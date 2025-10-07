भारत के 10 सबसे अमीर YouTubers की लिस्ट में कौन-कौन है? कमाई सुनकर लगेगा हाई वोल्टेज करंट

8 . कंटेंट क्रिएटर कहां-कहां से कमाते हैं?

ये सभी कंटेंट क्रिएटर विज्ञापन, लाइव इवेंट होस्ट करके, ब्रांड्स के साथ सहयोग करके, और कई अन्य तरीकों से राजस्व अर्जित कर रहे हैं. उद्योग विश्लेषकों का अनुमान है कि देश में बढ़ती इंटरनेट पहुँच और जेन-ज़ी दर्शकों की संख्या के कारण, भारत का डिजिटल इन्फ्लुएंसर बाज़ार 2026 तक 3,000 करोड़ रुपये को पार कर जाएगा. इसलिए, ये आंकड़े बताते हैं कि भारतीय यूट्यूबर्स मुख्यधारा के मनोरंजनकर्ताओं की तुलना में अधिक पैसा कमा रहे हैं.