टीना डाबी की इस बैचमेट ने वकालत छोड़ थामा था प्रशासन का दामन, तीसरे प्रयास में UPSC क्रैक कर यूं IAS बनी किसान की बेटी

Karva Chauth Vrat Niyam: करवा चौथ पर व्रत के नियम के साथ जान लें इस दिन क्या करें और क्या न करें

कल का मौसम 8 अक्टूबर 2025: दिल्ली एनसीआर में हो सकती है बारिश, जानें यूपी, हरियाणा से लेकर पंजाब तक का हाल

Numerology: बेईमानी और चालाकी से कोसों दूर रहते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, मदद करने से नहीं हटते पीछे

महागठबंधन के सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय? कांग्रेस- RJD को छोड़नी पड़ी सीटें, इन पार्टियों की किस्मत चमकी

Salman Khan Brain Disease: दिमाग की नसों में सूजन से जूझ रहे सलमान खान, भाईजान की इस बीमारी के लक्षण को जान लें

Coldrif Syrup से 14 मासूमों की मौत, इस नियम की हुई अनदेखी! बच्चों को कोई भी दवा पिलाने से पहले जानें ये जरूरी बात

कौन हैं Anthony Armstrong जो संभालेंगे Elon Musk की कंपनी xAI के पैसों का हिसाब-किताब?

दुनिया को जिसने समझाया था Black Hole का अंधकार, भारत ने यूं लौटाई थी उनकी आवाज

Chhoti Diwali 2025 Date: 19 या 20 अक्टूबर किस दिन है नरक चतुर्दशी, जानें इसकी ति​थि से लेकर शुभ मुहूर्त और महत्व

लाइफस्टाइल

भारत के 10 सबसे अमीर YouTubers की लिस्ट में कौन-कौन है? कमाई सुनकर लगेगा हाई वोल्टेज करंट

Who is the richest YouTuber in India?: आज आपको भारत के टॉप 10 यूट्यूबर्स के बारे में बताएंगे जो नेम-फेम और अर्निंग के मामले में लोगों के लिए नजीर बन गए हैं. इन 10 में भी टॉप पर कौन सा यूट्यूबर्स है चलिए जानें.

ऋतु सिंह | Oct 07, 2025, 09:47 AM IST

1.कंटेंट क्रिएशन भारत में तैयार कर रहा डिजिटल उद्यमी

कंटेंट क्रिएशन भारत में तैयार कर रहा डिजिटल उद्यमी
1

कंटेंट क्रिएशन इस समय भारत में डिजिटल उद्यमी तैयार कर रहा है और उन्हें अरबपति बना रहा है. स्टार कंटेंट क्रिएटर्स इंस्टाग्राम और यूट्यूब के ज़रिए करोड़ों कमा रहे हैं. आईटी-बीटी में काम करने वाले भी इनसे उतनी कमाई नहीं करते, न ही वे आलीशान ज़िंदगी जीते हैं. तो, पेश है भारत के टॉप 10 यूट्यूबर्स के बारे में जानकारी और इन यूट्यूबर्स की कमाई जानकर हैरान रह जाएंगे आप.
 

2.कंटेंट क्रिएटर इंस्टाग्राम और यूट्यूब के ज़रिए करोड़ों कमा रहे हैं

कंटेंट क्रिएटर इंस्टाग्राम और यूट्यूब के ज़रिए करोड़ों कमा रहे हैं
2

कंटेंट क्रिएशन इस समय भारत में डिजिटल उद्यमी तैयार कर उन्हें करोड़पति बना रहा है. स्टार कंटेंट क्रिएटर इंस्टाग्राम और यूट्यूब के ज़रिए करोड़ों कमा रहे हैं. आईटी-बीटी में काम करने वाले भी उनके जितना नहीं कमा पा रहे हैं, न ही वे आलीशान ज़िंदगी जी रहे हैं.
 

