तरों पर औपचारिकताएं और समन्वय शामिल होता है. यही वजह है कि हर संबोधन अपने साथ उत्सुकता और गंभीरता दोनों लेकर आता है, और लोग इसके पीछे की प्रक्रिया जानने में दिलचस्पी रखते हैं. Photo Credit: AI

