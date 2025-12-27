अंबानी के स्कूल की प्रेयर किसने लिखी है और कौन है यूनिफार्म डिजाइनर? शेफ से लेकर एजुकेशनल फिलॉसफी तक में है प्रीमियम टच  

1 . नीता अंबानी इस स्कूल की स्थापना अपने ससुर की स्मृति में की थी

Dhirubhai Ambani International School (DAIS) की स्थापना 2003 में नीता अंबानी ने अपने ससुर धीरूभाई अंबानी की स्मृति में की थी. इस स्कूल का उद्देश्य छात्रों को वैश्विक नागरिक के रूप में तैयार करना है, जो ICSE, IGCSE और IB डिप्लोमा तक की शिक्षा प्रदान करता है. देश का ये प्रीमियम स्कूल अपने एजुकेशन के लिए ही नहीं, बल्कि फेसिलिटीज के लिए भी जाना जाता है. क्या आपको पता इस स्कूल की एडमिशन फीस क्या है और स्कूल की प्रेयर किसने लिखी है. स्कूल का यूनिफार्म किसने डिजाइन किया है और कौन इस स्कूल के कैंटीन का शेफ है. चलिए आज कुछ खास बातें स्कूल की जानें.