3.YouTube पैसे कमाने का एक ज़रिया है

YouTube पैसे कमाने का एक ज़रिया है
3

YouTube भी पैसे कमाने का एक बड़ा मंच है. वे जीवनशैली, कॉमेडी, खाना पकाने, अध्यात्म, अर्थव्यवस्था, तकनीक, शिक्षा आदि जैसे दर्जनों विषयों के माध्यम से दर्शकों तक पहुँचते हैं और लाखों व्यूज़ और लाइक्स पाकर पैसे कमाते हैं. भारत में कई YouTuber हैं, और हर कोई यह जानने को उत्सुक है कि भारत का सबसे अमीर YouTuber कौन है.
 

4.भारत में सबसे अमीर यूट्यूबर कौन है? 

भारत में सबसे अमीर यूट्यूबर कौन है? 
4

टेक इन्फॉर्मर ने मायज़ार ब्लॉग के आंकड़ों के आधार पर बताया कि इस सूची में तन्मय भट्ट भारत के सबसे अमीर यूट्यूबर के रूप में शीर्ष पर हैं. टेक इन्फॉर्मर के आंकड़ों के अनुसार, अपनी कॉमेडी, पॉडकास्ट और सहयोग के लिए मशहूर तन्मय भट्ट 665 करोड़ रुपये की अनुमानित संपत्ति के साथ सबसे अमीर यूट्यूबर के रूप में सूची में शीर्ष पर हैं. उनके चैनल के 5.24 मिलियन सब्सक्राइबर हैं.
 
 

5.अन्य यूट्यूबर्स कितना कमाते हैं?

अन्य यूट्यूबर्स कितना कमाते हैं?
5

उनके बाद टेक्निकल गुरुजी के नाम से मशहूर गौरव चौधरी टेक्नोलॉजी रिव्यू पर एक चैनल चलाते हैं और यूट्यूब से भी अच्छी खासी कमाई कर रहे हैं. गौरव चौधरी की कुल संपत्ति 356 करोड़ रुपये है.
 

6.समय रैना से लेकर कैरीमिनाटी और भुवन बाम की कमाई जानें

समय रैना से लेकर कैरीमिनाटी और भुवन बाम की कमाई जानें
6

मशहूर स्टैंड-अप आर्टिस्ट और शतरंज स्ट्रीमर कॉमेडियन समय रैना 140 करोड़ रुपये की कमाई के साथ तीसरे स्थान पर हैं, जबकि भारत के सबसे ज़्यादा फॉलो किए जाने वाले क्रिएटर्स में से एक कैरीमिनाटी 131 करोड़ रुपये के साथ चौथे स्थान पर हैं. बीबी की वाइंस चैनल के भुवन बाम 122 करोड़ रुपये के साथ पहले पांचवें स्थान पर हैं.

7.भारत के शीर्ष 10 सबसे अमीर YouTubers

भारत के शीर्ष 10 सबसे अमीर YouTubers
7

 तन्मय भट्ट - 665 करोड़
टेक्निकल गुरुजी - 356 करोड़
समय रैना - 140 करोड़
कैरीमिनाटी - 131 करोड़
बीबी की वाइन्स - 122 करोड़
अमित भड़ाना - 80 करोड़
ट्रिगर्ड इंसान - 65 करोड़
ध्रुव राठी - ₹60 करोड़
बीयरबाइसेप्स / द रणवीर शो - 58 करोड़
सौरव जोशी व्लॉग्स - ₹ 50 करोड़

8.कंटेंट क्रिएटर कहां-कहां से कमाते हैं?

कंटेंट क्रिएटर कहां-कहां से कमाते हैं?
8

ये सभी कंटेंट क्रिएटर विज्ञापन, लाइव इवेंट होस्ट करके, ब्रांड्स के साथ सहयोग करके, और कई अन्य तरीकों से राजस्व अर्जित कर रहे हैं. उद्योग विश्लेषकों का अनुमान है कि देश में बढ़ती इंटरनेट पहुँच और जेन-ज़ी दर्शकों की संख्या के कारण, भारत का डिजिटल इन्फ्लुएंसर बाज़ार 2026 तक 3,000 करोड़ रुपये को पार कर जाएगा. इसलिए, ये आंकड़े बताते हैं कि भारतीय यूट्यूबर्स मुख्यधारा के मनोरंजनकर्ताओं की तुलना में अधिक पैसा कमा रहे हैं.

