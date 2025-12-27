FacebookTwitterYoutubeInstagram
'धुरंधर' के शोर के बीच यश का 'टॉक्सिक' धमाका, सामने आया हुमा कुरैशी का खौफनाक 'एलिजाबेथ' लुक

ICAI ने बदली CA इंटरमीडिएट एग्जाम के पेपर 5 की तारीख, यहां चेक करें रिवाइज्ड शेड्यूल

Naagin 7 Update: प्रियंका चाहर चौधरी का होगा नई दुश्मन से सामना, 'इच्छाधारी ड्रैगन' बन ये पॉपुलर एक्ट्रेस मचाएगी शो में तहलका

2025 में इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेने वाले 10 महान खिलाड़ी, देखें कितने भारतीयों ने इस साल तोड़ा दिल

2025 में इंटरनेशनल क्रिकेट के 5 सबसे बड़े विवाद, इतिहास के पन्नों पर लिख गया ये हादसा

2026 में रोमांस करती दिखेंगी ये नई जोड़ियां, इन हसीनाओं के साथ सलमान-शाहिद-इमरान हाशमी आएंगे नजर

HomePhotos

लाइफस्टाइल

अंबानी के स्कूल की प्रेयर किसने लिखी है और कौन है यूनिफार्म डिजाइनर? शेफ से लेकर एजुकेशनल फिलॉसफी तक में है प्रीमियम टच  

धीरू भाई अंबानी के स्कूल में देश के बड़े बिजनेसमैन और बॉलीवुड स्टार्स के बच्चे पढ़ते हैं ये तो आप जानते ही हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि इस स्कूल की फीस क्या है और इस स्कूल की यनिफार्म को किसने डिजाइन किया है? और स्कूल की प्रेयर किसने लिखी है. कई और बातें चलिए जानें जो शायद ही आप जानते होंगे.

ऋतु सिंह | Dec 27, 2025, 07:35 PM IST

1. नीता अंबानी इस स्कूल की स्थापना अपने ससुर की स्मृति में की थी

नीता अंबानी इस स्कूल की स्थापना अपने ससुर की स्मृति में की थी
1

Dhirubhai Ambani International School (DAIS) की स्थापना 2003 में नीता अंबानी ने अपने ससुर धीरूभाई अंबानी की स्मृति में की थी. इस स्कूल का उद्देश्य छात्रों को वैश्विक नागरिक के रूप में तैयार करना है, जो ICSE, IGCSE और IB डिप्लोमा तक की शिक्षा प्रदान करता है. देश का ये प्रीमियम स्कूल अपने एजुकेशन के लिए ही नहीं, बल्कि फेसिलिटीज के लिए भी जाना जाता है. क्या आपको पता इस स्कूल की एडमिशन फीस क्या है और स्कूल की प्रेयर किसने लिखी है. स्कूल का यूनिफार्म किसने डिजाइन किया है और कौन इस स्कूल के कैंटीन का शेफ है. चलिए आज कुछ खास बातें स्कूल की जानें.
 

2.स्कल की फीस कितनी है?

स्कल की फीस कितनी है?
2

DAIS की फीस अन्य प्रीमियम स्कूलों की तरह ऊंची है. LKG से कक्षा 7 तक वार्षिक ट्यूशन लगभग ₹1.70 लाख है, कक्षा 8–10 के लिए लगभग ₹5.90 लाख, और कक्षा 11–12 के लिए ₹9.65 लाख प्रति वर्ष मानी जाती है. अतिरिक्त शुल्कों में आवेदन फीस, विकास शुल्क, पुस्तकें, यूनिफ़ॉर्म, गतिविधियाँ और परिवहन आदि शामिल हो सकते हैं. 
 

3.इस स्कूल में कितने बच्चे पढ़ते हैं

इस स्कूल में कितने बच्चे पढ़ते हैं
3

इस प्रतिष्ठित स्कूल में कुल मिलाकर लगभग 1,000–1100 विद्यार्थी पढ़ते हैं. DAIS में लगभग 187–190 शिक्षक हैं, जिनमें अंतरराष्ट्रीय (expat) और अनुभवी भारतीय शिक्षक शामिल हैं, जिससे टीचर–स्टूडेंट अनुपात लगभग 6:1 रहता है. यानी 6 बच्चों पर एक टीचर होते हैं.

4.स्कूल की ड्रेस किसने डिज़ाइन की?

स्कूल की ड्रेस किसने डिज़ाइन की?
4

इस स्कूल की यूनिफ़ॉर्म को फैशन डिज़ाइनर मानिश मल्होत्रा (Manish Malhotra) ने डिज़ाइन किया है.
 

5.स्कूल प्रेयर किसने लिखी है और किसने दिया है म्यूजिक

स्कूल प्रेयर किसने लिखी है और किसने दिया है म्यूजिक
5

DAIS की सुबह की प्रार्थना का गीत प्रतिष्ठित संगीतकार शंकर-एहसान-लॉय ने कंपोज़ किया है, जबकि शब्दों (lyrics) को प्रसिद्ध गीतकार जावेद अख़्तर (Javed Akhtar) ने लिखा है. यह प्रेयर छात्रों के लिए एक प्रेरणादायक और आध्यात्मिक शुरुआत देती है. 
 

6.DAIS के कैंटीन मेन्यू को किसने डिजाइन किया है

DAIS के कैंटीन मेन्यू को किसने डिजाइन किया है
6

DAIS के कैंटीन मेन्यू को प्रसिद्ध शेफ संजीव कपूर ने क्यूरेट किया है और सभी बच्चों को एक ही खाना मिलता है. दाल-चावल-सब्जी या कोई भी रिजनल फूड जो हेल्दी हो वो दिया जाता है. 
 

 
 

7.अपनी तरह का अनोखा अनुभव

अपनी तरह का अनोखा अनुभव
7

इस स्कूल का माहौल सिर्फ शिक्षा तक सीमित नहीं है; यहाँ छात्र साइंस लैब्स, तकनीकी सुविधाएँ, खेल, कला और सांस्कृतिक गतिविधियों का भी लाभ उठाते हैं. DAIS का मानना है कि शिक्षा सिर्फ अकादमिक परिणाम नहीं बल्कि व्यक्तिगत विकास और सामाजिक जिम्मेदारी को भी जन्म देती है. 
 

8.क्या है स्कूल का एजुकेशनल फिलॉसिपी

क्या है स्कूल का एजुकेशनल फिलॉसिपी
8

स्कूल का शिक्षा दर्शन “Dare to Dream, Learn to Excel” है. यानी सपने देखने की हिम्मत करो, उत्कृष्टता हासिल करना सीखो.

